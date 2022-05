NOS EMOCIONA IMPARTIR POR SEGUNDA VEZ ESTE CURSO VIRTUAL SOBRE BÁSICOS DEL HOLOCAUSTO ¡NO TE LO PIERDAS!

¿Qué sucedió antes, durante y después del Holocausto Nazi?

EMPIEZA EL VIERNES 27 DE MAYO ¡INSCRÍBETE YA SIN COSTO AQUÍ!

https://juventud.morelos.gob.mx/form/basicos-del-holocausto

Formulario alternativo de inscripción en caso de cualquier dificultad con el anterior:

https://forms.gle/SHnW3mKk3DkLCddu9

Conoce la historia de cómo se gestó, se desarrolló y “terminó” uno de los genocidios más grandes de la historia: El Holocausto y cómo nos afecta como humanidad hasta la actualidad. No es un hecho del siglo pasado, sino un referente para aprender sobre las manifestaciones de odio y discriminación y combatirlas.

The Voice of the Silence, Diario Judío en colaboración con IMPAJOVEN, IMPULSA de Anáhuac Mérida y La Universidad La Salle Cuernavaca te invitan a nuestro curso virtual gratuito impartido por la Lic. en Historia Jessica Lepe Pantoja y la Fundadora de The Voice of the Silence, Samantha Rodríguez Del Rio.

*EN EL FORMULARIO, EN LA SECCIÓN DE MUNICIPIO PONER “NINGUNO” EN CASO DE NO SER DE MORELOS O MÉXICO, ASÍ EN CUALQUIER OTRO CAMPO QUE NO APLIQUE

Objetivo: Reflexionar, analizar y comprender los hechos que llevaron al asesinato sistemático de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, así como a sus principales actores y elementos más importantes con la finalidad de comprometer al asistente a la cultura de la empatía y la paz.

-Apto para público de 14 años en adelante.

-Cada sesión durará 1 hora con 30 minutos,

-Días: Los viernes, iniciando el viernes 27 de mayo, terminando el viernes 06 de agosto

-Horario: 4pm – 5:30pm hora CDMX

Sesiones: 9

-Imparte: Jessica Lepe Pantoja, Lic. en historia / Samantha Rodríguez Del Rio

¡TE ESPERAMOS!

Más de The Voice of the Silence: www.facebook.com/thevoiceofthesilenceproject