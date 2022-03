GPS FINANCIERO. El IPC abrió la semana en 52,555, y termina en 53,275. Cómo resiste el índice, no cabe la menor duda. El dólar anda en 21 a 21.50 dependiendo de monto y banco. El cete de 28 días se ubica en 6.19% Se sigue diciendo que con tendencia al alza por miedo a la inflación. Los euros se compran con 22.88 y el petróleo WTI en 115.20 (si leyó bien 115.20)

SEMÁFORO EN ROJO. La invasión a Ucrania por parte de Rusia sigue su marcha y van casi dos semanas. Las frases, lemas, amenazas, réplicas y contra réplicas son como en todo evento bélico: profusas, confusas y difusas. Yo soy inocente, el otro es el malo del filme, hay reglas que se van estableciendo y rompiendo cuando le viene en gana al que dice va ganando, en fin. Nada nuevo. Lo malo es el riesgo de que esta contienda se extienda en el tiempo y en el espacio, ya que hay temor porque se invadan otras regiones, se usen armas nucleares y se sigan violando los derechos humanos. Cada líder tiene su respectiva porra.

La bolsa de Brasil sube 8%, las de Europa -17%, Japón -9%, China -8%, EUA -9% El oro sube 7%

El pasado lunes, el banco central ruso aumentó las tasas de interés de 9.5 a 20%, luego de que el rublo perdiera casi un tercio de su valor frente al dólar tras el anuncio de sanciones contra el sistema bancario de ese país. (Reuters)

ÁMBAR. Así que américa latina va teniendo una reacción suave frente al controvertido hecho Ucrania-Rusia. Las consecuencias naturales serán inflación acelerada por el incremento del petróleo, ya que todo se transporta. Alimentos: algunos granos (maíz, trigo) producidos en Ucrania, metales extraídos ahí mismo bajarán en su volumen, ocasionando que los especialistas en estas materias, pudieran subir de precio. Este efecto será en cadena, hasta que toque su turno a México. La pregunta que nos hacemos todos, es cuánto durará esta situación y en qué medida nos afectará.

La OTAN se está expandiendo hacia Rusia, eso les ha molestado a los Soviéticos. Por eso, probablemente los EUA están frenados, no es un tema propio totalmente. Los chinos apoyan a Rusia, pero no abiertamente.

CURVAS PELIGROSAS. Statista mide el terrorismo en el mundo y su estudio de 2020 dice que la escala más alta es de 10 puntos: Afganistán 9.59, Irán 8.58, Nigeria 8.31, Siria 7.78, Somalia 7.65, Yemen 7.58, Pakistán 7.54, India 7.35, República Democrática del Congo 7.38, Filipinas 7.1, Mali 7.05, Burkina taso 6.75, Camerún 6.63. Da gusto que estamos lejos de los sitios que han tenido tradicionalmente un mayor número de actos terroristas, lo que lleva a la preparación de ellos. Y dice: “Es probable que el conflicto en Ucrania provoque un aumento del terrorismo tradicional y el ciberterrorismo, lo que revertirá las mejoras anteriores en la región” y “Los terroristas están utilizando tecnologías más avanzadas, como drones, sistemas GPS y servicios de mensajería cifrada”

ZONA DE CURVAS. Hay un tema relativamente nuevo: la búsqueda de la felicidad en las escuelas; estamos de acuerdo si no se califica como ser feliz a tener éxito. Porque se tiene ante sí una serie de puntos críticos: para empezar, no es lo mismo ser feliz en EUA, Rusia, Japón, China, Indonesia, Chile, Colombia, Tlaxcala, Portales, Narvarte, Polanco, claro, estoy mezclando la gimnasia con la magnesia, el año 2021 que en 1950, antes o después de una guerra mundial. Un niño se siente feliz cuando está de acuerdo consigo mismo, sin las enseñanzas de su casa o la sociedad respectiva, ya que no es lo mismo China niño rico, que China niño pobre. Hay que construir al niño en una sana construcción personal e interpersonal. Ya lo dejé pensando, pero volveremos sobre el tema. Una cosa es cierta: la escuela no es responsable de la felicidad del niño sino el hogar. Que este tema repercutirá en la economía, ni duda cabe.

VERDE. El presidente López Obrador dice que no aplicará sanciones contra Rusia por la invasión que lleva a cabo, felizmente porque el fin de semana dice el presidente Putin que “tomará como declaración de guerra de los países que están poniendo en vigor medidas anti soviéticas.

¿Qué productos importa América Latina de Rusia? Fertilizantes nitrogenados, fertilizantes potásicos, minerales o químicos, acero, aluminio, lingotes de hierro, petróleo refinado y crudo, briquetas de carbón, plásticos y caucho, máquinas.

VEA SU TABLERO. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath aseguró que el conflicto en Ucrania no supone un riesgo para el crecimiento de la economía mexicana, pero podría ejercer presión sobre la inflación. (El Economista) Esto lo sabemos todos, una inflación continua lleva a la recesión, con ello al desempleo, que es un flagelo que vaya que duele.

<La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra nos pueden matar una vez; en política, muchas veces> Winston Churchill, político, militar, escritor y estadista británico.