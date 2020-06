Diario Judío México - GPS FINANCIERO. El índice de precios y cotizaciones abrió la semana en 35,784 y termina el último viernes de mayo en 36,122 casi sin cambio. El Cete de 28 días está en 5.35% y se compra un dólar en 22.76 Todo parece transitar sobre carriles sin problemas. Analicemos la siguiente información. El presidente AMLO prepara un libro sobre la nueva economía.

SEMÁFORO EN ROJO. La banca comercial (compras y ventas el exterior) tuvo un déficit, que es el mayor desde 1993, representó 4,292 mil millones. Esperaban que la cifra reflejara optimismo, pero no fue así. La OCDE presidida por José Ángel Gurría, (ex Secretario de Relaciones Exteriores y también ex de Hacienda y Crédito Público) hizo once recomendaciones: Dice que Existe una urgencia mayor que fue exacerbada por la crisis; que México ha salido delante de grandes crisis en el pasado. Recomienda que se use la política económica como instrumento de Protección Social y debe de hacerse un esfuerzo extra para aumentar la recaudación, combinar el esfuerzo para aumentar la recaudación y combinar su incremento sin que se afecte la actividad. Evitar que la crisis sanitaria produzca crisis financiera. Aumentar el presupuesto en salud, dotarlo de nueva infraestructura, y fortalecer sistemas de información. Avanzar hacia la descarbonización por las energías renovables. Fortalecer los sistemas de protección social a la población más vulnerable. Reducir la informalidad; hay que aumentar el gasto social y construir un sistema educativo que dote de las competencias; y abordar el elefante debajo de la mesa, el sistema de pensiones del país. Apoyar a las Pymes y reducir los trámites. Modernizar el uso de tecnología digital. Fortalecer el apoyo a la ciencia (México tiene un porcentaje que está muy lejos de las 5 a 8 veces más de otros países) Habla también del desconfinamiento que debe estar basado en la ciencia, hacer pruebas y que sea gradual el levantamiento de las restricciones. Hay que tomar en cuenta esto.

CURVAS PELIGROSAS. Donald Trump rompe con la OMS, hay voces que piden revierta la postura. Está más lejos de ganar las elecciones del martes 3 de noviembre, los medios muestran como posible una derrota, salvo una sorpresa, que ya se dio en el pasado. Echará la culpa a la pandemia: del desempleo y malos resultados en la economía que ya desde antes se manifestaban. Así como la mala gestión de la crisis sanitaria.

JP Morgan advierte que México puede perder su grado de inversión: esto es malo porque los créditos y renegociaciones resultarían más caras.

ZONA DE NIEBLA. El lenguaje y otros símbolos mediáticos (Mc Luhan enseña que) podrían ser muy importantes: quizá si se hubiera dicho que entrábamos a la fase 3 (y no antes como se hizo) se tendría un mejor resultado de esta etapa, porque el semáforo está en rojo y ya terminó el domingo La Sana Distancia, eso dio a entender. Ha sido interpretado como regreso a la normalidad lo que no es cierto porque estamos en semáforo rojo lo que indica que deberíamos respetar la sana distancia. Así mismo la falta protección de los políticos a través del cubrebocas, mandan un mensaje que quién sabe como decodificarán los ciudadanos: menos como “es necesario para protegerme yo y proteger al prójimo” ¡y la televisión les da cobertura!

VERDE. China alcanzó el objetivo de 11 millones de pruebas de COVID: ha requerido la adopción de un método de prueba por lotes que permitió evaluar hasta 10 muestras simultáneamente. “No es exacto en el sentido de que, si obtienes un resultado positivo, no sabrás quién en el lote es positivo”, señaló MacIntyre. “Pero permite la detección rápida de diferentes áreas, y si encuentra un resultado positivo, puede ingresar y evaluar a cada uno”. (El Financiero)