Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Siete días antes estuvo en 44,802 el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, el viernes 28 febrero 2020 marcó 41,324. Si tenemos en cuenta que los financieros se adelantan a la conducta de los mercados, podemos sacar conclusiones. El Cete de 28 días paga 6.95% y el dólar se compra con 20.25 pesos, aunque hay diferencia entre banco y monto, pero es una pista que hay que tomar en cuenta.

ZONA DE CURVAS. Es mucho lo que hay que poner en el tapete de las discusiones como la carrera presidencial norteamericana que tiene como ganador a Joe Biden en Carolina del sur (era lo esperado) y Bernie Sanders el segundo lugar, aunque hay dudas sobre su campaña y los resultados. El llamado supermartes será el más apegado a la realidad de lo que será definitivo. Tiene buena posición Sanders, Michael Bloomberg y Warren son los que tienen más posibilidades. El 3 de marzo será el supermartes que definirá quien tiene algo diferente. ¿En qué afecta a México? Ya hemos vivido recientemente los embates del presidente Trump, la extrema derecha y su partido es digno de ser tomado en cuenta.

SEMÁFORO EN ROJO. El outsourcing o tercerización es un tema difícil, porque lo pueden acabar y ya. Los dueños de las empresas se van con un agujero en la bolsa, pero miles de personas se quedan sin trabajo, mejor sería un punto medio, sin matar una actividad que es redituable, ojalá y tomen en cuenta esta propuesta, es mejor algo: que todo de nada.

ÁMBAR. El Coronavirus todavía dará de qué hablar, se van conociendo más apariciones de personas contaminadas y eso ha tirado 10% los mercados bursátiles internacionales: El Dow Jones perdió 12% y el Estándar & Poors 11.5%, el mercado internacional de los viajes cae 19%, el máximo nivel de baja desde los atentados del 11 sept, de 2001. La Bolsa de México baja el viernes 4% y el dólar tiene su séptimo día de caída.

Covid 19 se le ha llamado técnicamente y lleva al viernes pasado casi 3,000 personas que han lamentablemente fallecido. México está considerando una etapa no tan peligrosa, pero hay que estar al pendiente de las medidas que vayan tomando con base en las nuevas informaciones. 3 M es la empresa que está reaccionando al alza, porque es una fabricante de las mascarillas que se recomiendan usar. No se sabe que empresas de la industria farmacéutica se podrían ver beneficiadas por la fabricación de medicamentos, en cuanto se informe de los fármacos recomendados. La industria alimenticia de la misma forma se verá alterada en su comportamiento habitual. Esto es en los países en que ya se han tomado medidas más drásticas, en México todavía no hay señales de alarma, ya que los cuatro o cinco casos detectados no son considerados “emergencia nacional” afortunadamente.

CURVAS PELIGROSAS. El 9 de marzo: las mujeres que saldrán a las calles a defender sus derechos no se han afectado para nada. Son temas que se dejan para otro momento discutir: La inseguridad, la caída del PIB que se proyecta de 0.5% a 1.5% para 2020, antes de que se empezara a conocer el efecto del coronavirus. ¿Será utilizado en las campañas electorales este elemento que no era conocido hasta esta semana?