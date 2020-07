Diario Judío México - GPS FINANCIERO. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores abrió la semana en 36,337 unidades y cierra sobre 37,357, anda muy quieta en ese canal de 35 a 38 mil unidades, en tanto los cetes de 28 días pagan 4.80% y el dólar se compra con 23.00 pesos dependiendo de institución y monto. Extrañamente no reacciona con júbilo desbordado ante las noticias de Emilio Lozoya Austin; destacan algunos eventos acerca de su extraña aparición en México: no lo ha recibido en audiencia un juez, un MP, sin embargo se le tiene considerado como colaborador eficiente, han circulado ya listas de nombres de presuntos implicados de un partido político principalmente, pero todavía no lo citan a que haga una declaración frente a una autoridad jurisdiccional, se cree está enfermo, pero los espectadores de este show mediático lo dudan, está en espera de una adecuada defensa de Garzón para que no pise la cárcel. Es difícil dar una opinión cuando se conoce solamente lo que quieren informar a la opinión pública. Decía yo no han reaccionado los mercados, pienso cuál sería la mejor estrategia de MORENA para aprovechar el caso en las elecciones del 6 junio de 2021 que con el paso de los meses se diluirá.

SEMÁFORO EN ROJO. La verdad es que no la tiene fácil el partido que encabeza el Lic. López Obrador porque ya tenía desventaja cuando empieza el 2020 con una baja del 1% en el PIB (si no es la mejor manera de medirlo, al menos es la única que existe) y el resto de las variables económicas; la inseguridad a todos afecta y preocupa; la pandemia no es culpa de nadie, pero si su medición y control que ha hecho que López Gatell sea presionado cada vez más en dar cuentas claras; la credibilidad de AMLO va a la baja, por eso se dice que si no mete las manos directamente, su partido <que no ha cuajado como tal> perdería muchas candidaturas de las 15 Gubernaturas, 500 puestos legislativos y más de 21 mil cargos cambiarán de manos.

Esto no es grave de por sí, pero el cambio de manos en este gobierno se militariza cada día más, es algo que debe pensarse: la democracia no debería ser sólo el control de votos de una mayoría que elige un candidato; sino la vida diaria misma debe transcurrir tranquilamente sin necesidad de estar respaldado de esa manera. La fidelidad y honestidad existe, solo hay que saber buscarlas.

SEMÁFORO EN ROJO. El mundo del entretenimiento pasa también por días negros, Disney, Paramount, Sony y Warner Bros, han anunciado que retrasan sus estrenos. Muchas salas de cine están cerrando sus puertas en México, ante el semáforo rojo y el miedo a los contagios que en semáforo naranja puedan darse. Lo mismo el teatro, que no ve para cuando pueda reabrir, ¿para qué? Para lograr un 30% de butacas vendidas, lo que le coloca en situación muy difícil, pues no recuperan ni vendiendo la totalidad de ese tercio de localidades. Es necesario que los arrendadores bajen precios, la renta de los filmes, los directores de obras, actores y demás elementos, mejor una deflación que dejar sin trabajo a estas personas. Lo mismo se puede decir de otras formas de entretenimiento, como bares, museos, galerías y un largo etcétera. Porque obstinarse en cobrar lo mismo que en el 2019 sería perpetuar la crisis. El que va a la cabeza en esta nueva etapa es el futbol, que deja jugar sin tapaboca, se transmite por TV con estadios vacíos en tanto no pasa esta etapa de crisis.

Lo mismo se puede aplicar al cine de estreno y al mundo del teatro: ¿Qué pasaría si compran los derechos de ese filme u obra teatral y lo pasan en tele abierta? Pagando más o menos lo adecuado y lo transmiten, esa sería una idea complementaria al Teatroflix o Netflix (o como quiera se les llame) Hay que recordar que ya hubo una etapa de Radio-Teatro y TeleTeatro que no sé por qué se abandonó. Y sería un poderoso refuerzo a la imagen personal de los actores.

CRACK. Dicen que la renuncia de Jiménez Spriú fue porque no estaba de acuerdo con la militarización de los equipos aduanales. No concuerdo con que esa fuera la causa, sino porque no le avisaron del cambio. ¿Soy florero o qué?

ZONA DE CURVAS. Datos del INEGI, a finales de abril aseguran que hay 15.7 millones de personas desempleadas en México. La caída del PIB esperada para el 2020 anda del 8% al 15%, anuncia Standard & Poors que será difícil para México mantener el grado de inversión si la deuda del país continúa incrementando. Toda renegociación será más cara si se pierde tal elemento de S&P.

<Le pido un favor: ¡sea feliz!> Y cuide su salud.

