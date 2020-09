Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Nos preguntábamos si rompería el piso. Pues no lo hizo. Arranca el lunes en 36,017 unidades y cierra el IPC en 36, 583 es muy fuerte el piso de 36 mil. El cete de 28 días paga 4.24%. El dólar se cotiza al fin de semana en 22.36 y hasta en 22.98, hay cierto nerviosismo con la divisa verde.

El euro está en 25.97 y el barril de petróleo en 40.12

Es importante analizar la forma en que nos ven los dueños del dinero, que piden ante todo estabilidad económica, seguridad para sus inversiones, así como estabilidad política a toda prueba. Veamos.

SEMÁFORO EN ROJO. Surge un plantón, equivalente al que tuvo AMLO en Reforma durante 2006. Ahora el grupo es de derecha y se autonombran FRENA, con lo que quieren significar que es un grupo que rechaza las políticas que se conocen como 4T, Cuarta Transformación. “Pagamos un precio altísimo porque nuestros adversarios utilizaron esto como una campaña terrible de desprestigio” reconoció AMLO tiempo después del plantón citado. Lo mismo sucederá posiblemente con FRENA. Es un hecho que los observadores internacionales harán una lectura mixta en este caso: por una parte, el posible inicio de un conflicto mayor, por el otro, la tolerancia que el gobierno está mostrando.

CURVAS PELIGROSAS. La inflación ya rebaso el objetivo inicial y llega a 4.11% (septiembre, el objetivo era 3%, que no es poco es 1%. Significa un 25% de desviación) No se ha notado la influencia del incremento de precios en los alimentos, por ejemplo, el pollo que ha dado bandazos.

En La Merced tiene estos precios, que no tienen nada que ver con lo que vemos en supermercados de “prestigio” 55 pesos el kilo de pechuga de pollo, 25 el huevo, 100 carne de res para bistec (La pechuga de pollo está en 90.00* y en milanesa 120.00*). El asterisco * indica “super de prestigio” Cuidar el gasto familiar es complicado.

Es una Importante obra por 22 mil MP la que se cumplirá en Monterrey, un tren suburbano que unirá el aeropuerto con el municipio de García, en principio. Son 62 kms Y moverá 164,000 pasajeros por día. La reducción de tasas de los Cetes ya está muy cercana a no continuar dicen los expertos de Banxico, deben de tomar en cuenta las cifras que hay de capitales golondrinos. Las reservas internacionales al 25 septiembre se elevan a 193,790 Millones de dólares. Se habló de usarlas para combatir la pandemia: se olvida que son para grandes contingencias como una corrida financiera, o sea, salida masiva de capitales, no. No es para eso. Los créditos bien planteados son para crecer y para hacer frente a las contingencias.

La Tasa de desempleo está en 5.7% (no sé de dónde sacan cifra tan optimista, sólo mediante el argumento de que es “ocupado” el que trabajó y cobró 2/3 hrs por semana)

ENCIENDA SU FLASHER. Esta semana se publicará la balanza comercial de agosto, la tasa de desempleo, la balanza presupuestaria y los envíos de remesas.

El asunto del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es de pensarse, porque el fraude o robo ideal para tomar dinero del Estado y no ser sujeto a investigación, ni a proceso es: hacer el hurto y borrar toda huella del mismo, nada por escrito, hasta que lo reciba el comprador en las subastas y ya. Se vuelve un tema muy difícil de probar jurídicamente. Un aplauso para el funcionario que renunció antes que verse en la posibilidad de hacer la denuncia y seguir en el puesto con el riesgo de que lo involucraran. ¿Tenía algún caso?

Hay que seguir la pista a este tema, cuántas subastas se habrán realizado ¿2, 3, 4 o más? Cuantas personas trabajan ahí: 3, 5 o cincuenta? ¿De primer nivel cuántos hay?

“Perdones, hacen ladrones.” Dicho popular.

Cuídese mucho y sea feliz: tápese boca, nariz y lávese las manos.

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.