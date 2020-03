Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Abrió el índice de precios y cotizaciones la semana anterior en 34,269. Y cierra el viernes 27 marzo en 33,799. (Es de hacer notar que estuvo en 50 mil en septiembre de 2018) el dólar anda en 23.50 a 24 dependiendo institución y monto. El Cete de 28 días paga 6.50%. Es la primera vez que la tasa de los cetes reciben una baja tan importante, contra la anterior costumbre de Banxico.

Casi es innecesario decir que la crisis del Coronavirus encontró una economía debilitada, sobre los resultados que ha dado el actual gobierno, las opiniones son mixtas, hay quien defiende a capa y espada los resultados. Así como algunos severos críticos de estas etapas. La historia dará la razón a quien la tenga.

VERDE. Parecen venir buenas noticias para los dañados por la pandemia: La SHCP está por definir un plan de estímulos fiscales para otorgar apoyos que permitan preservar los empleos ante la pandemia del COVID-19. Se podrían parecer estos subsidios y ayudas a las que han implementado en otros países. A las empresas para que puedan apoyar a sus empleados y no despedirlos. Otra de las propuestas que se contemplan es quitar el ISR a los salarios de los trabajadores por debajo de 13,000 pesos mensuales. Los banqueros inician los apoyos para sus clientes: casi todos los bancos ya ofrecen re financiamiento a sus clientes de 60 o 90 días, también lo que en Derecho se denomina espera, a los clientes sin cartera vencida a febrero 2020. La cartera vencida sería enorme y moralmente no hay banquero que desee afectar a tantas personas. Necesitarían legiones de abogados.

SEMÁFORO EN ROJO. Es todavía demasiado pronto para evaluar los efectos del coronavirus, ya que no se conocen las fechas de finalización de las diversas fases de la contingencia. De las cuales la fase 3 sería un congelamiento de toda actividad humana.

Estandard and Poors baja la calificación crediticia de México de BBB+ a BBB con perspectiva negativa debido a la pandemia y a la caída en los precios del petróleo internacionalmente. Esto es dos escalones antes de quedar considerados sus bonos como “basura”.

El petróleo mexicano se cotiza en 24.6 Dólares por barril. Se contemplaba sobre 50 dólares en el presupuesto de ingresos y egresos. Esto es una diferencia notable que dará muchas preocupaciones al Gobierno Federal.

La decisión de que una “peculiar encuesta” afectara el avance de la cervecera Constellation Brands arroja varias preguntas: ¿este es el trato que se dará a futuras inversiones?, ¿para qué invertir en México si no hay la seguridad de llegar felizmente a operar como es debido?, ¿la contingencia de la pandemia actual podría modificar el resultado ya conocido?

CURVAS PELIGROSAS. Donald Trump no tiene enemigo al frente, a pesar de que se equivoca en algunas decisiones, sigue adelante muy firme en su meta. No hay oposición. Como en México, AMLO no tiene un verdadero y visible personaje antagónico, es tiempo de aprovechar para construir.

<Cuide su salud ante todo>