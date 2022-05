GPS FINANCIERO. Se mantiene en un canal lateral el Índice de Precios y Cotizaciones. Abre la semana en 49,541 unidades. Cerró el viernes en 49.579 (tuvo siete mil puntos hace cinco semanas) vuelve a los niveles que tenía antes del inicio del actual sexenio. La tasa de los Cetes reacciona a la elevación de tasas de la Fed (Banco central Norteamericano) y sube medio punto, queda en 7.04 se hacen pronósticos de que se ubicará en 8 u 8.5 para fin de año. El dólar estuvo nervioso y se compró con 20 y hasta 20.90 dependiendo de banco y monto El euro cotiza en 20.92 y el petróleo WTI se compra con 110.32

REVERSA. El índice bursátil, en agosto de 2018, se ubicaba en 49,633, así que mete una reversa de cuatro años. Tiene influencia el covid, la crisis sistemática que se ha tenido en materia de seguridad, empleo (el informal predomina) y obviamente la falta de cercanía con la Iniciativa Privada, pera darles confianza que habrá condiciones para crear empresas y que crezca el país. Pronosticar en estos casos es muy difícil: lenta baja para el IPC, dólar presionado. Tasas lenta alza. Precios incontrolables.

ROJO. La Mañanera tiene características que opinamos se podrían manejar de otra manera: por ejemplo la disposición de sus elementos es repetitiva, quizá cambiar muebles y displays para darle mayor fuerza y evitar que se vea siempre igual. Deben cuidar al presidente, el que habla mucho diario, acaba por decir algo imperfecto.

El formato de rueda de prensa cotidianamente acaba por hacer sentir que “esto ya lo vimos”. El mentirómetro debería ensayarse para no cometer errores. La presencia de youtubers e influencers eternamente no ayuda a la credibilidad, hacen falta los periodistas profesionales, que pueden ser críticos o favorables a la 4T; se me ocurre que Epigmenio Ibarra de cuando en cuando, sería mejor utilizado ahí, que con Ciro Gómez Leyva, donde ya me parece reiterativo en sus conceptos.

¿Por qué no invitar a los que están en desacuerdo también?

ÁMBAR. Las personas que estudiaron hasta quinto de primaria ganan más (diez mil pesos) que los que han estudiado más, secundaria, prepa o profesional, les ofrecen sueldos de seis mil pesos. El secreto, irse a la informalidad, en cualquier tianguis, esquina de la ciudad o desde su casa pueden hacerlo y hay cursos en youtube para hacer comida, entregarla, dar pequeños servicios u ofrecer cualquier mercadería útil. ¿Es lo deseable en una sociedad, no los estamos invitando a superarse intelectualmente Esto parece humorístico, pero es realidad,

CURVAS PELIGROSAS. La NOM-236-SE-2021 “Condiciones fisiomecánicas de los vehículos con peso bruto vehicular que no exceda 3,857 kg” fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y su entrada en vigor será en los próximos 180 días naturales, es decir en el mes de noviembre de 2022. Establece que revisarán: Acondicionamiento exterior: carrocería y chasis; puertas y cofre; parabrisas y ventanas; limpiaparabrisas y lavaparabrisas; visión indirecta (espejos y/o cámaras); soporte exterior de llanta auxiliar. Condicionamiento interior: asientos y sus anclajes; cinturones de seguridad y sus anclajes; velocímetro; claxon. Sistema de iluminación: faros delanteros, luz de reversa, luces direccionales, luces de advertencia (intermitentes), luz de freno, luz de matrícula (placa trasera), luces de posición (cuartos), luces de identificación. Sistema de frenos: freno de servicio (freno principal o de pedal), freno de estacionamiento, pedal del freno de servicio; servofreno (booster) y bomba principal (cilindro maestro), tubos del sistema de frenos, mangueras del sistema de frenos, materiales de fricción de freno, tambos y discos. No encuentro el dato acerca de cuánto costará. Será previo o concomitante a la Verificación Vehicular: los mal pensado creen que será fuente de malos entendidos que se puede solucionar con “usted dirá” Ojalá esto no suceda.

ZONA DE NIEBLA. La inseguridad en carreteras es importante para el Pacto de AMLO (que no se llama así por cierto) con los productores, porque si les roban en las carreteras algo puede pasar en los precios. En este mundo donde la crisis sanitaria de China y Corea hace que los productos que manufacturaban están frenados. Ucrania y Rusia están dejando de proveer al mundo los granos y otras materias primas que producían. Encareciendo el precio de los mismos en todos los casos. En algunos países ayudan con no cobrar aranceles a los granos importados, pero, obviamente esto impacta en la recaudación de los mismos.

VERDE. Nuevos negocios: la industria del envejecimiento: Entre el 2000 y el 2050, la proporción de la población mundial que tiene 60 años de edad o más se duplicará, y pasará de 11% a 22%. (OMS)

ROJO. Bitcoin. Se cree que El Salvador perdió hasta 22 millones de dólares en reservas gracias a las caídas dramáticas en el valor de la criptomoneda. O 50% respecto a su nivel máximo histórico. Ojo. Es moneda oficial desde septiembre de 2021. Con esta nueva moda de las monedas digitales, tendrán que salir los gobiernos a decir esto “yo lo garantizo” o bien, “no me hago cargo de las pérdidas”. Ojo.

<No solo los vivos son asesinados en la guerra>. Cierto es, su descendencia también sufrirá los estragos. Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción e historia.

