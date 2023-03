Señales Financieras: Semanas difíciles para las finanzas mundiales

GPS FINANCIERO. El Índice Bursátil abrió la semana en 51,894, termina el viernes sobre 52,791 unidades, ha caído de 55 mil que tuvo en febrero) El cete de 28 días paga 11.28% y hay opiniones encontradas, pues dicen unos que subirá un cuarto de punto y otros, dicen que medio punto; en las siguientes semanas) El hecho concreto es que subió la FED norteamericana medio punto (hasta llegar a 5%) y hay quien asegura que lo imitarán. Otros dicen que no. El superpeso fue puesto a prueba y hasta ahora se ubica en 18.45 a 19.40, según banco y monto. El euro cotiza en 19..84 y el petróleo WTI 69.18

El petróleo está barato, pero no baja en México nuestra gasolina del auto, que va de 22.00 a 24.00 dependiendo de la empresa que surte el hidrocarburo. Son 5 mil bancos en USA y con problemas como 200, eso dicen, ¿será cierto?

En México la Suprema Corte frena el Plan B y determinará qué hacer, sin una fecha o plazo determinado para su decisión.

ÁMBAR. Los precios al consumidor en México registraron alza quincenal de 0.2% en marzo (primera quincena) tasa anual de inflación en 7.1%. Eso dicen que significa desaceleración respecto de la tasa anual de 7.5% observada en febrero. (INEGI) Pero no sabemos nada de la inflación que no es canasta básica, como comida corrida, zapatos, ropa, escuelas, agua o refresco, desayuno en la calle. Porque fuera de la citada canasta se gasta la mayor parte del sueldo en transporte, haciendo caso omiso de los zapatos. camisas, pantalones, vestidos, que pueden aguantar unos añitos más.

Los mercados están interconectados en grado máximo, así que la estabilidad financiera de un momento, puede cambiar por la percepción de los clientes extranjeros, miedo al riesgo político y financiero. Por eso le temen al mercado de dinero de divisas, que entran a inversión en México pues así como llegan pueden salir.

Eso de que el gobierno cancelaría sus cuentas con la Banca no oficial que hay en México, está por verse. Pues quizá no han medido la utilidad de tener ahí sus recursos y operaciones, hay bancos que son muy buenos en algunos servicios; y no tienen la cobertura de la Banca Nacional, porque ya lo hubieran cambiado hace años: Es un hecho que los bancos ganan, pero dan a cambio otros servicios que son atractivos, pagos de nómina, cartas de crédito, cobranzas del extranjero, manejos de remesa y pagos al extranjero. Que por alguna razón son superiores actualmente como están. Y si no al tiempo. Una operación que puede dar dolores de cabeza son las remesas de México-Norteamericanos, que ya no están en el Banco del Bienestar, sino en la Financiera, que probablemente no tengan los sistemas para dar el servicio, ya les iremos contando. Y se arriesgan al lavado de dinero, que da problemas al por mayor.

CURVAS. 40.1% de la Población Económicamente Activa son mujeres. 23.8 millones de damas. Son votantes a los que tiene que atender y hablar con ellas el que quiera sus votos. Entenderlas y darles soluciones es el secreto para ganar el sufragio de este grupo que representa 50 millones. Los hombres sólo 46. El total de ciudadanos inscritos y registrados es 94,856,282 -La diferencia son las que no trabajan o lo hacen de manera informal-.

ROJO. Los bancos de todo el mundo están al pendiente de los problemas que tienen en EUA y Europa, pues hablan de apoyos financieros gigantescos para evitar la quiebra de instituciones. En México no hemos visto en los recientes años que haya apoyo financiero para evitar una quiebra, así que ojalá y no haya ninguno en esta situación.

Frecuentemente se habla de bancarizar a la población mexicana, lo que consideramos difícil con las comisiones e intereses que se cobran, resulta cuesta arriba, la prueba de fuego será el Banco del Bienestar que ahora les paga a la tercera edad, estaremos al pendiente de las quejas en el servicio, porque se habla de algunas sucursales donde venden los lugares para evitar larguísimas colas para cobrar la pensión bimestral.

ZONA DE NIEBLA. El desfalco de SEGALMEX (garrafones de agua, carne y otros productos) nos tiene preocupados a todos, pues se dice que rebasa los quince mil millones de pesos. El más grande anterior fue La Estafa Maestra que reportó Animal Político fue de 7 mil 760 MP millones de pesos, queremos que encuentren a las figuras de hasta arriba, pues no es posible que no supieran durante tantos meses que un monto enorme andaba perdido.

El negocio de los autos chocolate a alguien le está dejando una cantidad enorme de dinero, pues los autos que ilegalmente entran de EUA y Canadá principalmente y se venden (algunos son reportados pérdida total por las aseguradoras) generarán múltiples problemas a sus nuevos dueños, pues las refacciones y reparaciones son difíciles al ser autos extranjeros. Y se quejan los de la Asociación Mexicana De Automotores AMDA, hay razón.

¿Veremos esta semana continuar la baja en la Bolsa Mexicana de Valores? los dimes y diretes del Ejecutivo con los funcionarios norteamericanos sobre la Seguridad y el Fentanilo. ¿Esto podría modificar algunas variables financieras? Al estilo de los 90´s. Pensamos que no.

FLASHER. “Nat” se llama la reportera digital que a diario nos dará las noticias en Tele fórmula, es buena noticia que tengamos que hablar de algo inusual y moderno. Si provocará o no desempleo, es algo imprevisible.

<La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie> Montesquieu, filósofo y jurista francés.

¡Seamos felices todos!