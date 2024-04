Señales Financieras: Vacaciones. Otra semana tranquila en las variables

GPS FINANCIERO. La semana anterior estuvo la Bolsa Mexicana de Valores en 56.610. El miércoles en 57,369. Los demás días fueron feriados. Las variaciones no tienen importancia, por la semana santa. Hay que esperar unas semanas para ver la real tendencia. El dólar está sin presiones y cuesta de 16.70 a 17.40. Los cetes de 28 días acaban de bajar a 10.90. El Euro cotiza en 17.89 y el petróleo Wti 83.96

Los cetes bajaron contra la opinión de que fuera muy cauto en su manejo. Veremos que pasa, si fue exacto, escaso o excesivo. Es sólo un cuarto de punto, va a ser la opinión mayoritaria. El dólar está muy bajo, le han metido en un cinturón que aprieta y aprieta… Nada parecido a un criterio de mercado, en que los que compran y venden encuentran un punto medio. También veremos que pasa en el medio y largo plazo.

Se esperan tres bajas a la tasa Norteamericana de la FED, o sea, que si fueran también de un cuarto de punto las mexicanas, andaríamos por 9.50% para cerrar el año. Tendríamos, entonces, que conocer la tasa sin riesgo (FED) para ir sabiendo el nivel al que se pudieran mover los inversionistas en el mercado de dinero.

INEGI habla de que llegamos al cuarto mes de contracción económica.

ZONA DE NIEBLA: Comentábamos la semana anterior que la inflación repunta a 4.48%, según informa INEGI, al parecer es una medida a contrapelo, la tasa de los cetes para abajo. No le gustará nada la medida a los grandes capitales que invierten en papel gubernamental. Aunque esperamos una lenta baja de tasas de interés de la banca en sus créditos personales, de auto e hipotecas”. Una consecuencia ha sido que los jóvenes millenials, generación Z y demás no pueden comprar casa o departamento por el alto costo y elevados requerimientos crediticios de los bancos. También le informamos que la economía crece un 2.4% durante febrero, es poco según especialistas.

VISITE LA VULCANIZADORA. Recordamos que la crisis derivada del Fobaproa, que los Bancos veían llenarse de autos embargados y muchos perdieron su casa por las tasas flotantes de los créditos, tarjetas, personales, ABC e hipotecarios, las tasas eran criminales para los endeudados. 118% a 150% según recuerdo. Ojalá no regresen nunca más estas épocas.

ÁMBAR. ORACULUS, hace una encuesta de encuestas: dice que Claudia Sheinbaum tiene 60% Xóchitl Gálvez 34% y un 6% Jorge Alvarez Maynes. Según las encuestas más favorables al segundo lugar, es más de un 10% lo que tendría que remontar, se habla de que son un lastre los partidos asociados a Xóchitl (PRI, PAN, PRD) ya que su imagen no aporta nada bueno.

USE LOS LIMPIADORES. Datos curiosos: Los jóvenes, entre otros, han votado contra la continuidad en el Gobierno (adiós PRI; PAN), ¿podría esperarse esta misma conducta? Es la primera vez en más de 70 años que el PRI no tiene candidato a la Presidencia. En otros países no son por cuenta del erario (que proviene de nuestros impuestos) los gastos del Presidente: comida, habitación, trajes, vestidos y demás.

Se acuerdan de los vestidos y hermosas toallas de Martita, eran de nuestros impuestos.

ROJO. Es una exageración prometer visitas médicas a domicilio, como dice la Candidata Claudia Sheinbaum, pensando en las grandes distancias que se tienen que recorrer, Si difícilmente pueden atender cada 15 minutos en una clínica del IMSS a los derechohabientes, pensemos en las ciudades grandes y medianas, que se recorrería una hora o treinta minutos entre cada consulta, cuántas podrían hacer los médicos, y ¿la gasolina?

El descarrilamiento del Tren Maya, por mala o escasa capacitación del personal o contrataciones, que no debieron hacerse. ¿Las prisas por inaugurar?

Son varios los países (Ecuador, Venezuela, Colombia) a los que se está dando dinero (subsidio por parte del Gobierno) a los migrantes como estímulo a que se regresen a su país. Contrasta esta información con una nota que dice “Venezuela no está aceptando vuelos de repatriación desde EUA y México” O sea, ¿nosotros somos demasiado blandos?

Ingresan 13 millones de Migrantes en 5 años, dice Ovaciones. Entendemos, si la Ciudad de México tiene 8 millones 885 mil habitantes o la zona metropolitana 20 millones de ciudadanos. Es posible tener otra ciudad de México en tres años y pico.

LLAVE DE CRUZ. Los ejércitos más poderosos del mundo: Estados Unidos. Rusia. China. India. Reino Unido. Somos el ejército número 31. Según el portal Global Fire Power, consultora especializada en temas de defensa. Grecia es el 30 y Filipinas el 32.

ENCIENDA SU FLASHER. La semana próxima, acaban las vacaciones y empezaremos a ver para dónde va la economía.

<La risa abunda en los labios de los tontos> Punkrates, filósofo de mi barrio.

¡Disfrute sus vacaciones!