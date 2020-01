Diario Judío México - Una historya ke marko mi vida

Bolto otra vez a mi chikes para avlarvos de una historya ke marko mi vida…. Ya konosesh mi amor por las bestias en general i los gatos i los perros en partikular… Lo ke vos va kontar se relata a mis gatos antes 60 anyos !

Moravamos en Shishli – Istanbul – en una kaza ke amava mucho pormodo de su grande guerta por detras i porke era el kuadro de mi chikes i mi primera manseves, dias enkantadores i inolvidables por seguro.. Des de antes mi nasimiento mi mamita teniya un gato ke amava muncho…

Se yamava Pishlin. Era ruvya entera en su espalda, sus orejas i su kola i blanka nieve en su kara, sus patas i su tripika… Una ermozura de gato ke amava durmir en la piernas de mi madre. Me engrandesi kon eya fina kuando pasimos de la kaza de mi granmami en Galata, a la kaza de Shishli komo lo mas de los Judyos ke biviyan en Galata. Teniya 7 anyos. Pishlin vino kon mozotros i se namoro de muestra mueva guerta !!! Entrava a kaza las tadres para vinir i echarse kon mi, a las eskondidas de mi padre ke no amava gatos ensima de las kamas !

Un dia Pishlin mos regalo una prinsessa. Paryo un solo bebiko komo eya ruvya i blanka. La yamimos Shirin… Era lo bueno ke teniya, jugava kon eya, la amava mas de todo. Korriya de la eskola para toparla asperandome en la ventana…. Avlavamos i me entendiya ! No entrava en mi kama sin eya. Seya lo ke seya !

La vizina de arriva teniya un gato blanko entero i grande kuaji komo un kodrero. Muy raramente entrava a la guerta i no se mesklava kon dingun otro gato. Kuando se enkuentro kon mi Shirin se enamoro al momento mizmo ! Su nombre era Pamuk ke kere dizir algodon en Turko i era komo una bala de algodon de vedra ! Ke majestad ke ermozura ! Ke noblesa de gato! No Shirin, mizmo yo era namorada de el ! Teniya ojos bleus i la kola de un zoro ! Dospues de akel dia Pamuk chaftava a muestra puerta i pasava el dia kon Shirin o es Shirin ke asuviya arriva ande el i durmiyan bafo al bafo.

Shirin mos dyo una ija blanka entera komo su padre i de eya tuvimos otros gatos, siempre un solo bebe, una vez al anyo o a los dos anyos ! Todos vinyeron al mundo ruvyos, blankos i ruvyo/blankos…. No se ivan kon otros gatos. Una dynastia de gatos diferente de todos los otros….. No se mizmo si eran gatos ! Los ojos de todos muestros gatos asemejavan a los de Pishlin, el gato de mi madre ke eran de kolor de la esmeralda kon mas klaro i una riga preta fina al deredor. Asemejavan a ojos makiyados ke les davan un aire insolito. Almendra, la prontagonista de mi novela, tiene un gato asemejante, Karamela, de la mizma kolor de Pamuk ma kon el karakter de Shirin.

La vida paso…. Shirin i Pamuk no egzistiyan mas…. Trokimos de kaza i pasimos a Nishantash, los gatos kedaron en los lugares ke amavan i eran auzados kon las personas ke los metiyan al lugar de sus kreaturas… Yo yori en primero ma kuando me iva a vijitarlos los viya horozos, kudyados komo si estavamos mozotros ayi.

La vida mas mas paso…. Me fui de este payis, munchos anyos mas pasaron….Un diya, dospues ke torni a Istanbul, tuve gana de ir a ver la kaza de mi chikes i mi primera manseves…Los vide ! …No los mizmos por seguro ! Ma eyos ! La rasa se aviya guadrada sin trokar ! Unos 4 – 5 deyos. Los yami i vinyeron a mis brasos komo Shirin i Pamuk… La djente no lo keriyan kreyer porke me disheron ke estos gatos no se ivan kon dingunos ! Eran muy independiyentes i no se deshavan tokar !

Los karesi i yori….No los puediya despegar de sus lugares…. Es aya ke keriyan bivir… Kon la djente ke los kudyavan muncho porke los amavan i eran de una rasa espesyal. No se adjuntavan a los otros gatos… Eran de la dynastia de Shirin i de Pamuk ke la gente konosiyan… I guadraron todas las karakteristikas de sus aguelos.

Deshi otra vez sus dulse kayntor. Era komo si eran miyos des de siempre….

Me lambyeron la kara i me kedaron mirando kuando me alleshi ma no me vinyeron detras…. Me desharon ir de sus lados.

[email protected]