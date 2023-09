Siempre acercándose, pero nunca llega: la ‘guerra’ entre Argelia y Marruecos

A principios de este año, el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, comentó que el deterioro de las relaciones entre su país y el vecino Marruecos había llegado a «un punto sin retorno». [1] Argelia había roto relaciones diplomáticas con Marruecos en agosto de 2021 y éstas no mejoraron, a pesar de que Marruecos envió a su ministro de Asuntos Exteriores a una cumbre de la Liga Árabe celebrada en Argel en noviembre de 2022.

Desde 2021 los medios de comunicación árabes han especulado periódicamente sobre la posibilidad de una guerra abierta entre los dos países.[2] Las fronteras terrestres entre ambos estuvieron cerradas durante décadas, pero existe una larga historia de tensión, retórica e incluso conflicto abierto entre Argel y Rabat.[3]

Estamos casi en el 60º aniversario de la «Guerra de la Arena» que se libró del 25 de septiembre al 30 de octubre de 1963, esencialmente una serie de enfrentamientos limítrofes entre los dos países sobre dónde exactamente debería trazarse la frontera. En ese momento los marroquíes – más pequeños, pero mejor equipados y mejor financiados – tenían la ventaja y una Argelia desesperada de hecho invitó a recibir apoyo militar tanto del Egipto de Nasser como de la Cuba de Castro. Increíblemente, en 1963, una columna blindada cubana al mando del general Efigenio Ameijeiras y armada con 22 tanques soviéticos T-34 y 36 piezas de artillería estaba a punto de invadir Marruecos antes de que la operación fuera cancelada por el entonces presidente de Argelia, Ahmed Ben Bella, sólo unas horas antes del lanzamiento. [4] El plan cubano tenía como objetivo militar la toma de Casablanca.

La lucha básica entre los dos estados es por la hegemonía y el dominio regional. Históricamente, han sido muchos los puntos específicos de discordia entre el Marruecos realista y la Argelia izquierdista, pero gran parte de la tensión se ha centrado en el destino del antiguo territorio español conocido como Sáhara Occidental. La región había sido absorbida por Marruecos en 1975 después de la enorme «Marcha Verde» que condujo a la descolonización de la región en virtud de los Acuerdos de Madrid.

Argelia se convirtió y sigue siendo el gran patrón de los rebeldes del Polisario (junto con, en ese momento, Gadafi y Fidel Castro) que luchaban contra Marruecos por la independencia. De 1975 a 1991, ésta fue una guerra candente –la Guerra del Sáhara Occidental–, un conflicto de guerrillas librado por el Polisario, armado y financiado por Argelia contra Marruecos. Un acuerdo de alto el fuego en septiembre de 1991 puso fin a esa guerra e inició un proceso político internacional que duró décadas y que no llegó a ninguna parte.

La tensión aumentó porque en los últimos años Marruecos se ha vuelto más fuerte y exitoso, mientras que Argelia, rica en petróleo, parecía debilitarse. Mientras que Argelia se vio sacudida por manifestaciones populares contra la corrupción y la tiranía del gobierno de 2019 a 2021 – en última instancia no resueltas- Marruecos pudo asegurar el reconocimiento estadounidense de su soberanía sobre el Sáhara Occidental en 2020 como parte del precio de la Administración Trump por los Acuerdos de Abraham. La paz con Israel también fortaleció a Marruecos, al igual que el abandono de España, en 2022, de su antigua posición sobre el Sáhara Occidental y su acercamiento a Rabat.[5] Una ofensiva diplomática que obtuvo el apoyo de Estados Unidos, Israel y España fortificó a Marruecos y al mismo tiempo enfureció a los argelinos, que no sólo son los patrocinadores del Polisario sino también fuertemente pro-palestinos.[6] La Administración Biden se distanció del reconocimiento de Trump, pero no lo ha revertido.[7]

Argelia ha arremetido retóricamente contra Marruecos y castigado a España, pero tiene pocas opciones reales. La guerra entre Rusia y Ucrania fue una ganancia económica inesperada para este país, por lo que tiene dinero (mucho, y mucho más que Marruecos) para gastar en reforzar su ejército. Argelia ya tenía el ejército mejor financiado del continente y la última propuesta presupuestaria eleva el gasto en defensa de 10 mil millones a 18 mil millones de dólares, o el 10% del PBI. La larga dependencia de Argelia de las armas rusas (es el tercer mayor comprador de equipos rusos en todo el mundo) puede diversificarse con nuevas compras a China e Irán. Los partidarios de Argelia se jactan mucho de su ejército y los marroquíes se burlan mucho de estas afirmaciones.[9]

El Índice Global de Potencia de Fuego de la fuerza militar moderna ubica a Argelia en el puesto 26 entre 145 países clasificados. Marruecos ocupa el puesto 61 en la misma estimación.[10] Otra encuesta clasificó a los países casi iguales en su Índice de Energía Global, Argelia ocupó el puesto 70 y Marruecos el 77.[11] El ejército y la población de Marruecos son ligeramente más pequeños que los de Argelia. El presupuesto militar de Rabat –casi 11 mil millones de dólares– también es menor que los 18 mil millones de dólares proyectados para Argelia.[12] Y también está buscando diversificarse – al igual que Argelia, pero con diferentes socios – agregando a Israel y la India al equipo militar abrumadoramente estadounidense de Rabat.[13] La carrera armamentista entre Marruecos y Argelia es muy real y la retórica es tóxica.[14]

Con tanto dinero, política energética y potencia de fuego adquirida, no se puede descartar a Argelia, pero es en los intangibles donde Marruecos parece sobresalir. Marruecos parece ser políticamente más estable que Argelia y su economía está más diversificada. El petróleo y el gas todavía representan más del 90% de las exportaciones totales de Argelia. El país ha obtenido enormes beneficios desde la guerra en Ucrania, pero una recesión global desinflará los precios de la energía.

Lo que falta hasta ahora en un conflicto potencial es una chispa y un final. A finales de agosto de 2023, los marroquíes protestaron por el asesinato de dos hombres que viajaban en motos acuáticas por parte de la Guardia Costera de Argelia, denunciando el uso de munición real contra civiles desarmados que podrían haberse desviado a través de una frontera marítima.[15] A principios de este año, el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Argelia y varias organizaciones argelinas acusaron a Marruecos (y a “la Entidad Sionista” – Israel) de ayudar a facciones bereberes cabileñas, consideradas terroristas por Argelia.[16] Pero ninguno de estos incidentes parece encaminado a conducir a una guerra abierta. Y el final no está claro.

Si hubiera un bando más interesado en el conflicto, sería Argelia, pero una guerra fronteriza no va a derrocar al gobierno de Marruecos, ni a revertir las relaciones con Israel, ni a llevar al Polisario al poder. Sí plantea la posibilidad de que se produzcan circunstancias imprevistas si, por ejemplo, el desempeño del ejército argelino resultase menos que estelar después de tantos miles de millones gastados y tantos años de gobierno corrupto del Frente de Liberación Nacional.[17] Ese resultado podría tener ramificaciones internas nefastas entre una población ya inquieta. Por esa razón, el resultado probable de la carrera armamentista y el ruido de sables de ambas naciones será una tensión continua sin una explosión real, picos de retórica y simbolismo incendiarios, una guerra que se acerca constantemente pero que nunca llega.

*Alberto M. Fernández es vicepresidente de MEMRI.

