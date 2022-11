Es líquida, transparente, no tiene color, no tiene sabor pero sin ella la vida no existiría.

Toda la creación es un milagro en sí… Lo que sucede es que como somos parte de ese milagro ya nos acostumbramos a nuestra realidad cotidiana…

Me llama mucho la atención el agua, ese líquido sin color, sin olor, y sin sabor, que es indispensable en nuestra vida diaria.

Gracias a las lluvias y los ríos disponemos de toda el agua que no es necesaria y más…

Pienso por un momento que si nos visitara un extraterrestre y tratáramos de describir el agua como un líquido transparente, sin olor y sin sabor, difícilmente podría en su pensamiento imaginar que es el agua…

Milagro de todos los días.