(“Make America like South America”)

La convención republicana para reconfirmar a Trump como candidato a la presidencia estadounidense no permitirá la presencia de la prensa, por lo que aprovechamos para recomendar que ya que lo harán en secreto aprovechen para ‘modernizar’ la frase Lindberghiana de (MAGA) “Make America Great Again’ por la de (MALSA) “Make America like South America”

El pretexto para no tener prensa en la convención es el coronavirus (les cayó como anillo al dedo), pero eso no los ha detenido para evitar el evento o sea que, en realidad están evitando que la prensa vea la división interna entre el grupo Lincoln del partido republicano y los trumpistas y que escuchen las temerosas afirmaciones de un partido que cree que va a perder las elecciones a menos que logren posponerlas o convencer a la gente de no ir a votar o prohibir o diluir el voto por correo, etc.

Además, sin prensa, podrán evitar (?) que el público escuche las últimas locuras de Trump (¿quizá traiga como invitada a la doctora de Nigeria que afirma que ha salvado a pacientes que han tenido sexo con el diablo mientras duermen?) las propuestas de posponer las elecciones, que harán si pierden para no aceptar el resultado y todas las demás confabulaciones que se están elaborando para evitar perder o en su caso entregar el poder.

¿Y lo de Sudamérica?

¡Ah sí!, la idea es que, dado que Trump está enviando soldados vestidos de civiles, para secuestrar manifestantes, en camionetas sin identificaciones para transportarlos a cárceles no identificadas -todas tácticas normales en Latinoamérica-, ¿Por qué no identificar de una vez a su país como una república bananera más donde los civiles son ‘desparecidos’ por “Halcones”, el “orden” es siempre primordial e ilegal, las elecciones arregladas y si no se pueden arreglar evitadas y el valor del individuo llevado a cero por un líder que se cree omnipotente a pesar de ser tan ignorante como cualquier general o diputado latinoamericano.

