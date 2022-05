Boda grande, boda chika, talamon se kere . (La boda kosta karo. Mismo si no se aze a la grande, se nesesita un minimum de gaste i aparejos)

Boda no se aze de esfongos, si no de groshes buenos . (Mismo sentido… Boda es gastes.)

Ken tiene mujer ermoza ke no vaya a la boda. (porke se la pueden arrevatar.)

Lo ke no se fada /no se aze en la boda, no se aze en la vida. ( Mas tadre sera mas difisil, lo mijor es de azer todo sin deshar para mas despues. )