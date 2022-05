El levantamiento del Gueto de Varsovia fue el levantamiento y acto resistencia más grande en contra de los Nazis por parte de judíos en el Holocausto. Te invitamos a un taller virtual especial desde el Museo POLIN de Varsovia (Museo de historia judía).

Será una sesión por ZOOM interactiva para recordar y aprender más sobre lo que sucedió en este levantamiento que acaba de cumplir 79 años de aniversario.

Aprendamos de la valentía de los combatientes que lucharon por dignidad y justicia en contra de la maldad.

No te lo pierdas este miércoles 4 de mayo a las 12 pm hora CDMX

The Voice of the Silence, Diario Judío México y el Museo POLIN de Varsovia te invitan

