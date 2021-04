El trastorno de Pica es un Trastorno Alimentario y de la Ingestión de Alimentos que se caracteriza, principalmente, por ingestión persistente de sustancias que no tienen valor nutritivo y que no son alimento. Algunas sustancias comunes que se ingieren al padecer este trastorno son: gis, resistol, tierra, plástico, agujas, jabón, madera, pelo, papel, heces, metal, barniz de uñas entre otras cosas.

Como lo describe “El manual de los Criterios Diagnósticos DSM-5”, este padecimiento se diagnostica a partir de un mes como mínimo de ingesta de la sustancia y puede comenzar desde la infancia y/o adolescencia. Como consecuencia, el Trastorno de Pica puede ser dañino para la salud, ya que hay un gran riesgo de toxicidad debido a las sustancias ingeridas.

El origen del Trastorno de Pica, en la mayoría de los casos, es psicológico en la medida en que haya un desapego de parte de la madre o cuidador hacia el bebé o infante.

Se ha observado que en niños con falta de algún nutriente o falta de peso, comienzan instintivamente a comer, por ejemplo, gis para compensar la ausencia de calcio, zinc y hierro activando los receptores de recompensa del cerebro que producen el “deseo de consumo”.

El Trastorno de Pica también puede estar relacionado con haber vivido un evento traumático y con el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Las personas con Trastorno de Pica no tendrían la ingesta de sustancias no nutritivas, si no tuvieran una sensación abrumadora o estresante que no pueden enfrentar y para poder tranquilizarse repiten la conducta cuantas veces sea necesaria.

¿Por qué la conducta no cesa? El problema aquí es que no pueden detenerse y cada vez van a necesitar una mayor cantidad de material para lograr el mismo efecto tranquilizante.

De principio, las conductas del Trastorno de Pica, las hacen a escondidas en el caso de los adolescentes y de los adultos pero al percatarse los familiares o amigos; ellos pueden reaccionar de manera hostil y evasiva como en cualquier tipo de Trastorno de la Alimentación o Adicción. Debemos de tener cuidado si las mujeres embarazadas, en la esquizofrenia, niños con autismo o con discapacidad intelectual están teniendo estas conductas ya que pueden tener mucho mayor riesgo para ellos.

La palabra “pica” se refiere a un ave cuya conducta de anidamiento y de cortejo pareciera que está comiendo tierra y que al observar a los niños que tenían estos comportamientos los asociaron en un inicio a estas aves de pica.

En México no se tienen estadísticas epidemiológicas, sin embargo se debe de estar al pendiente de todos los menores en cuanto a su alimentación; así como la parte afectiva, ya que la relación mamá-bebé es fundamental.

Algunas recomendaciones para prevenir el Trastorno de Pica son: la leche materna, o darle alimento con mucho amor y calidez, para favorecer el vínculo con la madre y el apego seguro.

Las consecuencias físicas pueden ser irreversibles y en cuanto la parte social, familiar y de pareja se ven muy afectadas. Importante contar con un equipo multidisciplinario para monitorear la alimentación de la paciente además de asistir a psicoterapia con expertos en Trastornos de la Alimentación.

