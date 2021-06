El proyecto The Voice of the Silence te invita a sus últimas dos entrevistas virtuales de la temporada Enero-Julio 2021.

Pero claro que no es el fin de nuestra labor. Nuestro proyecto seguirá ofreciendo entrevistas y eventos con historias que merecen ser contadas y escuchadas por todos, más por las generaciones jóvenes, para que no se vuelvan a repetir en caso de ser experiencias terribles, o si son historias admirables de personas que salvaron vidas, imitarlos.

Este miércoles 30 de junio a las 11am hora CDMX tendremos de nuevo con nosotros a nuestro querido Luis Opatowski que contará su historia de supervivencia en el Holocausto para los alumnos de la secundaria Centro Educativo Blas Pascal. ¡Ustedes nuestros seguidores también están invitados por medio de ZOOM y Facebook en vivo!

Nuestra última entrevista de la temporada será el 8 de julio a las 5pm hora CDMX con Liana Halphen en la clausura del curso “Básicos del Holocausto” impartido por la Lic. Jessica Lepe de From the Dephts Español. Tenemos igualmente en mente una entrevista sorpresa aún no confirmada que ya les estaremos avisando si se podrá realizar en el mes de julio.

Nuestro próximo ciclo de conferencias comenzará en el mes de agosto con el objetivo de alcanzar más jóvenes de escuelas secundarias, preparatorias y universidades no judías. Estén pendientes de nuestras redes sociales ya que ustedes siempre están invitados.

