Matania Ginosar, descendiente de una familia palestina de Tzfat se unió, a los 15 años de edad, al grupo Lehi (del que era parte también Shamir quien después seria primer ministro de Israel) y que en los inicios del Estado fue acusado de terrorista por Ben Gurión y los británicos y sus miembros perseguidos y encarcelados.

Al igual que muchos israelís, Ginosar termino emigrando a los Estados Unidos donde se graduó en MIT, y se doctoro en UCLA donde se ha destacado por su habilidad tecnológica y su inventiva y en donde creció como un activista ecológico y por la paz.

"A Dynamic Life at the Birth of Israel" habla de su juventud, sus novias, su participación en el Lehi y sus "travesuras" de adolescente.

En "Israeli Freedom Fighter" cuenta su historia y participación en el Lehi (la banda Stern, el grupo terrorista más agresivo que hubo en aquel país), el asesinato del Conde Bernadotte, y su "evolución" hacia la Hagana y otros grupos de defensa que aunque oficialmente antagónicos al terrorismo aceptaron su ayuda gustosamente.

En "Essays on Israel Struggle for Peace", un hiperlibro de más de 600 páginas, el autor redacta eventos, noticias, declaraciones que se han dado a lo largo de 60 años -todos los cuales el ha vivido íntimamente- y expone las mentiras, exageraciones y pensamientos que lo han acompañado a lo largo de esos años:

"El anti-israelismo es una invención de musulmanes y árabes por crear "una causa" que unifique a sus tribus y distraiga la atención de sus abusos y posiciones antidemocráticas."

El "verano árabe" es un intento perdido de modificar una mentalidad de siglos para dar lugar a la igualdad, pluralidad, respeto a los acuerdos y la tolerancia todos estos valores no solo inexistentes sino opuestos a la mentalidad vigente por siglos en el mundo musulmán donde el cambio no se puede dar desde afuera sino que se tendría que dar desde adentro en un proceso largo y penoso que no ha fructificado hasta el momento.

Debemos subrayar que la última línea del libro dice:

"Cualquier acto de oposición al desarrollo nuclear de Irán debe ser bienvenido porque este programa es un peligro para TODOS los países de la región y agrega para que no quede duda en este ultimo capitulo titulado "los Acuerdos de Abraham" "No soy Tumpista" lo cual da al libro toda una nueva perspectiva que todos, sionistas y antisionistas, "netanyanistas", "trumpistas", imperialistas y separatistas y todos los demás listas deberíamos de leer como una plataforma de cuestionamiento y una nueva perspectiva sobre el conflicto, su realidad y su futuro.

Adquiere tus libros: