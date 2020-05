Diario Judío México - Pilar no se kansa de gritar al mundo las mil vedras….

Sovre la valiente periodista Pilar Rahola

en la Universidad de Miami

CONFERENCIA DE PILAR RAHOLA

al recibir el PREMIO DANIEL PEARL de la ADL.

Grasyas a Eliseo Pardo para embiyarme este artikolo ke el mundo entero deve meldar……..

Grasyas…. Munchas grasyas…. Mil grasyas Pilar Rahola

Por tener el grande merito i la valor, la etika, la vayensya, el karakter, la justisya, el heroizmo, el talento intelektual del periodismo…

Por dizir las vedras a la kara del mundo entero i defender la realitad, aboreser las mintiras i la maldad, las kalumnias kontra el Puevlo Judio, defendor de los derechos humanos, de la demokrasiya, de la libertad de las mujeres i del bienestar de las kreaturas, de los invalidos, de los hazinos i de los viejos… De los ke kreyen al progreso humano, teknolojiko i sientifiko, a la paz entre las nasyones….

Por ser la peryodista egzemplarya en el mundo, sin espanto en su korason, kontra miliones de Jihadistos prontos a degoyarte komo lo torturaron i assasinaron a Daniel Pearl de ken te das el nombre!

Por ser, komo lo rogo de korason, la pionerya i la ke mostra el kamino divino a todos los jurnalistos de eskrivir la verdad, solo la verdad i nada mas ke la verdad….. No ser sosyos de la infamia de los jihadistos fanatikos ke tienen sed de sangre Judiya i Kristyana i lo deklaran sin tener espanto de nada en este mundo, primero, porke saven ke no les va afitar nada de negro, no seran kastigados i segundo porke dezeyan la muerte i ser «shehid» para asuvir al Paradizo i gozar de todo lo ke se les promete en sus Livro.

“” Sin duda, el deve tener miedo. Mira a la kamareta, ma a ande mira ? Puedeser a su famiya, su memoria ancestral, su identidad…

O puedeser mira mas alla, a su futuro ke se mallogro, a la tripa de su mujer ke ama, al ijo ke nunka konosera…

Sus d’allkavos palavras… “My name is Daniel Pearl. I am a Jewish American from Encino, California USA “”.

Oy es el 1 de Febrero de 2002, tiene 38 anyos i esta a punto de ser brutalmente assasinado.

“My father’s Jewish, my mother’s Jewish, I’m Jewish…”

El Yemení (Teymani) ke lo va dekapitar tardara kuaji dos minutos para kortarle la kavesa. Empesara muy avagariko, debasho de la oreja para kortar las kuedras vokales… Para ke no grite!

“My family follows Judaism. We’ve made numerous family visits to Israel…”

A partir de akí, el relato brutal de un assasinato kon los detalyos, deskritos magistralmente por Bernard Henry-Levi ke puede horrifiar al proprio infierno de Dante…. El viktimo konvertido en metafora de la belleza de la vida. El assasino, simbolo puro del ser humano sin alma, de la humanidad derrotada. Ken lo konvertyo en un monstruo?

“Back in the town of Bnei Brak there is a street named after my great grandfather Chaim Pearl who is one of the founders of the town”.

I todo termina…Sus esperanzas, sus amores, sus suenos…

“My name is Daniel Pearl…”

y el monstruo mostrara triunfalmente a la kamera su kavesa kortada komo un trofeo kon la gloria de alguno ke mato el mas grande malfetor del mundo kon fuersas majikas i armas deskonosidas….Daniel Pearl portanto era innosente, attado i sin pueder defenderse….

Son kon estos biervos en Inglez ke Pilar empeso a avlar en su konferensya.

Yo tuve friyos en la espalda kuando los estava traduiziendo!

Pilar tiene korason i no se espanta de deklarar ke es una immensa honor i una grande responsabilitad para eya de de arresivir el Premio al nombre de Daniel Pearl.

Pilar nasyo en la vieja Sefarad en Katalunya de una familya katolika. Es de la Siedra, lucha por los derechos siviles de las personas i es jurnalista de su profession. Siempre bushka las vedras. En este kavzo dize ke se yama Daniel Pearl i ke es Judiya. A su entender los asesinos de Daniel Pearl no solo decapitan viktimas sin defensas, o azen aktos de terrorizmo en los autobus, en los trenos, en los aviones, en los kafes i kavzan la muerte de miles de personas en los razga-sielos ma intentan de dekapitar los prinsipyos de la demokrasiya i de la libertad. Mos revela ke kada bala se dirija a mozotros kual ke seyan muestras raises…

Pilar anunsya ke estamos frente kon frente kon un muevo totalitarizmo, eredero natural del stalinizmo y el nazismo, tan horrivle komo estos dos i puedeser mizmo mas mortal!

Demandamos komo siempre : Es vedra ke azemos lo korrekto paa defendermos?

Oy, las sosyetades libras son mas avansadas teknolojikamente, mas fuertes militaramente i egziste la komunikasyon globala. De mizma manera, muestro enemigo tambien es mas fuerte…. Se trata del «JIHAD» de todo el mundo islamiko kon la mizma mentaliltad i la mizma fuersa del siglo XV ma konektados kon satelitas i la teknolojiya del siglo XXI ! Iran avansa implakablamente kon su produksion de la enerjiya nuklear komo un Hitler muzulmano kon la bomba atomika…

La ONU no tiene la kapachitad de reaksyonar….Esta inchida kon la burokrasiya ! Eleanor Roosvelt kaliya ke alevantara la kavesa para ver ande yego su suenyo de la Liga de las Nasyones!…

La Europa esta apanyada entre sus ambisyones ekonomikas i sus peleas internas. Vemos su inkapasitad politika i su imposibilitad de salvar su puevlo, en tomando las mezuras nessesarias delantre de la pandemia dezgrasyada !

China i Rusya ? Paresen mas del lado de la lokura!

Los Estados Unidos de Amerika ? Biven en un kaos sin fin kon los prezidentes en sus kavesas…. Sus diffikultades internas i politikas…

ISRAEL es la unika esperansa del mundo ! En defendyendose, defende el mundo entero. Los ke kreyen en un futuro libre tienen konfiensya en eya. Es el rayo de luz en lo aleskuro total ke es el fenomeno ideolojiko ke apoya el fundamentalizmo islamiko del mundo entero.

A este instante mizmo kuantos estan meldando los tekstos de los Jihadistos ?

Kuantos se estan edukando kon el odyo al Oksidente i un antisemitizmo ke yega galopando de las eskolas-mizmas de los payizes seyadiziente aliados !… Kuantas mezkitas gritan sus odyo para todo lo ke no es suyos ? Sus recheso por la demokrasiya ? Les ambezan a amar D.io en odyando los otros ? Kuantos estan utilizando el invento de un Judyo, el internet, para transmitir sus dezeo de muerte para todos los Judyos ?

Millones de mujeres esklavas, sometidas a leyes medievales, sin el ayudo, i la kompleta indiferensya internasional… Millones de kreaturas ke biven en diktaturas muy rikas ma hundidos en la povressa i edukados komo robotes fanatikos…

En Europa, el fundamentalismo avansa a pasos giganteskos alora ke la demokrasiya de los payizes Europeos se ve inkapache de luchar kontra esto i frenarlo. I se deve de akodrarse ke el problem no es la relijyon ni la kultura ma el uzo totalitario de D.io mizmo…. Los Islamistos, en sus dezeo de konkistar el mundo entero, arrekojen detras de eyos milyones i milyones de personas ke ven solo sangre i mos topamos frente a la sivilizasyon kontra la barbaria. Los ke sufren de este estado de kozas son las mujeres maltratadas, las kreaturas, los ke luchan por la emansipasyon de la sosyetad , komo los mansevos en Iran, los ke son kontra la viktimizasyon de los flakos i la povresa del puevlo alora ke los barbaros azen partido del HAMAS, del HEZBOLLAH, de los ERMANOS MUZULMANES, del JIHAD ISLAMIKO i ken save kuantas mas otras organizasyones de este tipo….. Los ke alimentan el odyo en las mezkitas i kortan kavesas de sus detenidos….

El problem no era Alemania, sino el nazismo. El problem no eran las utopias de la siedra, ma el Stalinizmo… El problem no es la relijyon Muzulmana ma la ideolojiya ke dezeya la muerte, alora ke roga a D.io i konta sien miles de muertos durante la Historya para Islamizar el mundo.

El oksidente parese durmir delantre de esta menasa global ! Su reaksyon no konvense bastante, es timida i es erratika…. I lo mas negro, kollabora a vezes…. Ande esta la medya en este kavzo ? Porke los intellektuales de muestra planeta, los jurnalistos i los pensadores no espyertan los puevlos ? Los de la Siedra kritikan los payizes demokratos… Inkreivle !

Muestra libtad esta menasada… Pilar akuza….

Akuza los jurnalistos i los intellektuales de kayarsen delantre de la opresion de las mujeres. Para eyas no se azen dingunas manifestasyones, Trump se kaya i no egzisten boykottes… Estos son para kulpar Israel i el Norte de la Amerika….. Solo el antiamerikanizmo i el anti-Israelizmo solevanta sus ravya ! Los akuza por kayarsen delantre de la muerte de personas assasinadas por las bombas del terror… Los akuza para kriminalizar Israel kon delirio i ser partizanes de los krimes ke se kometen… Los akuza de solevantar otra vez el antisemitizmo ke parese se espyerto de su esuenyo livyano…

Pilar disho ke «ESPANYA es hoy el pais mas obsesionado con Israel, uno de los mas antiamericanos y el mas antisemita del continente. En Barcelona, el odio a Israel se ha convertido en una sena de identidad de la izquierda, capaz de no querer conmemorar el dia de la Shoa, por solidaridad con los palestinos. la Espana actual recuerda tragicamente la Espana medieval y sus edictos de expulsion.»

Portanto, ken seriyan sus aliados ? Los terroristos ? Los opressores de mujeres ? Las diktaturas relijyozas ? Los fundamentalistos fanatikos ?

Pilar dize ke los judios medievales reprezentavan la cultura, la medisina, el konosimiento i eran eyos los persigidos ! Oy Israel sinyifika la libertad, el derecho de egzistir i la toleransya relijyoza, portanta es el payiz el mas odyado, el mas menasado kon la destruksyon… Ma los de la siedra ke dizen ke son solidarios i libertadores son de vedra lunatikos ke akuzan las verdaderas demokrasiyas en perdonando la politika i los echos de los tiranos… Son los kolaborateres del totalitarismo ke malhorozamente avansa mas i mas en el mundo…

No devemos de olvidarmos ke la libertad no se gana solo en los kampos de guerra i kon batalyas politikas ma en dizyendo i en eskrivyendo sus ideyas komo lo aze Pilar ke defende de todas sus fuersas todo lo ke ve tugerto en la sosyetad. Eya solinya su kompromiso etiko de jurnalista humana i deklara ke nunka va deshar de ser la kritika mizma de todo lo ke se relata a la Espanya, a Israel i a los Estados Unidos.

Yo, Sharope blanco, penso ke el Premio Daniel Pearl no se puediya dar a una persona mas meresyente de PILAR lakuala admiro de todo mi korason.

Mos akodraremos de los biervos tan justos de Elie Wiesel ke dize ke el kontraryo del amor no es el odyo, de la bellesa no es la feyura, de la emuna no es ser ateo, de la vida no es la muerte ma la INDIFERENSYA….. Esta indiferensya ke es la sala de asperar del MAL i KONTRA ESTE MAL SE DEVE DE LUCHAR!

Eliseo Pardo :

Asi es en verdad, tal como señala nuestra Amiga Sharope en su comentario, nos hayamos ante una figura singular, en un mundo globalizado como el nuestro, en el cual Israel se ha convertido en el chivo expiatório de todos los males que parecen aquejarle … La valiente postura enarbolada por Pilar Rahola en los mas diversos foros internacionales, en defensa de la verdad objetiva de lo que es y representa Israel, la hace merecedora de nuestro respeto y felicitacion, conscientes como somos de la dificultad que entraña dicha tóma de decision … Al decir en voz alta lo que otros callan, se ha convertido por derecho própio el la portavoz de una realidad ampliamente desconocida, e injustamente estigmatizada como es aquella que atañe a Israel … Enhorabuena pues a ella, y a nosotros por contar con su valiosa aportacion a la difusion exacta de lo que muchos se niegan a admitir por la via de los hechos …

Shalom a todos …

Eliseo Pardo

en Madrid – Espanya