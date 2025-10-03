Veronica Najmias, Prezentadora I Narradora

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Verónica Najmias nasió el 17 de noviemvre de 1967, su padre Raul Jacobo Najmias nasió en Resistencia provinsia del Chaco el 29 de junio de 1937, los avuelos paternos Daniel Najmias nasido en el provinsia del Chaco i Sara Caballero nasida en Esquina provinsia de Corrientes Argentina.

La madre Graciela Acher nasió en Buenos Aires, ija de Haim (Jaime) Acher nasido el 10 de avril de 1905 en Akzar serka de Izmir Turquía, i Vida (Victoria) Hazan nasida el 25 de mayo de 1910 en Izmir.

Raul i Graciela se kazan en 1962 i de este matrimonio nasen Gabriela el 14 de avril de 1963 i Verónica, van a morar en el sentro de la sivdá en la kaleja Arenales i Pueyrredón ande ainda mora su madre Graciela.

Verónica se ambeza en el Cangallo Schule, despúes en la Universidad de Ciencias de la Comunicación i afilú en el ISER Instituto Superior de Enseñanza de Radiofonía.

Desde chikitika gostava de kantar buto ke siempre izo, ansina de mui djoven kantó en “La Verdulería “magazin para merkar vedruras ke de noche se trokava en un sitio de espektákulo, espesializado en Rock and Rol.

Kuando eskapa de estudiar en los anyos 1990, se entera por azardo ke en la programa “Tiempo Perdido” dirijido por Mario Pergolini, estavan a la bushkeda de una persona, a lo ke Verónica se apresenta la aseptan i a la a la semana ampeza a laborar en este sitio. Durante 7 anyos labora en diferentes radios siempre en el buto rock, en programas al aire, kovertura de resitales i más, esto djunto mientres afilú azía lokusión de puvlisidá i narrasión de programas kulturales.

Kale nomvrar algunas de las djentes afamadas ke laboró desde los anyos 1990 a 1996 se enkontran: Bobby Flores, Daniel Grinbank, Ruso Verea, Jorge Lanata, Adolfo Casella, Marcelo Zlotogwiadza, Ernesto Tenenbaum, Maria O´Donell, para Verónica fue una epoká empasada i felís de estar al lado de estas djentes, a pesar de algunas angusias ke no mankaron, afilú uvo alegrías.

Laboró para markas afamadas entre eyas: Yogurt i Postres Ser, Cepita, Kelllogg´s, Hinds, Pantene, Revlon, Rexona, Lo´real, Magistral, Ayudín, Tía María, Coca –Cola, Barbie, para Argentina Uruguay Paraguay Perú Colombia i Ecuador.

Su vos puede sintirse en doblajes komersiales para: Colgate, Banco Tornquist, United Airlines, Actimel, Fargo, Banco de Galicia, Maybeline, Miss Ylang, Always entre otros.

En 1993 ayega a Buenos Aires desde Canadá MUCH MUSIC, esta empresa avía trushido programas de video, ke Verónica apresentava en el kanal ke estos tenían i ainda tienen.

En 1996 aze un viaje por sivdades de la Europa, ande no manka pisar la Turquía djunto a un primo i tíos, kale verla kuando dize ke sintir las golores, las savores i más sintió ke estava en su kaza, gozando de kada sitio ke vishitó en la Turquía.

Ama kuando torna de este viaje, su vida kambió el día ke konose a Diego Comerci marido i padre de su ijo Ciro, ken nase el 25 de mayo del 2000. En esta epoká ampeza a laborar un poko más en el buto de la puvlisidá, la narrasión i produksión de dokumentales importantes para el Canal A kanal dedikado a la kultura en djeneral. Estaba kontente i felís kon todo lo akontesido en la vida laboral, ama kuando nasió su ijo sus penserios i sentimientos se trokaron para estar djunto a el, deshando un poko de lado la vida profesional.

Afilú laboró en IVR Interactive Response Unit aziendo gravasiones para telefonós, kontestadores automátikos i sentrales de afamadas kompanías, mesmo en la kompanía Personal de telefonós selulares.

Kuando en 1995 el afamado grupo de Rock Rolling Stones vishitó Buenos Aires, para Verónica fue un momento maraviyoso de laboro por lo akontesido kon eyos, durante 6 meses vendieron resitales pasando a ser un etcho istóriko para este grupo.

Lo interesante i kurioso ke djunto a estas aktividades profesionales siempre gostó de kuzinar, echa una sonrisa mientres me konta i rekodra kuando era chikitika de 6 anyos djugava en la kuzina de su kaza a ke era la konduktora de la programa” Buenas Tardes Mucho Gusto “ , tomava el telefón en la mano komo si fuera un mikrofonó i kuzinava, a lo ke el kuzinar kondusir i narrar siempre estuvo presente, …oy mira kon karynio el kuaderno ande apuntava reshetas de la avuela.

Rekodra un etcho kurioso i simpátiko ke akontesió kon su padre, mientres los siete anyos estuvo en la radio FM 106.3 Rock And Pop, nunka rekodró el numeró de la radio a lo ke le demandava: “puedes dizirme kual numeró es la radio para sintirte?”

En el 2013 laboró en la Secretaría de Cultura de la Nación, en la programa MICA Mercado de Industrias Culturales Argentina de Artesanías en diferentes produksiones kulturales en artesanía de diseño, musiká en las provinsias de la Argentina, el ultimó anyo en este sitio kordinó el merkado en el CCK Centro Cultural Kirchner resién fraguado. Mesmo en 2013 en Tecnópolis ande podemos sintir su vos en los videos de la muestra de Ciencia y Tecnología Argentina.

En el 2013 fragua Shisvé, tayer de kuzina ande la madre Graciela i la tía Kuki kuzinan, en este sitio Verónica djunta i komunika al publikó, aziendo recetarios delantales i todo lo de menester, las djentes se aserkan kon rekodros djuntando mujeres en las kazas i afilú en reuniones de amigas, dize ke lo profesional de la voz, agora está metida en la kuzina.

Su judaísmo está en la tradisión ke aresivió en su kaza, ande desde chikitika atenta i mirikiosa etchava el ojo en el modo ke elavoraba las kumidas la avuela Victoria, su kaza era sitio de reuniones familiares ande no mankavan las kumidas i dulses sefaradíes.

En la aktualidá para Verónica, lo sefaradí está presente día a día i ansina lo exspresa en estos biervos:

Si bien no he recibido educación religiosa y no se ha practicado el judaísmo en mi familia, siempre he sentido un profundo orgullo y respeto de mi origen sefardí.

La comida como “la tradición “ ha estado enraizada en la familia y en mi desde que recuerdo. De adolescente interné a mi abuela Victoria tardes enteras para tomar nota de todas las recetas que pudiera. Finalmente, junto al tío Alberto y los primos Daniela y Juan, armamos unas ediciones caseras cuyos ejemplares están dispersos en la familia.

El interés también llegó al árbol genealógico, que nunca llega a su fin, a causa de memorias…y el paso de los años.

Pisar suelo turco afianzó en mi sentir sefardí, este origen moro, que hace de mi lo que soy.

Esmovida dize ke sus abuelas estarían alegres i gostosas de ver Shisvé, ande “La Turca Najmías”( nomvre ke le metieron desde manseba en la radio) , kuzina al modo ke eyas lo azían.

Me dió mui muncho plazer i alegría el enkontro kon Verónica, ver a esta djoven mujer i sintir de su boka, la felisidá de ser sefaradí de madre i padre i kontinuar kon las muestras tradisiones desde su buto Shisvé.

Ke el Dio le de vida i salú larga para kontinuar kon las tradisiones sefaradíes

Saludosos ke estesh amen