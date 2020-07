Diario Judío México - Hace unos días, un sábado por la noche, al prender el computador, me encontré con una nota de canal 13 de Chile, dónde muestra a dos residentes de la comuna de Recoleta violando la cuarentena total declarada ya hace semanas en Santiago. Se ve que los vecinos denuncian a estos sujetos, quienes, como represalia, rompen las cámaras de seguridad del ascensor, muestran actitudes violentas, y amenazan a los conserjes. Un conflicto desafortunado, que termina con un auto con los vidrios rotos y mucha tensión en el ambiente. La guinda de la torta es cuando se escucha el audio de los hombres mientras son detenidos por carabineros: “Alla hu Akbar” (Dios es grande en árabe) y “libre Palestina” en castellano.

Los hombres que amenazan a la comunidad de su edificio, al personal y destruyen su propiedad, son de origen palestino, pero eso Canal 13 no lo dice, hay que escuchar con atención sus declaraciones para darse cuenta. Esos son los palestinos violentos con los que tenemos que lidiar en Israel. Esos son los que acuchillan gente en la calle a plena luz del día, que atropellan soldados y civiles y que no se inmutan al tirar globos incendiarios en las fronteras, esos son los que no ayudan a que los procesos de paz avancen porque quieren la desaparición total de Israel del mapa. Esas agresiones escondidas detrás de una causa secuestrada por el terrorismo es la que aquellos que son ajenos al conflicto palestino-israelí les gusta tanto analizar como los mejores expertos.

Durante esta pandemia los contagios y las muertes en la población palestina han sido muy bajas gracias a la cooperación que ha habido con Israel y el traslado de insumos médicos para que esto sea un éxito, pero eso, no lo verán en las noticias, porque para los sedientos de sangre y conflicto, esa cooperación no vale nada.

Esta semana vimos un tweet de Lorena Mussa, presidenta de la UGEP, dónde después de alabar el combate de Palestina contra el Coronavirus, llama a destruir a “otro virus”, Israel. El congreso chileno mira para el lado este tipo de ataques y tiene un gran apoyo a favor del movimiento BDS (Boicot, desinversiones y sanciones contra Israel). ¿Éste es el tipo de activismo que apoyan? ¿Con qué tipo de palestinos se están relacionando en Chile? ¿Van a seguir escondiendo la cabeza ante la violencia y las agresiones?

Que la Federación Palestina siga avalando a este tipo de delincuentes agresivos, que nada tienen que hacer en Chile. Que el alcalde de origen palestino Daniel Jadue, sea capaz de castigar a sus compatriotas como lo hubiese hecho con cualquier otro vecino de la comuna que está violando la cuarentena y las leyes sanitarias, y que los chilenos de una vez se den cuenta, que la imagen del palestino que les están vendiendo en Chile no es la correcta. Es esta, violenta, agresiva, destructiva. Y que canal 13 se dé la molestia de informar y de poner subtítulos a lo que dicen. Que todos lo sepan, que les saquen las máscaras.