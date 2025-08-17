Yaacob y Yosef. Reflexión de padres e hijos.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

“Luego Yaacob llamó a sus hijos, y dijo: Reúnanse y les declararé lo que sucederá a ustedes al final de los días. Congréguense y escuchen hijos de Yaacob a Israel su padre”.

Libro del Génesis 49: 1-2

Comunicación,

el problema de hoy.

En verdad, cuantos tópicos se tocan en el último capítulo del primer libro de la Torá. La parashá Vayejí, que hemos leído ayer nomás, en este último Shabat del año, no podría ser mas vigente y actual.

En mi consultorio, veo frecuentemente, cuantas riñas y discusiones existen entre padres y sus hijos e hijas. En la era de “la hipercomunicación” por otro lado tenemos “tolerancia cero” para con nuestros progenitores y vecinos. Incluso hacia los profesionales que nos asisten, donde con un egoísmo hipertrofiado queremos someter al otro, a nuestros intereses y caprichos.

Mundo virtual

versus mundo real.

Deberíamos considerar, que cada capítulo de la Torá, es una fuente inagotable de educación y de direccionamiento correcto, para que la persona, de toda edad y clase, pueda tomarse unos minutos para reflexionar que esta haciendo con su vida, y pueda escuchar sabios consejos, bendiciones y hasta amonestaciones, que le evitan al ser humano muchos dolores de cabeza.

El joven y el anciano.

El joven tiene la fuerza y el impulso, y el anciano tiene la experiencia de los años vividos. Según la cosmovisión judía, debe darse una combinación de ambas cualidades para poder salir airoso de diversos problemas y situaciones.

Pero en la mayoría de la sociedad gentil, y aún en amplios sectores de la comunidad judía, se ha roto por diversas razones el vínculo entre padres e hijos. Y es por este sendero, que muchos padres desean hablar y comunicarse con sus hijos, pero en muchos casos, estos no se encuentran muy dispuestos a poner el freno en la corrida existencial y tener disposición a escuchar lo que el saber de lo vivido tiene para legarles.

El problema de la transmisión generacional no es nuevo, ya se plantea desde los tiempos bíblicos.

La unión hace

la fuerza.

Es ampliamente conocida la explicación de que, las palabras de Yaacob apuntan a que, el final de los días(la venida del Mashíaj y la redención final) sucederá cuando ustedes estén juntos. No cabe duda, que el problema de la desunión, el enfrentamiento de Yosef y sus hermanos, concluye, siendo el tema que flota de manera invisible en este discurso de despedida.

Poder escuchar, palabras sabias, es parte aprendizaje y la maduración y superación de cada individuo.

Los judíos no abandonamos a nuestros hijos!. Esto se ve reflejado en el costo que se paga en la operación de Gaza para rescatar rehenes de una muerte segura luego de la masacre del 7-10.

Nuestro pueblo ostenta miserias, pero también grandezas, y los jóvenes soldados nos muestran una capacidad de entrega increíble y admirable. Y aunque a cualquiera rompe el corazón cada soldado caído, se está escribiendo un nuevo capítulo de heroísmo sin límites en la historia del pueblo judío.

Jóvenes mujeres soldados, advertían a sus superiores sobre movimientos sospechosos en Gaza. Pero parece, que estas advertencias no fueron tomadas en cuenta. No fueron “escuchadas”.

Final.

Por ende el tercer patriarca dice: “Congréguense y escuchen”. Escúchense entre ustedes, y escuchen a papá. Puede que si se hubiera prestado atención en lugar de desestimar con ligereza ciertas advertencias, el golpe terrorista de Hamás podría haberse evitado.

Para concluir, la Torá tiene capas de profundidad creciente, y se pueden sacar hermosas conclusiones para cada uno de nosotros, para una familia, e incluso para un colectivo, país o nación.

Shavua Tov.

Dr Natalio Daitch

Buenos Aires-Argentina.