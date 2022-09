La congresista estadounidense Rashida Tlaib (D-Michigan) dijo en una entrevista publicada el día 16 de septiembre del presente año 2022 en Al-Jazeera Network que no ve el cómo puede funcionar una solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí. Tlaib dijo que Israel posee un «sistema apartheid» y que Estados Unidos debe modificar sus políticas al respecto. Para más información sobre la congresista Tlaib, véase los videos del portal MEMRI TV Nos. 9598, 9566, y 9565.

Para ver el video de la congresista Rashida Tlaib, pulse aquí o debajo:

«No creo que haya un camino para una solución de dos estados con el sistema apartheid que ocurre en Israel en este momento»

Congresista Rashida Tlaib: «J Street (grupo liberal) desea una solución de dos estados y yo siempre digo que depende de los israelíes y de los palestinos decidir cuál es su destino y determinación y estos se están moviendo más hacia la solución de un estado único que apoyar eso.

«Pero yo conocía la solución de dos estados y la postura fuerte que ellos tenían, simplemente no coincidía. Pero ellos más que todo… Yo todavía trabajo con ellos. Están de acuerdo en que tengo una visión y perspectiva únicas sobre lo que es está sucediendo en Palestina. Tenemos una buena relación de trabajo, pero ellos saben muy bien que yo no creo que exista un camino – me refiero a, puede alguien mostrarme cómo… Pero yo no creo que haya un camino para una solución de dos estados con el sistema tipo apartheid que sucede en Israel en este momento.

[…]

«Nosotros seguimos diciendo que vamos a realizar una solución de dos estados y lo que vemos es absolutamente todo lo contrario. Ahora tenemos apartheid. No sé cómo lo logramos. No sé cómo hacerlo cuando seguimos segregando a las comunidades entre sí mismas.

[…]

«Necesitamos cambiar nuestras políticas cuando se trata del Estado de Israel»

“Necesitamos cambiar nuestras políticas cuando el tema se refiere al Estado de Israel. Necesitamos observarlo desesperadamente a través de una lente diferente. Porque es obvio que uno no puede afirmar ser una democracia y luego decir: ‘Tú, un ciudadano estadounidense’ – el país que te brinda la mayor ayuda – ‘no puedes entrar a nuestro país, porque apoyas y estas a favor de estos temas’».

