Ahora siéntate, relájate y disfruta de: Bob Dylan Hava Nagila הבה נגילה

Diario Judío México - Bob Dylan accompanies son-in-law Peter Himmelman and Harry Dean Stanton in this unorthodox rendition of “Hava Nagila.” for a telethon.

Check out the rabbi who tells Harry Dean he should be the cantor in his synagogue! A classic.

25th Anniversary of Chabad, a Lubavitch organization.

Los Angeles, California

September 24, 1989