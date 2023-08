Me dieron una beca para estudiar una maestría en Israel pero aún necesito su apoyo

HOLA MI NOMBRE ES SAMANTHA RODRÍGUEZ DEL RIO Y HACE UNOS DÍAS RECIBÍ LA EMOCIONANTE NOTICIA DE QUE ¡ME DIERON UNA BECA PARA ESTUDIAR ESTE AÑO LA ”MAESTRÍA EN ESTUDIOS DEL HOLOCAUSTO” EN LA UNIVERSIDAD DE HAIFA EN ISRAEL!

Esta beca me abrió una puerta importante para profesionalizar mis conocimientos sobre el Holocausto y poder seguir educando a esta generación joven sobre el tema para que ¡nunca más se repita! Sin embargo, hay muchos gastos que debo hacer para poder cumplir este sueño, como un pago de una suma importante para la inscripción (que no me cubre la beca) transporte, una parte de gastos necesarios para vivir día a día cada mes para todo el año. Por el momento no puedo cubrirlos, es por eso que PIDO SU AYUDA, cualquier pequeña cantidad es un granito de arena.

Tengo hasta mediados de septiembre para cubrir unos gastos y en octubre comienza el programa.

Este año estuve un mes en Israel en mayo y junio, por esta razón también ahora no cuento con los recursos necesarios para poder cumplir mi objetivo de estudiar en Israel, tengo el apoyo de mi familia pero actualmente yo no trabajo porque he estado dedicando mi energía en educar sobre el Holocausto y seguir aprendiendo yo misma. Mis viajes de este año incluyeron el viaje educativo Marcha de la Vida, un recorrido por Israel y Polonia en donde grabé material para educar sobre el Holocausto mediante mi proyecto The Voice of the Silence, así como mediante la creación del documental „La Voz del Silencio acerca de la historia de mi familia Sztulman y su relación con el Holocausto; después estuve en el Kibbutz Lohamei HaGetaot aprendiendo todo acerca del museo Ghetto Fighters House y gracias a esta increíble experiencia se me abrió esta oportunidad de estudiar en Israel sin yo esperarlo o haber tenido el tiempo de reunir el dinero necesario.

Este programa empieza en octubre de este año 2023 y dura un año, el programa es internacional por lo tanto es en inglés y se estudia toda la historia del Holocausto y como abordarlo como recurso educativo, creando así una nueva generación de educadores e investigadores en el tema. También tendré la oportunidad de hacer alguna pasantía en una institución relacionada al tema, ser voluntaria con sobrevivientes del Holocausto, entre muchas actividades más.

¡AYÚDAME A CUMPLIR ESTE SUEÑO Y SEGUIR PASANDO LA ANTORCHA DEL HOLOCAUSTO A LAS NUEVAS GENERACIONES!

Doy muchas gracias a University of Haifa, Lohamei HaGetaot, Yad Vashem y a Dios por la oportunidad. M’as información sobre el programa aquí: https://holocauststudies.haifa.ac.il/?gclid=Cj0KCQjwldKmBhCCARIsAP-0rfzqYxJGzjm5gOK78OlAgVOhBzgVs_PFakWoamQXdwVziOKd4T1ghiEaAsQ_EALw_wcB

¿QUIÉN SOY?

Nací en Cuernavaca Morelos y soy Lic. en Ciencias de la comunicación. Hace 7 años descurbí que mi familia (Sztulman), mis antepasados eran judíos polacos que la mayoría sufrió el Holocausto. Actualmente soy fundadora y directora del proyecto de concientización del Holocausto “The Voice of the Silence”

¿QUÉ ES THE VOICE OF THE SILENCE?

The Voice of the Silence es un proyecto de concientización sobre el Holocausto enfocado en educar jóvenes NO JUDÍOS como público principal. Hasta el momento hemos realizado más de 70 entrevistas y eventos virtuales con sobrevivientes del Holocausto, descendientes de Justos entre las Naciones y descendientes de nazis. Así como con profesores, historiadores y otras personalidades relacionadas al tema. De igual forma hemos impartido en dos ocasiones un curso completo sobre la historia del Holocausto para el público general, enfocado en jóvenes ya que fue ofrecido en una organización gubernamental de México llamada IMPAJOVEN.

Hemos hecho entrevistas y eventos virtuales en colaboración con más de 10 colegios así universidades no judíos, y actualmente empezamos a hacer eventos presenciales en ellos también para llevar la memoria del Holocausto.

Todas nuestras conferencias han contado con un público variado, desde los seguidores de nuestro proyecto, hasta estudiantes universitarios o de educación media superior.

Todo esto con el objetivo de enseñar a los jóvenes en la tolerancia, la empatía y la paz entre los hombres seres humanos y combatir los prejuicios, los discursos de odio y el antisemitismo.

