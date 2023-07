¿Qué es The Voice of the Silence? En Vivo desde Lubliners 2023 Lublin, Polonia

¿Qué es The Voice of the Silence?

Transmisión en directo desde Lublin, Polonia: Desde el evento Lubliners 2023 – congreso mundial para descendientes de judíos de Lublin dirigido por Brama Grodzka.

Después de venir a este evento en 2017 comenzó mi pasión por la enseñanza sobre el Holocausto por lo que para mí es tan importante

Los invito a conocer más sobre mis últimos viajes y nuestro proyecto de concientización sobre el Holocausto, fundado por mí, Samantha Rodríguez, una chica mexicana que descubrió hace unos años que es descendiente de judíos que sufrieron el Holocausto.

Te invito mañana martes 4 de julio a las 10 am hora México / 6pm hora Europa a que te unas a esta conferencia que daré como parte del programa Lubliners 2023.

Mírala en nuestra página de Facebook cuando salga en vivo:

www.facebook.com/thevoiceofthesilenceproject

Otras zonas horarias:

CDMX / ES / HON / CR 10:00AM

ARG/ URUGUAY / PAR 01:00 PM

COL / PER / EC / PAN 11:00 AM

ET 12:00 PM

PST 09:00 AM

UK 05:00 PM

EUROPA 06:00 PM

ISRAEL 07:00 PM