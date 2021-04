En Polonia, una fundación busca restaurar la cantina de Auschwitz. Este lugar era un espacio de descanso para los comandantes nazis, en donde entraban más de 4.000 personas. Luego de la guerra, sirvió como silo de cereales y posteriormente fue abandonada.

Ahora, la Fundación de Sitios Históricos cerca de Auschwitz quiere restaurarla en un intento de proteger la memoria histórica de ciertos espacios por fuera del campo. En delcaraciones a la agencia AFP, el portavoz del Museo de Auschwitz, Pawel Sawicki, explicó que "la cantina es interesante en términos de vida social del campo".

La restauración de la cantina la dejaría apta para eventos culturales y memoriales. Se agregaría una especie de "muro de la vergüenza" con nombres y fotos de los responsables de las atrocidades cometidas allí.

Esta restauración podría ser un ejemplo más de lo que Hannah Arendt llamó "la banalidad del mal", en su famoso libro sobre el juicio a Adolf Eichmann. “Hemos reducido la imagen de un nazi a la de una bestia salvaje que no hace más que matar. Pero esa no es toda la verdad”, explicó a AFP Dagmar Kopijasz, miembro de la Fundación. “También eran personas corrientes - profesores, comerciantes, el vecino de al lado - que cometieron estos crímenes. No debemos olvidar eso".