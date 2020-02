Camiseta para apoyar a Israel y a los ciudadanos del Sur.

Créditos de las imagenes y texto: 15Seconds.org.il

La situación en el sur de Israel se ha tornado insoportable para sus residimos y no parece ver un final ala vista. Ya son 20 años con más de 20.000 misiles que indiscriminadamente atacan a la población civil Israeli.

15 segundos es todo el tiempo que tienen decenas de miles de israelíes entre que suenan las sirenas y estalla un misil lanzado desde Gaza.

Es por eso que nace el proyecto “15 Seconds”.

15 Seconds tiene como objetivo atraer la atención del mundo hacia esta situación. hacer que esta insoportable situación tenga una voz más potente.

“Hemos creado una camiseta, roja, y con un mensaje claro. Queremos que cuanta más gente la vista en todo el mundo y esta voz se oiga, y ayudar a que de una buena vez esta situación termine.”

La idea es llevar a todo el mundo este mensaje de la forma más simple pero contundente: “vestir el mensaje”.

“Get it, wear it, tell the story.” Adquiérala, vistela y cuenta la historia.

Porqué de color rojo?

Cada vez que un misil es disparado hacia Israel, miles de personas escuchan una sirena. Actualmente en muchos lugares suenan las palabras en hebreo tzeva adom “color rojo” (alerta roja), un intento (no muy exitoso) de minimizar el trauma en los niños. Por ese motivo la camiseta es de color rojo.

15 Segundos.org.il

El texto (en inglés en principio) en función de la cantidad de interesados puede haber una opción en Español, muestra el mensaje. Simple y breve como el tiempo, casi nulo, para ponerse a resguardo.

La camiseta como disparador para contar la historia.

Nadie se va a poner a leer una camiseta, pero el diseño está pensado para que sirva como disparador de una conversación esclarecedora.

Diseñada, impresa y enviada desde el sur de Israel.

Nos pareció muy importante que que todo se hiciera en este lugar, desde el diseño, hasta el envío. USD 25 dolares (envio incluido a todo el mundo) nos parece un precio correcto para apoyar la causa en cuestión, y no vimos valor en ahorrar un par de dólares usando servicios de mayoristas en otra región. Pensamos que el valor afectivo de apoyar también comerciantes de la región afectada sería más importante.

Envíanos una foto desde tu ciudad y la publicaremos.

Nuestro segundo objetivo, es armar un gran poster con fotos en todo el mundo vistiendo esta camiseta. Cuando te llegue el envio, si quieres, te sacas una linda foto en algún lugar emblemático de tu ciudad y nos la mandas, nosotros nos encargamos del resto.

Decenas de miles de personas en el sur de Israel te lo van a agradecer!