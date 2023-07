Descubre porque Helen Mirren y Guy Nattiv GANADORES DEL OSCAR, se unen para presentar la historia detrás de la legendaria líder israelí, en una película imperdible.

La película ‘Golda’ se estrena en el Festival de Cine de Jerusalén con presencia de 2 ganadores del Oscar Helen Mirren y el director Guy Nattiv”

Así Helen Mirren y Guy Nativ se unen para presentar la emocionante premiere de ‘Golda’ en el Festival de Cine de Jerusalén! Descubre la historia detrás de la legendaria líder israelí en esta película imperdible.

escrito por Silvia Golan

Fotos Silvia G Golan

El Festival de Cine de Jerusalén y la empresa United King Films celebraron esta mañana ( 13 de Julio ) una rueda de prensa con los invitados y estrellas de la película “Golda”, la película del ganador del Oscar Guy Nativ, protagonizada por la ganadora del Oscar Helen Mirren, que inaugurará esta noche el 40º Festival de Cine de Jerusalén y se estrenará en los cines de Israel y de todo el mundo el 24 de agosto de 2023. La actriz ganadora del Oscar Helen Mirren, el director de cine Guy Nativ, el productor de cine Nicholas Martin, el actor Lior Ashkenazi que interpreta al Jefe de Gabinete David “Dado” Elazar en la película . Los tres nietos de Golda Meir también estuvieron presentes en el evento: Gidi Meir, Daniel Meir y Shaul Rahavi. Durante la reunión, la conexión familiar entre Helen Mirren y Golda Meir fue revelada por primera vez a través de representantes de la compañía MyHeritage que subieron al escenario y le entregaron a Mirren el certificado de genealogía.

El director de la película, Guy Nattiv, inauguró la rueda de prensa expresando : “La emoción está en su punto máximo en honor a la llegada de la actriz ganadora del Oscar, Helen Mirren. Helen llegó en un momento difícil, la proyección en Israel es más emocionante que la proyección en cualquier otro festival del mundo.”

Recordemos que en 2021, en diariojudio.com ya habíamos dado la noticia de la participación de esta destacada actriz que interpretara a Golda Meir

Así la actriz Helen Mirren reveló conocimiento de lo que está pasando en Israel: “Todos somos una gran familia. En tiempos de dificultad y manifestaciones en las calles es importante mostrar unidad.’

“Golda es absolutamente el personaje más extraordinario que he interpretado, la historia, su compromiso con el país. Una mujer fuerte que fue increíble explorar y sumergirse en su mente y piel. Tenía mucho en común con la reina Isabel I, ambas tenían un extraordinario compromiso con su país. El compromiso se expresa de manera personal, familiar, política. Dedicaron toda su vida a su país.

“Golda era un personaje noble. Tenía que asumir la responsabilidad y asumió la responsabilidad a diferencia de otros líderes. Visité Israel por primera vez en 1967 y siempre me impresiona el progreso y el desarrollo de Israel.’

Helen comentó sobre el hecho de que no es judía y, sin embargo, interpreta a Golda Meir: “A lo largo de los años, he aprendido cuál es el concepto de ‘casting daltónico’, desde mi punto de vista, hay la persona adecuada para el papel correcto”. Cualquiera puede desempeñar cualquier papel. Estoy muy agradecida por la oportunidad. Al final somos todos la misma familia.

El productor de la película Golda, Nicholas Martin, agregó: “Golda se puede comparar con un líder moderno. Espero que el personaje de Golda también ayude a la situación en Ucrania, los ciudadanos de Ucrania han tomado a Golda en sus corazones.’

Naama Lansky del equipo de investigación de MyHeritage aclaró: “La investigación realizada por la empresa de alta tecnología MyHeritage, líder mundial en investigación y descubrimiento de historia familiar antes del estreno de la película “Golda”, revela que la actriz Helen Mirren y la ex primera ministra de Israel Golda Meir – son en realidad parientes lejanos. Las raíces de los dos provienen de Rusia Lemiran, hija de la familia zarista rusa, y Meir, hija de una familia de clase trabajadora, parientes compartidos que incluyen incluso al primer presidente del país, el Dr. Haim Weizmann. Las raíces de Mirren se remontan, entre otras cosas, a la familia real británica: es prima lejana de la reina Isabel II, a quien también interpretó en el pasado, un papel por el que ganó un Oscar”.

La conferencia de prensa fue moderada por Shifra Cornfeld.

Sobre la película “Golda”:

La película del ganador del Oscar Guy Nattiv, protagonizada por la actriz británica Helen Mirren, se proyectará en Israel por primera vez como parte del evento festivo de apertura en el Sultan’s Pool , hoy 13 de julio, frente a una audiencia de 6.000 espectadores. , y se estrenará en los cines de Israel y de todo el mundo el 24 de agosto de 2023.

La película, que tuvo su estreno mundial en el último Festival de Cine de Berlín, nos lleva exactamente 50 años atrás, a la guerra de Yom Kippur, y sigue varios días en la vida de la primera ministra de Israel, Golda Meir, la cuarta desde el establecimiento del estado. , y la primera y única mujer en este puesto. Una estadista que obtuvo un amplio reconocimiento internacional, mientras que en Israel se la recuerda principalmente en el contexto del fracaso de la guerra en 1973, que finalmente la llevó a su renuncia.

Helen Mirren interpreta a Golda en la película, con un impresionante maquillaje que le da el aspecto único de la Primera Ministra israelí.

El entorno de Meir ha sido recreado meticulosamente hasta el último detalle, y junto con las fenomenales dotes actorales de Mirren, es imposible no dejarse llevar por el torbellino de la guerra, entre las nubes de humo de cigarrillo, en el momento y lugar donde se toman las fatídicas decisiones. , todo mientras ella luchaba en secreto contra el cáncer.

Liev Schreiber (“Ray Donovan”, “X-Men”) interpreta al secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, mientras que Cami Cotten (“10 Percent”) es Lou Kader, el asistente personal de Golda. Junto a ellos hay varios actores israelíes: Lior Ashkenazi interpreta al Jefe de Gabinete David “Dado” Elazar, Rami Hoiberger interpreta al Ministro de Defensa Moshe Dayan, Dvir Bendak interpreta al jefe de la Agencia de Seguridad Nacional Eli Zaira, Rotem Keenan es el jefe del Mossad Zvi Zamir y Ohad Knoller es Ariel Sharon, comandante de la 143ª división.

Sobre el Festival Internacional de Cine de Jerusalén 2023:

El Festival de Cine de Jerusalén tiene lugar este año del 13 al 23 de julio. Como cada año, el festival presenta un programa artístico variado y completo que incluye más de 200 películas de 50 países, docenas de estrenos festivos de las películas israelíes más destacadas del año, así como películas que han ganado los principales festivales en el mundo, incluidos Berlín, Cannes, Venecia, Sundance y otros.

El Festival de Cine de Jerusalén, que fue concebido e iniciado por la Israel Prize Bride y la fundadora de la Cinemateca de Jerusalén, Lia Van Leer, es considerado líder e importante en Israel, y también goza de un estatus de prestigio en el ámbito internacional. Se espera que alrededor de 70.000 entusiastas del cine y la cultura de Israel y el mundo visiten el festival, y se invita a profesionales del cine de Israel y del extranjero, incluidos actores, directores, productores, administradores de festivales, administradores de fondos cinematográficos y más.

El Director del festival es Roni Mehdev-Levin, y el director artístico Elad Smorzik.

El Festival de Cine de Jerusalén se lleva a cabo con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Autoridad de Desarrollo de Jerusalén, la Fundación Van Leer y la Fundación de Jerusalén.

La película “Golda” se estrenará en los cines de Israel y de todo el mundo el 24 de agosto de 2023.

En presencia de 6.000 invitados y a cielo abierto, se inauguró el 40º Festival de Cine de Jerusalén. La ceremonia de apertura se llevó a cabo en presencia del Honorable Presidente Yitzhak Herzog y su esposa Michal Herzog, la actriz ganadora del Oscar Helen Mirren, el director ganador del Oscar Oliver Stone, el dúo de directores belgas, los Séptimo Hermanos Anne-Pierre y el director francés Luc Dardan y presidente del jurado de la competencia internacional, Claire Denny Director de la película “Golda”, ganador del Oscar Guy Nativ , Alcalde de Jerusalén Sr. Moshe Leon, el Presidente de la Junta de la Cinemateca de Jerusalén, Danny Mimran, Director del Festival de Cine de Jerusalén, Roni Mahadev – junto a invitados internacionales, personalidades del cine, embajadores, y otros dignatarios

