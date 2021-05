‎Chelsea, campeón de la Champions League 2020/21: Le ganó la final a Manchester City gracias al gol de Kai Havertz

Abramovich es el propietario principal de la ‎‎empresa‎‎ de inversión privada ‎‎Millhouse LLC,‎‎y es más conocido fuera de ‎‎Rusia‎‎ como el propietario del ‎‎Chelsea F.C.‎‎, un club de fútbol de ‎‎la Premier League.‎‎

‎Según ‎‎ ‎‎Forbes,‎‎el patrimonio neto de Abramovich fue de 12.900 millones de ‎‎dólares EE.UU.‎‎en 2019‎‎[3]‎‎ ‎‎ lo que lo convierte en la ‎‎segunda persona más rica de Israel,‎‎ ‎‎11ª más rica de Rusia,‎‎y la 113ª persona más rica del mundo. ‎‎ ‎‎

Abramovich también es el donante mas importante ruso vivo, con donaciones entre los años 1999 y 2013 de más de ‎‎US$‎‎2.500 millones para construir escuelas, hospitales e infraestructura en ‎‎Chukotka.‎‎ ‎

‎‎Los partidarios en la región son evidentemente inquietos por el hecho de que Chelsea es propiedad de un multimillonario judío, pro-Israel, el oligarca de origen ruso Roman Abramovich.‎

‎Chelsea es también el equipo más apoyado en Israel, donde ‎Abramovich compró recientemente un hotel de Tel Aviv de 100 millones de nis (unos 25 millones de dólares)

Abramovich también empleó a su amigo, el ex entrenador nacional de fútbol de Israel Avram Grant, como entrenador del Chelsea en la temporada 2007-2008.‎

‎El entrenador de fútbol israelí Avram Grant (crédito de la foto: Abir Sultan/Flash90)‎

‎

‎Los dos equipos de Manchester, City y United, son segundos o terceros en varios países de Oriente Medio. City es propiedad del Grupo Unido de Abu Dabi del Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan; El mayor accionista de United es el Grupo Glazer, cuyo patriarca judío, Malcom Glazer, murió el año pasado.‎

Ademas de su relación con Israel y el mundo judío por su dueño, el Chelsea se ha caracterizado por sus campañas contra el racismos, contra el antisemitismo y en favor de recordar y conmemorar el holocausto, asi como de toda la historia del pueblo judio

En su momento el Chelsea Football Club anunció una campaña para crear conciencia y educar a sus jugadores, personal, aficionados y a la comunidad en general sobre el antisemitismo en el fútbol.‎

‎La iniciativa a largo plazo forma parte de su trabajo de inclusión en curso, a través de la campaña Building Bridges de la Fundación Chelsea. La iniciativa cuenta con el apoyo del propietario del club, Roman Abramovich. ‎

También el Chelsea FC en asociación con Jewish News y el reconocido artista callejero británico Solomon Souza, realizarón la exposición 49 Flames - ‎‎Jewish Athletes and the Holocaust‎‎.‎

El Chelsea encargo a Solomon Souza que creara un mural conmemorativo de los jugadores de fútbol judíos que perecieron durante el Holocausto. La pieza final fue presentada durante un evento en Stamford Bridge observando el Día de conmemoración del Holocausto 2020.‎

‎El club ha trabajado con Souza para desarrollar una exposición extendida con atletas judíos que fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La instalación artística y la exposición virtual forman parte de la campaña Say No to Antisemitism del Chelsea FC y financiada por el Sr. Abramovich.‎

‎El nombre ‎‎ ‎‎49 Flames‎‎ ‎‎se refiere al número de medallistas olímpicos que fueron asesinados durante el Holocausto.‎

Sobre la familia de Abramovich es ‎‎judía‎‎ y es originaria de ‎‎Tauragė,‎‎ ‎‎Lituania‎‎,‎‎[7] [8]‎‎[9]‎‎ ‎‎ con la ortografía lituana del nombre de la familia abramavičius.‎‎ Su padre Arkady (Aron) Abramovich (1937-1970), fue gerente de la oficina estatal, mientras que su abuelo Nahim (Nahman) Abramovich (1887-1942), fue un hombre de negocios. ‎‎ ‎‎[10]‎‎[11]‎‎ ‎‎ Nahim (Nahman) Abramovich nació en ‎‎Eržvilkas,‎‎Lituania y su esposa, (la abuela paterna de Roman Abramovich), Tauba (nombre de soltera Berkover) nació en ‎‎Jurbarkas,‎‎Lituania. Se casaron en ‎‎Tauragė,‎‎Lituania en 1925. ‎‎ ‎‎[12]‎‎ ‎‎ Durante la ‎‎primera ocupación soviética de Lituania,‎‎la familia y sus hijos fueron enviados a Siberia, como víctimas de la deportación de ‎‎junio.‎‎ Los cónyuges se encontraron en diferentes carros y se perdieron el uno al otro. El abuelo de Abramovich, Nahim, murió en el campamento ‎‎de Gulag‎‎ Reshoty‎‎(Решёты)‎‎en 1942. ‎‎ ‎‎[13] La‎‎ ‎‎ madre de Abramovich era Irina Michalenko. ‎‎ ‎‎[14]‎‎ ‎

‎Después de haber perdido a ambos padres antes de los 4‎‎ años,‎‎ Abramovich fue criado por parientes y pasó gran parte de su juventud en la ‎‎República komi‎‎ en el norte de Rusia. Abramovich es el Presidente de la ‎‎Federación de Comunidades Judías de Rusia,‎‎un fideicomisario del ‎‎Museo Judío‎‎de Moscú‎‎[16]‎‎ ‎‎ y dona dinero al movimiento ‎‎Chabad.‎‎ ‎‎ ‎‎[17]‎‎ ‎

‎Abramovich se ha casado y divorciado tres veces. En diciembre de 1987, después de un breve período en el ‎‎ejército soviético,‎‎se casó con Olga Yurevna Lysova; ‎‎ ‎‎[18]‎‎ ‎‎ se divorciaron en 1990. En octubre de 1991, se casó con una ex ‎‎azafata‎‎ ‎‎rusa‎‎ ‎‎de Aeroflot,‎‎ ‎‎Irina Malandina.‎‎ ‎‎ ‎‎[19]‎‎ ‎‎ Tienen cinco hijos; Ilya, Arina, Sofía, ‎‎Arkadiy‎‎ y Anna. ‎‎ ‎‎[19]‎‎[20]‎‎ ‎‎ La pareja se divorció en 2007. ‎‎ ‎‎[18]‎‎ ‎‎ El 15 de octubre de 2006, el ‎‎ ‎‎News of the World‎‎ ‎‎ informó que Irina había contratado a dos de los principales abogados de divorcio del Reino Unido, después de informes de la estrecha relación de Abramovich con ‎‎dasha Zhukova,‎‎entonces de 25 años, hija de un prominente ‎‎oligarca ruso,‎‎ ‎‎Alexander Zhukov.‎‎ Se especuló que un futuro acuerdo de divorcio (que asciende a 5.500 millones de libras esterlinas (6.500 millones de euros)) podría ser el más alto registrado. Los Abramovich respondieron que ninguno de los dos había consultado a los abogados en ese momento. ‎‎ ‎‎[21]‎‎[22]‎‎ ‎‎ Sin embargo, más tarde se divorciaron en Rusia en marzo de 2007, con un acuerdo reportado de US$300 millones (213 millones de euros). ‎‎ ‎‎[19]‎‎Abramovich‎‎ ‎‎ se casó con Zhukova en 2008, y tienen dos hijos, un hijo, Aaron Alexander, y una hija, Leah Lou. ‎‎ ‎‎[20]‎‎ ‎‎ En agosto de 2017, la pareja anunció que se separarían; ‎‎ ‎‎[24]‎‎ ‎‎ y su divorcio fue finalizado en 2018. ‎‎[‎‎cita requerida‎‎]‎