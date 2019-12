Diario Judío México - El pasado lunes, el KKL llevó al Presidente Giammattei en un viaje en helicóptero con el objetivo de dar a conocer la realidad geopolítica, social y agrícola de la tierra de Israel. Esta visita culminó con la plantación de un árbol en el Parque de KKL en el Valle de Hula, visitando el nuevo centro recientemente inaugurado al lado del lago. “Estoy asombrado de cómo KKL ha florecido en el desierto y lo ha hecho con tanto amor y ‘know-how’».

«Guatemala honra y respeta lo que el Pueblo Judío ha hecho aquí, y nuestra amistad es duradera», pronunció Giammattei durante un breve discurso. “Tenemos el mismo origen, estar parado en esta tierra es estar parado en la tierra de D’os, tenemos la obligación a defenderla, siempre defenderemos al Estado de Israel. Nosotros en Mesoamérica, donde está reservado la sexta parte del agua dulce del mundo… y que hemos hecho con esta agua. La hemos destruido. Juntos nos enfrentaremos a los cambios que debemos realizar en la lucha contra el cambio climático y sobre todo en la lucha para cambiar el comportamiento de los seres humanos. Vengo a agradecerles, pero sobre todo para pedirles ayuda. Muéstranos como han hecho esto ustedes aquí, y ayúdenme a sacar de la pobreza al 60% de la población guatemalteca que vive en la pobreza.

En Guatemala, país con agua y recursos hay extrema pobreza… hay quienes mueren de hambre, yo les pido que nos apoyen con la colaboración para poder hacer de mi gobierno el gobierno que en lugar de ofrecerles al pueblo el pescado, que seamos nosotros, con el apoyo de ustedes, el gobierno que le dé al pueblo la caña de pescar y que aprenda a pescar como ustedes lo han hecho aquí, con tecnología y educación. Vengo a decirles que en mi gobierno conocerán las mejores relaciones bilaterales en la historia. Israel tiene el derecho de vivir en paz. No hay aquel que intente levantar un arma en contra de Israel que no va a encontrar un presidente en Guatemala que no osará en levantar armas en contra de aquel que intente dañar a Israel.”

Una vez finalizada la plantación, el Presidente electo desveló una placa en reconocimiento a este evento y a la amistad eterna entre nuestros pueblos. El Presidente electo Giammattei honró a todo el público con un firme discurso en defensa del Estado de Israel, a la vez que prometió que durante su mandato, Guatemala continuará votando a favor de Israel en foros internacionales y se comprometió a mantener la embajada en Jerusalén y añadió «Debemos reconocer el derecho del Pueblo Judío a su tierra natal, especialmente después de 3.500 años de lucha que ha convertido a los judíos en personas increíbles».

El Presidente Mundial del KKL, el Sr. Daniel Atar añadió «nos conmueve su voto, mi amigo Presidente electo, de que Guatemala declaró y reafirmó a Hezboláh, una organización terrorista asesina y un enemigo del Estado de Israel», “Quiero agradecerle por sus cálidas y amables palabras y por ser un buen amigo del Estado y el Pueblo de Israel «.

El martes por la noche el Presidente electo de Guatemala concluyó su visita al país con un evento presidencial organizado por el KKL en el Museo de los Amigos de Sión en Jerusalén. Al evento asistieron importantes personalidades del mundo de la política. Su Excelencia, el Sr Danny Danon, Embajador de Israel en las Naciones Unidas y actual Vicepresidente de la Asamblea General de la ONU; el Asesor Principal del Embajador de Estados Unidos en Israel, Sr. Aryeh Lightstone; la Sra. Fleur Hassan Vicealcaldesa de la ciudad de Jerusalén; el Embajador de Guatemala en Israel, Sr. Mario Bucaro y la toda la directiva mundial del KKL con su Presidente, el Sr. Daniel Atar, el Vicepresidente Mundial, Sr. Hernán Felman y el Director General, Sr. Amnon Ben Ami.

Durante su discurso, el Presidente electo de Guatemala, Dr. Alejandro Giammattei, instó a los líderes del mundo a «reconocer el hecho de que Jerusalén es la capital eterna de Israel». Guatemala honra y respeta lo que el Pueblo Judío ha hecho aquí y nuestra amistad durará. El Vicepresidente Mundial de KKL, el Sr. Hernán Felman, alabó al Presidente de Guatemala «por ser un amigo valiente e implacable para el Estado de Israel».

El Presidente Mundial de KKL-JNF, Daniel Atar, le dijo al Presidente Giammattei: «Su decisión de venir aquí incluso antes de su toma de posesión habla por sí misma. Me gustaría agradecerle mucho su reconocimiento de la importancia de las relaciones cálidas y especiales con Israel.”

Durante su viaje a Israel, una visita de carácter privado, el Presidente electo incluyó en su agenda diferentes encuentros con miembros del sector tecnológico y de energía con el fin de consolidar los lazos de cooperación bilaterales.

El Vicepresidente Mundial de KKL, reafirmó es sus palabras lo importante que es para KKL y para Israel contar con aliados tan especiales como el pueblo de Guatemala. “Estamos conscientes de algunos aspectos complejos en Guatemala a raíz del cambio climático y sus efectos en el corredor seco, el KKL se compromete a investigar a fondo la situación y generar una serie de recomendaciones basadas en nuestra amplia experiencia agrícola en zonas áridas y semiáridas.”

Concluyó la visita con una recepción en la que el Dr. Giammattei, junto a su delegación pudieron compartir con algunas de las más altas autoridades de Israel y de KKL. Sin duda la visita de uno de los líderes mundiales más cercanos al Pueblo Judío y al Estado de Israel.

Crédito de las fotos: Rafi BenHakun, Yosi Zamir y Eyal Margolin