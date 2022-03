El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, se reunió el sábado en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, para discutir la crisis de Ucrania, dijo su oficina.

(comunicado por el asesor de medios extranjeros del primer ministro)

El primer ministro Naftali Bennett partió hacia Moscú esta mañana temprano, luego de hablar con el presidente Putin el miércoles pasado.

También asistió a la reunión el ministro de Construcción y Vivienda, Zeev Elkin, quien ayudó con la traducción.

El Primer Ministro estuvo acompañado por el Asesor de Seguridad Nacional y Director del Consejo de Seguridad Nacional Dr. Eyal Hulata, el Asesor Diplomático Shimrit Meir y el Portavoz del Primer Ministro, Matan Sidi.

La administración de Biden fue informada de la reunión con anticipación y la apoyó, dijeron funcionarios israelíes.

