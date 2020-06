Diario Judío México - Parese ke las personas se estan azyendo mas sensibles, romantikas kon los anyos ke deshan sus patadas detras… I estos anyos, por muestra desgrasia o para muestro alegriya, se akodran muncho mas de los tiempos ke fuyeron entre muestras manos en tiempos de edad avansada… La vedra es ke me oriya plazido no peryer ni un secundo de mi vida de mi memorya . Kon esto, penso ke es una peryitad de tiempo kuando me veygo asentada delantre de una montanya de papeles, kartellas, kuadernos (defter) de todo tipo, (lo mas sharanfonfones! – porke de siempre ke me gusto eskrivir en ermozos kantones, muy repozada, kon matrial de primera kualitad, elegante, perfumada, kon flores a mi deredor etc….)

En mi biblioteka tengo 4-5 livros, muy viejos, amariyos i un poko arazgados, ke kedaron ande mozotros des de los anyos 40-50…. Son las maraviyozas poeziyas de Gentille Arditty Puller i sus dos novelas, no enkuentri otros malorozamente, CHANTEPLAINTE i VENT DE MARMARA. Su ovra entera es en Fransez. Me akodro ke aviya meldado estas ovras kuando era muy manseva, kon una admirasyon ke ni puedo deskrivir, lagrimas en los ojos i ken save el dezeo de eskrivir yo tambien en un tiempo de mi vida.

Por empesar remarkamos ke Gentille konose el Fransez a la perfeksyon i su vokabulario es superior i muy muy ancho, mismo si se kompara a los grandes klasikos de la literatura franseza…. Sus deskripsyones, mizmo si las topo un poko egzajeradas a mi gusto, son de una pintura unika i de un perfum deskonosido, de un relief divino ke los enkuadra de manera nunka gostado o vido anteryoramente. Esto es pura literatura i un talento inkomparavle por sierto.

Para konoserla un poko mas, tenemos pokas informasyones de su vida. Savemos ke nasyo en Istanbul en el anyo 1913. Era de una muy buena i rika famiya ke emigro de Salonika. En Estambol eran los duenyos de dos grandes sinemas, el Saray i el Ipek ke no egzisten mas… Fue edukada por las monhas de Sainte Pulcherie i se ambezo el piano (komo yo mizma 🙂 en la eskola segundarya) Gentille teniya talentos artistikos. Se kazo kon Rafael Puller. Su kaza en Tunel serviya de un chiko salon de arte. Por anyos eskrivyo diaramente en la gazeta Fransez en Istanbul “Le Journal d’Orient” . Este mizmo journal ke mi padre trayiya a kaza kada tadre kuando tornava de su echo. No tuvyeron kreaturas i se ivan munchas vezes a viajar a Fransa.

Los tiempos de mi chikes i la maseves de Gentille Arditty Puller.

La vida en Estambol asemejava a la vida de los Europeos i po seguro ke era ganeden i igrande lukso para la majoriya de las famiyas judiyas.

Ma…. Las dammas se enfasyavan de kesharsen ? Noooooo ! Si todo estava justo es la serviente de kaza ke le kavzava inyervos !

Entre tiempo eskrivyo poeziyas maraviyozos ke fueron publikados por las ‘Nouvelles Editions Latines’ en Paris i novelas. Ma tuvo la mala suerte de kayer hazina i tuvo ke meter fin a su karyera de eskrivana muy amada i muy reushida… Es el kanser ke la yevo al Ganeden en el anyo 1957. Pekado i manziya…. Teniya 44 anyos… Ke deskanse en Paz i en la Luz.

