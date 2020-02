Diario Judío México - Lea Goldberg murió hace cincuenta años y es una Estrella enorme en el firmamento literario del hebreo moderno. Escritora versátil brilla en diferentes salones.

Escritora versátil y prolífica escribió artículos para diferentes periódicos, fue editora, crítica literaria y teatral, cuentos para niños, novelas para adultos y traducciones al hebreo de seis idiomas, pero sobre todo y siempre, desde los doce años, escribió poemas. Su poesía es muy personal, introspectiva y moderna por su tono sencillo y sin pretensiones.

Lea nació en Lea Goldberg , entonces Prusia, el 29 de mayo de 1911, vivió su infancia en Kovno, Lituania. Durante la I Guerra Mundial, su familia fue exiliada a Rusia y después de la guerra regreso a Kovno, estudio en el Gimnasio Hebreo y en la Universidad de Kovno. En 1930 viajo a Alemania, ingreso a la Universidad de Berlín, a la Universidad de Bonn, allí obtuvo el doctorado en Lenguajes Semíticos en 1933; también estudio historia y pedagogía.

En 1935 decidió viajar a Palestina, cuando llego a Tel Aviv escribió en un poema:

Como puede el aire de la pequeña ciudad

Soportar tantos

Recuerdos infantiles, amores desgarrados

Que fueron desnudados en alguna entidad.

Un año más tarde llegó su mama; Lea nunca se casó y vivió con su mama hasta su muerte. La mama murió años más tarde en 1982.

En 1938 escribió en “El valor de lo ordinario”, defendiendo una vida y la literatura centradas, “en el difícil trabajo de cada día que exige concentración y precisión” …trabajo que “no incluye ninguna celebración de ideales gloriosos y luces de colores.” Sin embargo, hay un tesoro extraordinario oculto en su “mundo ordinario.”

Pino

Aquí no escuchare la voz del cucú

Aquí el árbol no vestirá una capa de nieve

Pero aquí en la sombra de estos pinos

Toda mi niñez revive

Al chasquido de las agujas: hace tiempo

Llame al espacio de la nieva hogar

Y la nieve verde a la orilla del rio

Era la gramática de la poesía en un lugar ajeno

Tal vez solo los pájaros migratorios conocen

Suspendidos entre tierra y cielo

El dolor del corazón de dos hogares

Con ustedes fui plantada dos veces

Con ustedes, pinos, eché

Raíces en dos paisajes disparatados.

Al principio de los años 50’s llego a Jerusalén y entro a trabajar en la Universidad Hebrea, primero como maestra y conferencista en el Departamento de Literatura General y Comparativa, en 1952 ascendió a la dirección y allí estuvo hasta el final de su vida. Tuvo gran influencia en la formación y desarrollo de jóvenes poetas; respetada y admirada por los poetas ya establecidos. Su influencia se extendió más allá del campo de “poesía de mujeres”. Recibió varios premios:

Ruppin en ’49, Shlonsky en ’56, Kugel en ’60 y, en Nueva York, Neuman en ’69. El Premio Israel para Literatura le fue otorgado póstumamente en “70.

La poesía de Lea Goldberg se distinguía por su maestría en las estructuras formales y en su rima estricta. Pero, en 1964, en “Esta Noche” supero la rigidez de la rima y las formas heredadas, en el último poema: “Hacia mi Persona” abandono el metro regular y la rima casi por completo afirmando su personalidad poética y refutando la autoidentificación tradicional femenina a través de la mirada masculina y su aprobación. En sus últimos poemas hay una destilación lírica, una sensibilidad de aire contemporáneo, el poema “Hacia mi Persona” dice:

Los años han hecho mi rostro

Con memorias de amores

Y adornando mi cabello con hilos ligeros de plata

Haciéndome más hermosa

En mis ojos se reflejan

Los paisajes

Y senderos que he pisado

Pasos cansados y amorosos

Si me vieras ahora

No reconocerías tus ayeres

Camino hacia mi persona

Con un rostro que buscaste en vano

Cuando caminaba hacia ti.

No faltaron las objeciones a su trabajo, fue criticada por la sencillez de sus poemas y porque parecía repetirse. Nada la detuvo, siguió escribiendo poesía hasta su muerte, vencida por el cáncer, el 15 de enero de 1970.

El último libro de poesía que publico Lea Goldberg fue “En la Superficie del Silencio”. Los poemas que se reunieron después de su muerte se publicaron con el título She’erit Haim.

Algunos Fragmentos de sus últimos poemas fueron presentados como pequeños refugios en un mar de silencio:

Sí, tengo más,

Más bonita todavía

Mas preciosa todavía

Tengo más:

Palabras de adorno

Y sabiduría

Y extravagancia

Y palabras de verdad’

****

Si no fuera por vencimiento

Y el perfecto

Conocimiento

Los pondría frente a ti

Como un collar encantado de islas.

****

La distancia entre yo y la ella de los poemas

Es como la distancia entre mi cuerpo y mi sombra

En la pared. Pero yo moriré, ella se quedara

Y eso no se lo puedo perdonar.

****

En todo, hay por lo menos una octava parte

Esta es la muerte. Su peso no es grande

Con que gracia secreta y sin cuidado

La llevamos donde quiera que vamos.

****

Ya los silencios son fáciles

La luz es brillante

Cuando no hay caminos

No hay miedo de las fronteras

Y nada hay que revelar

Cuando no hay que’ ocultar.