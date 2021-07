Judoca israelí da la mano a judoca árabe y protagonizan la imagen de los Olímpicos

Los Juegos Olímpicos volvieron a ser una muestra de la unión que pueden impulsar gracias al deporte.

En esta ocasión, una foto tomada por la agencia AP en Tokio ha dejado impactados a más de una persona en el mundo luego de que fue captado el momento en el que una judoca israelí abraza a una judoca de Arabia Saudita tras un combate en -78 Kg.

Raz Hershko de Israel ayuda a Tahani Alqahtani de Arabia Saudita mientras pone su brazo en la espalda.

Algo que contrasta mucho con los mensajes previos de deportistas árabes en otras disciplinas que se habían negado incluso a competir contra israelíes que habían sido sorteados en sus clasificaciones.

En los Juegos Olímpicos de Toki, el mejor ejemplo de este rechazo ocurrió cuando Fethi Nourine se negó a pelear contra Tohar Butbul en Judo en la categoría de -73 kg.

Países en Medio Oriente no reconocen a Israel como Estado, en un conflicto que se ha extendido al deporte como ocurrió con los judocas en Tokio.

El #judo tiene como principios La solidaridad, y aquí no sólo se lucha para ganar sino por la paz! Raz Hershko de #Isr y Tahani Alqahtani de #ArabiaSaudita 🇸🇦 se saludan al final, la paz en el #MiddleEast no para! Shabat Shalom#Tokyo2020 #Olympics #OlimpiadasTokio2020 pic.twitter.com/2Pv5dzTyVZ — Ari Ben Zion (@BenZionAri) July 30, 2021

Sin embargo, en esta ocasión el Comité Olímpico de Arabia Saudita sorprendió al afirmar que la deportista sí iba a participar contra su rival.

Platicaron fuera de cámaras Tras el histórico momento, Raz Hershko reveló que habían conversado algunas frases fuera de cámaras, pues la judoca árabe no quería que este hecho fuera consignado por los medios. "Estoy contento de que se haya celebrado esta cita. Después del combate, hablamos un poco en la sala. Ella (Al-Qahtani) no quería que los medios de comunicación lo documentaran. Nos dimos la mano y nos abrazamos, hablamos del partido, de la situación en su país", expresó Hershko. "Le dije que lo entendía y que era valiente. Me alegro de que al final se levantara, a pesar de todo, y luchara como debía. Me alegro de que el deporte haya ganado".

