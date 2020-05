Diario Judío México - El ejército israelí atacó posiciones militares del grupo terrorista Hamas en la madrugada del miércoles después de que militantes en el enclave palestino dispararon un cohete contra el estado judío, dijo el ejército.

“Se disparó un cohete desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí”, dijo el ejército en un comunicado. “En respuesta, un tanque de las FDI apuntó a tres puestos militares de Hamas en el norte de la Franja de Gaza”.

El cohete de Gaza golpeó un campo abierto cerca de la frontera, sin informes inmediatos de daños o lesiones, dijo una portavoz militar.

El cohete del miércoles fue el primero desde el 27 de marzo, y se produjo cuando Israel levantaba las restricciones a los movimientos y las empresas destinadas a frenar la propagación del coronavirus.

También siguió a los ataques contra las milicias respaldadas por Irán y sus aliados en Siria que mataron a 14, presuntamente llevados a cabo por Israel.

Ningún grupo de Gaza se hizo responsable del cohete del miércoles.

Por otra parte, Israel proseguirá sus operaciones en Siria hasta que Irán “se vaya” de este país, aseguró el martes el ministro israelí de Defensa tras una serie de ataques aéreos imputados al ejército israelí en el país árabe.

“Irán no tiene nada que hacer en Siria… y no pararemos hasta que ellos (los iraníes) se hayan ido de Siria”, declaró Naftali Bennett, sin reivindicar, no obstante, los recientes ataques aéreos que la prensa siria y las oenegés atribuyen a la fuerza aérea israelí en territorio sirio

Con información de AFP.