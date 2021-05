¿Qué libro tiene entre manos?

He terminado Testamento de juventud, de Vera Brittain, el testimonio autobiográfico de una enfermera voluntaria británica durante la Primera Guerra Mundial.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Pocas veces abandono un libro, aunque se me esté cayendo de las manos. Procuro perseverar y a veces me llevo una sorpresa, porque descubro que lo más interesante no estaba al principio, sino en el medio o al final.

¿Con qué personaje le gustaría tomar un café mañana?

Soy poco fetichista. Quizás con la propia Vera Brittain, que es autora y personaje de su libro y que tendría mucho que contarme sobre el trabajo de los sanitarios, con frecuencia heroico y no siempre reconocido.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Como tanta gente de mi generación, empecé leyendo tebeos. El primer libro que recuerdo es Rastro de Dios, de Montserrat del Amo, un libro infantil muy tierno.

¿Cuáles son sus hábitos de lectura: es de tableta, de papel, lee por la mañana, por la noche…?

Aunque tengo un ebook, lo uso poco. Suelo leer en papel, sobre todo por la noche, un rato después de cenar, pero nunca en la cama, sino sentada en un sillón y con mi gato Ryuu en el regazo.

Cuéntenos una experiencia cultural que cambió su manera de ver la vida

Las magníficas clases de literatura que nos daba en el bachillerato el compositor Ramón Barce en el Instituto Lope de Vega de Madrid. Simplemente, leía y comentaba textos a su aire, de una forma un tanto bohemia, pero creo que determinó mi vocación por la investigación y la docencia de la literatura.

¿Qué le gustaría aportar a la Real Academia española?

Mi doble perspectiva de filóloga investigadora y de escritora de creación. También una mayor atención a dos sectores de las literaturas hispánicas que suelen quedar fuera del canon: la literatura de transmisión oral y la literatura en judeoespañol.

¿Qué mujer, escritora o filóloga, le gustaría que fuese la próxima académica y por qué, a quién echa de menos?

Se me ocurren varios nombres de escritoras, filólogas y científicas. Pero acaban de elegirme académica, ni siquiera he tomado posesión de la silla "i" minúscula, y sería inoportuno ponerme a sugerir nombres.

¿Entiende, le emociona el arte contemporáneo?

Sí, me gusta el arte en general, y también el arte contemporáneo, sobre todo la arquitectura. Cuando decimos “arte” solemos pensar en las artes plásticas (pintura, escultura), pero creo que es en la arquitectura donde se muestran de forma más evidente y rotunda las corrientes estéticas y conceptuales de cada época.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

Alguno de los paisajes urbanos de Edward Hopper, en los que la viveza del colorido contrasta con la melancolía de los personajes solitarios; y, además, siempre hay elementos arquitectónicos en sus obras.

¿Qué música escucha en casa?

Me gustan mucho la música renacentista y barroca y los cuartetos de cuerda del siglo XVIII.

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Me gusta España por su gente: capaces de afrontar las dificultades con valentía y de adaptarse con rapidez y facilidad a las nuevas situaciones, sociables y solidarios, que valoran los lazos familiares y la amistad, generosos y no excesivamente obsesionados por el dinero (al menos, en comparación con otros países), capaces de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Creo que los ciudadanos, en general, solemos ser bastante mejores que los políticos que nosotros mismos elegimos.

Proponga una idea para mejorar nuestra situación cultural.

Fomentar desde las primeras etapas educativas el conocimiento y la práctica de las artes y de las letras: la lectura, la música, el teatro y la danza, las artes plásticas. Organizar actividades de ocio cultural para adolescentes.