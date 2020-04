Diario Judío México - Ya tengo varias notas personales sobre la crisis sanitaria emergente del coronavirus Covid19 y estimando estar, mas o menos en la mitad de la crisis, me permito resumir algunos puntos que me resultan importantes. Posiblemente el orden de las reflexiones no refleje su importancia relativa y digo relativa, porque las distintas medidas y los efectos de éstas, no afectan a todos de la misma medida.

1 – CORONAVIRUS.

Ya sabemos que el coronavirus es un virus viejo, seguramente no como Matusalén, pero suficiente para ser conocido para muchos. Muchos productos de higiene se promueven hace años que también combaten este virus. Mas detalles se pueden encontrar en miles de publicaciones, por el momento me conformo con (1) la Wikipedia, que no deja de ser una medicina para ignorantes y mucho mas importante mencionarla que mencionarme. Ahí figura que los primeros coronavirus son antiquísimos, por ejemplo, el Betacoronavirus: 3300 a. C.

Confesaré que no me interesa mucho. No es un tema que me atraiga en especial. Hay muchos temas que no me interesan. Acaso es importante saber si Boeing es mejor que Airbus. Para mí lo importante es que cumplan su objetivo y no se caigan. En alguna medida podemos comparar la caída de un avión con el forzoso aterrizaje del Covid19 en la Tierra. Causa mucha consternación, aunque nadie realmente se sorprende que ocurra.

Si bien el nombre lo recibe por tener la forma de una corona si la miramos desde arriba y confieso que nunca he visto una corona desde arriba, por lo general estamos debajo y muy debajo de ellas. Este virus, el Covid19 sin duda por la repercusión mundial que tiene, ahora es la corona de los virus. Hace poco el virus EVE causa la enfermedad del Ébola y no recuerdo que me hayan explicado con tanto detalle como combatirlo y tampoco su forma. Otro virus el VIH, causante de la enfermedad conocida por nosotros como Sida, también debe tener una forma. A diferencia del Covid19, no soy el objetivo de los virus mencionados, por eso se mucho menos.

2 – MUTACIÓN

Nos explican con mucha paciencia que el virus, los virus en general, van mutando y que no necesariamente cada mutación lo convierte en más peligroso. No se mucho de biología, medicina, genética y soy generoso cuando digo no se mucho, en realidad no se nada. Y sin embargo considero que también nosotros vamos mutando y en especial, nuestra capacidad para recuperarnos. En uno de los tantos reportajes a un epidemiólogo o científico, está lleno de ellos, todos saben mucho y por supuesto entre más saben, más nos confunden. El periodista, relacionando su pregunta a las teorías de la conspiración, le pregunta si está destinado a atacar blancos o negros u otro color. NO!!!!!! Por supuesto que NO. Evidentemente una pregunta racista, me pareció una pregunta inoportuna y por supuesto, ratificó que lo mejor que hacemos después de quedarnos en casa y lavarnos las manos cada 20 minutos sin saber porqué, si estamos solos en la casa, es no ver tv. Sabemos que las diferencias entre blancos, negros, amarillos y cualquier variación, es mínima. No sé si exagero, pero la mutación está entre hombre y mujer, niños y ancianos, sanos y enfermos y me atrevo a decir ricos y pobres, ya que sobre eso no recibimos demasiada información. Si, yo soy mayor de 70 y estoy en el frente de esta guerra global.

3 – LOS DATOS

El 31 de marzo se publicó una nota (2) en la que incluía los datos al 28 de marzo y antes de continuar debo mencionar los datos actuales 21 de abril 2020, 6 AM en Colombia. Utilizo la misma fuente: la universidad John Hopkins pues los datos son distintos en las diversas fuentes. Hay 2.494.915 casos y hay 171.249 muertos, entonces había 597,630 infectados y 27,370 muertos.

Es un dato, que en realidad no tiene mayor valor porque solamente esta basado en los casos que fueron revisados y ¿qué pasa con los que no fueron revisados? Sabemos por ejemplo, que mientras Chile tiene aproximadamente 5 mil revisiones por cada millón de habitantes, Perú tiene aproximadamente 3,700 y Colombia 1.000. Ese dato es determinante para no dar mayor valor a la cantidad de casos en cada país. En un año o dos estimo tendremos datos que resumen esta pandemia y podremos saber con mayor precisión, que es lo que ha pasado. Un dato curioso que espero sea verdad. Venezuela sólo declara tener 285 casos declarados y 10 muertos. No puedo creer, ya son demasiados años que estoy en contacto con venezolanos que se fueron de Venezuela y las noticias que se reciben en general, no me permiten creer en la información oficial.

4 – LOS POLITICOS

Cuando menciono los datos no puedo dejar de pensar en los políticos. ¿Son realmente los políticos los que deben conducir esta lucha? No estoy convencido y posiblemente no deberían ser los conductores. En general y por naturaleza están acosados por la oposición que atemorizados por el éxito del mandatario, temen perder las próximas elecciones. Somos testigos de conflictos entre los líderes locales, gobernadores, alcaldes y el primer mandatario. En parte surge de ser opositores ideológicos y en parte porque los primeros encuentran una buena oportunidad de intentar promocionarse para las próximas elecciones.

Sin duda alguna, los políticos son los responsables directos de la desinversión en saluda pública o incluso, el incremento de la privatización de los servicios. Los discursos por un lado y la ejecución por otro. Seguramente cada uno podrá revisar sus alforjas y comprender fácilmente que es lo que pasa.

La cuarentena, el cierre total de todo o casi todo, es una solución relativamente fácil. Es como amputar un brazo afectado y evitar no atender la infección. Me disculpo si no es correcta la comparación, pues no comprendo mucho de medicina.

Un viejo chiste que traigo de mi infancia y que seguramente ayudó en mi formación es el siguiente: Un judío ortodoxo religioso y pobre, vive en un hogar pequeño con su esposa y sus ocho hijos. Una situación intolerable. Como es la costumbre se dirige al rabino a pedir consejo para encontrar una solución. El rabino piensa, acariciándose su larga barba y le dice al hombre: introduce un chivo. ¿Un chivo? ¡¡Si!! Un chivo. La recomendación del rabino es una ley para el buen creyente y mete el chivo.

Después de una semana o un poco más el creyente vuelve al rabino y exhausto le dice Dios mío, no puedo más, me era difícil antes sin el chivo, ¡¡¡imagínate ahora!!! El rabino acariciándose su barba le dice: saca el chivo de tu casa. Oh muchas gracias y se va el viejo y saca el chivo y sigue feliz viviendo en su pequeño apartamento con su esposa y sus ocho hijos.

Eso creo yo nos va a pasar próximamente. ¿Cuándo? Cuando los políticos consideren que estemos bastante domados y aceptemos cualquier cosa y eso es lo que van midiendo, supongo, todos los días. Por lo pronto Argentina y Colombia prolongaron la cuarentena y eso que ambos presidentes no están en el mismo campamento ideológico, pero ambos temen al colapso del sistema sanitario.

¿Qué significa eso? Que haya muchos más enfermos de la capacidad hospitalaria y se sientan obligados a manifestar que hay preferencias en la atención médica. Una nota que nos explica el tema es la siguiente (3) de la cual extraigo el párrafo: Significa que, entre dos personas con posibilidades de supervivencia algo iguales, aquellos que perciben que tienen la mayor cantidad de años por vivir recibirían mayor consideración. La justificación moral de esta priorización es que brinda a las personas más jóvenes la oportunidad de vivir las etapas de la vida que aún no han alcanzado. Ese es el temor de todos los políticos. En nuestra plaza tenemos a Trump y Bolsonaro como muestra que ellos, realmente, confían en otras fuerzas. Las manifestaciones racistas! no hay otro término, que ellos apoyan, son la prueba (4).

5 -LA ECONOMIA

Este tema es posiblemente el mas importante y estimo que mis próximas reflexiones se referirán a él, que incluye subtemas como la salud, el petróleo, el consumo, la oferta y seguramente otros puntos más, que por supuesto se entrelazan. Alguna reflexión sobre los bancos y posiblemente sobre los dueños de estos.

Uno de los lemas muy utilizados es no hay salud sin economía y no hay economía sin salud y es verdad. Es por eso que pienso que el tema de la cuarentena debe ser visto con otros ojos. He visto ayer que de no liberarse el movimiento de las personas, no habrá trabajadores para la cosecha de café en mayo y junio. Eso en Colombia y seguramente en los demás países, por ejemplo, España (5), texto que incluye: a menos de dos semanas para que empiece la campaña de la fruta de hueso, el sector ha puesto el grito en el cielo porque no hay trabajadores suficientes para la recolección. El cierre de fronteras ha hecho que sea imposible traer empleados de países como Bulgaria, Rumanía o Marruecos. A nivel nacional, impera la enfermedad, el miedo al contagio o la necesidad de cuidar a los menores que no tienen colegio.

Un chiste que llegó por medio de las redes sociales: El virus – “el Covid19”, es un fenómeno, ya que es la primera vez que un virus ataca un parasito – “el Político”. Me gustó. Reviso nuevamente los datos, pasó una hora y media y la cantidad de enfermos aumentó en 1083 y los muertos en 6 en el mundo. Agrego otro dato: en este tiempo los recuperados se incrementaron en 416. Esos son los datos que utilizan los políticos, más las manifestaciones en la calle. No olvidemos que uno de los objetivos de la cuarentena, es evitar manifestaciones populares, diciendo que tienen hambre.

Julio May 21 abril 2020