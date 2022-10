SaveTheMusic presenta “Harbstlid” (Canción de otoño), por Beyle Schaechter-Gottesman Zumerte ℗ 1998.

Beyle Schaechter-Gottesman Zumerte nació en Viena en una familia de habla yiddish de Europa del Este; su familia se fue a Czernowitz, Ucrania (luego Cernăuți, Rumania) y se estableció allí cuando Schaechter-Gottesman era un pequeña. Fue criada en un entorno multilingüe que incluía yiddish, alemán, rumano y ucraniano; También estudió francés y latín en la escuela. Eran una familia cantante y su madre, Lifshe Schaechter, era conocida por su amplio repertorio folklórico. Schaechter-Gottesman fue enviada a Viena para clases de arte, pero se vio obligada a regresar a Czernowitz cuando los alemanes invadieron Austria en 1938. En 1941 se casó con un médico, Jonas (Yoyne) Gottesman, y juntos vivieron la guerra en Czernowitz. ghetto, junto con su madre y varios otros miembros de la familia.

Después de la guerra, Schaechter-Gottesman vivió varios años en Viena, donde su esposo tenía un puesto de jefe (“Chefarzt”) en los campamentos de DP en el área. Su hija Taube nació allí en 1950; La familia se mudó a Nueva York en 1951, donde los Gottesman tuvieron otros dos hijos, Hyam e Itzik. En Nueva York, los Gottesman participaron en una comunidad experimental yiddish en el Bronx, centrada en la avenida Bainbridge. Allí, media docena de familias de habla yiddish compraron casas adyacentes y revitalizaron la escuela de yiddish Sholem Aleichem. Schaechter-Gottesman se convirtió en un miembro importante de esta comunidad, escribiendo materiales para el aula, obras de teatro y canciones para la escuela, y editando una revista para niños, “קינדער־זשורנאַל„ (“Kinderzhurnal”) y una revista de escritos para niños “, ענגע־ בענגע „(” Enge-benge “).

El primer libro de poesía de Schaechter-Gottesman, מיר פֿאָרן „(” Mir Forn “, We’re Travelling) apareció en 1963. Sus libros, ocho en total, han aparecido regularmente desde entonces. Incluyen poesía para adultos, libros para niños y cancioneros. Ella ha grabado tres CD de sus canciones y una grabación de canciones populares. Su trabajo no gira en torno a un solo tema, sino que abarca desde temas de Europa del Este hasta la Nueva York contemporánea, y desde comidas alegres para niños hasta reflexiones sombrías como “Di Balade Funem Elftn September” (La balada del 11 de septiembre). Su trabajo individual más conocido es “Harbstlid” (Canción de otoño). Las canciones de Schaechter-Gottesman han sido interpretadas por Theodore Bikel, Adrienne Cooper, Theresa Tova, Lucette van den Berg, Susan Leviton, Michael Alpert, Lorin Sklamberg, Sharon Jan Bernstein, Fabian Schnedler, Massel-Tov y otros. Una canción escrita para su sobrino, “Binyumele’s Bar Mitsve”, fue adaptada por Adrienne Cooper para su hija como “Sorele’s Bas Mitsve” y fue grabada en el CD Mikveh.

Schaechter-Gottesman continúa sirviendo como un recurso para los investigadores de música folk y arte yiddish. Ha sido grabada y entrevistada en numerosas ocasiones y participó en eventos culturales como KlezKamp, KlezKanada, Buffalo on the Roof, Ashkenaz Festival y Weimar KlezmerWochen. “Beyle Schaechter-Gottesman: Canción de otoño”, una película de 72 minutos de Josh Waletsky, se estrenó el verano de 2007 como parte de la Liga para la serie de Yiddish “Mundos dentro de un mundo: conversaciones con escritores yiddish”. Una nueva colección de su poesía, דער צוויט פֿון טעג (“Der tsvit fun teg”, “The Blossom of Days”) fue lanzada en el otoño de 2007.

Schaechter-Gottesman murió el 28 de noviembre de 2013 en su casa en el Bronx, a los 93 años.

