Queridos Padres de Familia y miembros de la comunidad:

Les escribimos este mensaje con una profunda tristeza derivada de los terribles acontecimientos de los que hemos sido testigos estos últimos días en Israel. A la mayoría de nosotros, nunca nos ha tocado vivir o presenciar un atentado tan vil, artero y de tal magnitud en contra de nuestro pueblo y de nuestros hermanos en Israel. En estos momentos toda la comunidad judeo-mexicana y mundial está unida rezando por nuestros hermanos fallecidos, heridos, por tantas familias destrozadas y aquellos que han sido secuestrados por los terroristas.

La manana de Octubre 7 en Israel, amanecimos con 412 jóvenes mexicanos en diversos programas de Masa en Israel. Entre Yeshivot, kibbutzim, programas en Tel Aviv y otros lugares, nuestros jóvenes se preparaban para disfrutar un lom Tov normal y de celebración. Con mucha angustia se han vivido las horas tras el ataque terrorista, y nos es grato informarles que todos nuestros jóvenes estan sanos y salvos, y los tenemos a todos identificados y ubicados, y todos están siendo atendidos por nuestros madrijim en lugares seguros.

En nombre de la Mesa Directiva de Bitui, queremos hacer un profundo reconocimiento y agradecimiento a los directivos de los diferentes programas en Israel, a los Madrijim y a los Shlijim que en todo momento, sin parar y sin descanso las 24 horas del día, han estado pendientes de nuestros janijim y viendo por su bienestar. Ellos mismos han sido impactados con temas personales y de sus familias en momentos difíciles y delicados, mas no han dejado de preocuparse y estar en comunicación directa con las familias en México para que todos estén tranquilos y sabiendo que nuestros jóvenes han sido atendidos en todo momento.

Muchas Gracias y Kol a Kavod.

Es importante recalcar que en este momento no hay claridad para lo que sucederá en los próximos días, y en ese sentido estaremos pendientes y en comunicación directa con la Agencia Judía, con los directivos de Masa y de los diferentes programas para transmitir y comunicar cualquier información relevante y oportuna. Siempre se definiran los proximos pasos teniendo como prioridad la seguridad e integridad de los participantes.

Sin temor a equivocarnos, Israel y su gente han sido siempre resilientes y estamos confiados que esta vez no será diferente, y que de alguna manera los programas continuaran una vez que la paz y tranquilidad regresen al país y a sus familias. No obstante, respetamos cualquier decisión que se tome por parte de las familias mexicanas con respecto a que sus hijos y familiares permanezcan o no en Israel, ya que es una decisión personal de cada integrante de los programas. Estaremos pendientes para apoyar en todo momento cualquiera que sea la decisión que se tome. En Bitui estaremos trabajando para asegurar el bienestar de todos y cada uno de nuestros jóvenes.

Ahora más que nunca es importante mencionar y comprometernos que estos actos terroristas no nos van hacer parar el establecer y continuar con nuestros programas para que nuestros jóvenes tengan ese vínculo, conexión y sigan siendo parte de Israel hoy y por muchos años más. De eso no tenemos duda.

La Agencia Judía no solo se encarga de todos los programas para conectar a la Diáspora con el pueblo de Israel, si no también es responsable de operar en Israel temas de absorción de Olim, cuidado de ancianos, entre muchos otros proyectos, en especial es importante mencionar que se cuenta con un programa específico para apoyo inmediato a familias de victimas.

La Comunidad Judía Mexicana siempre ha estado a la altura y apoyado en todo momento a nuestros hermanos y a nuestro querido Israel, sabemos que podemos contar con su apoyo en todo momento, cualquier ayuda es sumamente bienvenida y se puede canalizar a través de los directivos de Keren Hayesod en México para asegurar que dichos apoyos lleguen de manera eficaz y directa.

Kol yisrael arevim zeh bazeh, Am Israel Chai.

Atentamente,

Mesa Directiva Consejo Bitui

Mauricio Schwarz Presidente Ejecutivo del Consejo Bitui

Daniel Liwerant Presidente Honorario

Roi Melamed director general agencia judia