Felicidades Raquel Markus – Finckler ganadora del "Concurso periodístico, literario y poético Notas Migratorias César Vallejo 2021"

Raquel Markus – Finckler, poeta judía venezolana, resultó ganadora del "Concurso periodístico, literario y poético Notas Migratorias César Vallejo 2021" con su maravilloso escrito: "el Apego"

Vale la pena resaltar que es la primera vez que este certamen elige como ganadoras a tres representantes del género femenino y es muy notorio que las tres sean periodistas de profesión.

Raquel Markus – Finckler, miembro de la kehilá venezolana, ha desarrollado una dilatada carrera como periodista, escritora profesional, productora de contenido y poeta.

Tiene en su haber varios libros publicados y ya había sido elegida ganadora y/o finalista en distintos concursos internacionales de poesía organizados en Venezuela, Argentina y España.

Además, es colaboradora de Diariojudio.com

El pasado domingo 26 de diciembre, la Fundación Universidad Hispana anunció el veredicto final de su certamen anual "Concurso periodístico, literario y poético Notas Migratorias César Vallejo 2021", en el cual la poeta judía venezolana Raquel Markus – Finckler fue elegida ganadora de la especialidad de poesía, la categoría más emblemática e importante de este concurso que lleva el nombre del más célebre poeta peruano.

De acuerdo a las bases del concurso periodístico literario y poético “Notas migratorias César Vallejo 2021, de un total de 42 semifinalistas en competencia (provenientes de América Latina, Estados Unidos y España, entre otros países), el Jurado internacional de la Fundación Universidad Hispana, emitió su veredicto oficial, en el que se nombró a los diez mejores concursantes del evento, dentro de los cuales: siete quedaron como finalistas y tres como ganadores absolutos del concurso, cada uno en sus diferentes géneros: literario, periodístico y poético.

Estos semifinalistas, a su vez, fueron seleccionados entre más de 350 participaciones que se recibieron vía correo electrónico.

Además de Raquel en el género de poesía, por su poema “El apego”, el jurado dictaminó como ganadoras a María José de Luca (ecuatoriana) por su podcast “Crónica del limbo”, en el género periodístico; y a Laura Itzel Domínguez Martínez (Mexicana) por “Migrar en el principio del fin: de México a Venezuela”, en el género narrativo.

Los resultados fueron anunciados en una transmisión en directo de los canales en Virtual TV y Telestar TV, Canal 3 de Supercable y redes sociales, conducida por Jorge Carrion Rubio, quien es presidente de la Fundación Universidad Hispana; escritor, poeta, locutor, profesor y graduado como Comunicador Social en la Universidad Central de Venezuela.

El Jurado Principal de este certamen estuvo integrado por Gerardo Rehuel Sánchez, de la Fundación Universidad Hispana Miami; Eladia Montañez, de la Fundación Universidad Hispana New York; Walberto Campos (ganador del año 2020), de la Fundación Universidad Hispana Tampa, Miguel Mosquera Paans (ganador del año 2020), de la Fundación Universidad Hispana España; Lauanda Dos Santos (ganadora del año 2020) de la Fundación Universidad Hispana Colombia; Rómulo Guédez, de la Fundación Universidad Hispana Venezuela ; y Jorge Carrión Rubio, de la Fundación Universidad Hispana Perú.

La ceremonia de entrega de las distinciones honoríficas, la cual tendrá un carácter protocolar, público y académico, se realizará en Lima, Perú, a principios de abril del año 2022, y a la misma están invitadas las tres ganadoras y los siete finalistas de la actual edición.

A continuación, presentamos el poema “El apego” escrito por Raquel Markus – Finckler, el cual resultó ganador "Concurso periodístico, literario y poético Notas Migratorias César Vallejo 2021":

EL APEGO

De Raquel Markus - Finckler

Me di cuenta del apego al despegarme

percibí la nostalgia al regresar

comprendí la distancia al recorrerla

y el peso de un adiós al abrazar

Aprendí a medirme al extrañarme

a revelarme en todo lo que dejo atrás

soy el país que llevo entre mis huesos

soy la ciudad que no me atrevo a nombrar

Me distancio de mí misma al acercarme

me despojo de mi piel al despertar

circundo las distancias que me acechan

y ataco sus murallas con mi paz

Contradigo cada uno de mis mantras

desconfío del pasado que aún me marca

soy certeza diluida en un café

y un secreto que no temo defender

Soy más que mi reflejo en el espejo

Soy más que mi nombre en la boca del otro

Soy más que el viento que se llevará mis cenizas

Soy más que la foto en el marco de la sala

Soy más que el recuerdo que me guardarán mis hijos

Soy más que el Shemá Israel que recitamos cada noche

Soy las letras que componen mis poemas

y el ruido que hago al caminar descalza por la casa

Soy los sueños que me construyen cada noche

y los que voy dejando atrás entre olvidos y reproches

Soy las manos que cepillan dientes y cabellos

y las que siembran de cariño la piel de mis amores

Me desprendo nuevamente en el espejo cada día

y aparezco en las manos que recorren la geografía de mi cuerpo

Me busco entre las sábanas que arropan pesadillas y temores

y me encuentro en la espuma de las olas que revientan a mis pies

Me pierdo entre sonidos de un idioma castizo y provinciano

y me hallo nuevamente entre rezos que aprendí de mis abuelos

