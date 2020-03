Diario Judío México - “A partir de hoy hasta el martes participaré en el movimiento de no estar en las redes sociales ni generar ninguna labor para apoyar a todas aquellas mujeres que se han aliado: para que se nos escuche, vivimos en un país dónde existe la impunidad ante crímenes terribles que no pueden continuar. Espero de corazón que todas estas voces se levanten y logremos ser escuchadas y de parte del gobierno se nos escuche en realidad y no se desvíe la atención en algo tan grave.

Esto debe ser de forma inmediata a una situación que vivimos cotidianamente y es una desgracia nacional: los feminicidios se dan únicamente por el hecho de ser mujeres y que aquellos que lo cometen saben la facilidad y la falta de castigo que hay a sus crímenes.

Esto tiene que tomarse de forma seria para tomar medidas y acciones que realmente hagan una diferencia en nuestra sociedad a partir del día de hoy. Juntas formemos una alianza irrompible para poder detener este desastre que aflige terriblemente a nuestro pais, a nuestras mujeres. Todas somos madres, hijas, esposas, hermanas, amigas y todas queremos llegar a nuestra casa con nuestros seres queridos con la tranquilidad que nuestro gobierno está en la disposición y la postura de ayuda a los mas vulnerables. Mañana saldrá mi artículo que lo pondrán directamente en mi muro. Hablando de la Reina Ester que fue y sigue siendo una imagen de mujer fuerte, con entereza y una fe inquebrantable. Con el cariño de siempre a mis amigos.” Mary Miserachi.

***

Creo fervientemente que todos y cada uno de los judíos en Israel y fuera de él, con algún puesto importante y que pueden hacer algo para evitar cualquier muerte que nos amenace. Tiene una dosis de valentía para enfrentarse ante el enemigo, ya sea una persona o sea todo un pueblo.

Y aún sin tener un cargo político cada que hagamos algo por nuestro pueblo estamos emulando las acciones de Ester y de Mordejai.

Am Israel Jai!!”.

Una de mis matriarcas favoritas es la Reina Ester. La “entrevista” siguiente es obviamente una idea de lo que me hubiera gustado preguntarle si le hubiera podido ver cara a cara.

Y de las posibles respuestas que a mi parecer ella hubiera podido dar.

Todo esto es un escenario hipotético.

***

Su majestad quisiera hacerle algunas pocas preguntas como mujer y como judía. Quisiera empezar preguntándole:

¿Usted cree que el propósito de su vida era ser reina de Persia?

R= No, ni en sueños me lo hubiera imaginado.

¿Cree que el rol de su tío Mordejai fue un papel relevante en su vida?

R= Si, siendo huérfana de padre y madre la tutela de mi tío fue sumamente importante porque gracias a él tuve los consejos necesarios para poder ser una buena mujer judía y una buena monarca.

¿En que consistieron estos consejos?

R= Tener buen juicio, seguir los mandamientos, enorgullecerme de mi judaísmo. Y mantenerme callada para ocultar mi identidad no como un motivo de vergüenza sino para salvaguardar mi vida y sin saberlo posteriormente salvaguardar a mi Pueblo.

Hice cada uno de los consejos que él me sugirió.

¿Qué sintió cuando supo que era la seleccionada del rey y que tenía que entrar a su cámara. Sabiendo cómo era el rey Ajashverosh?

R= Sentí un Gran miedo. Me sentí abandonada de la mano de D’s. No me sentí protegida.

¿Cómo fue tener que ocultar su judaísmo?

R= Por consejo de mi tío lo hice. No fue nada fácil y menos agradable. Quería gritarlo y no podía hacerlo, era imprescindible no decirlo.

¿Cuándo se enteró del decreto de Hamán que pasó por su cabeza?

R= Fue un torbellino sentí qué todo se había derrumbado, no había escapatoria. Y a pesar de ser reina decir que era judía era colocarme una soga al cuello. Saber que iban a aniquilar a cada judío que existiera era algo demasiado doloroso.

Mi tío me mandó un mensaje muy claro: puedes librarte gracias a tu puesto, pero si no haces nada, ya no serás parte de un pueblo, sólo serás un individuo.

Pasando los tres días de ayuno que Ud. pidió a los judíos:

¿Pensó que al realizar una cena para el Rey y para Hamán pondría al descubierto los planes de Hamán en contra de los judíos?

R= Eso es lo que esperaba y por lo que rezaba, no tenía la seguridad de que fuera a funcionar. Porque el rey ya había lanzado el decreto, era mi última esperanza, aunado con que todos los judíos incluyéndome habíamos ayunando.

Para mi grata sorpresa todo funcionó conforme los planes de D’s.

Eso nos dio otro sentido a todos los judíos que vivíamos en el imperio.

¡Le agradezco su tiempo, muchas gracias!

***

Pensando que hubiera podido hablar realmente con ella muy probablemente habrían salido otros temas.

Lo increíble de esta historia no sólo es la salvación bendita por la gracia de D’s; de la aniquilación sorteada en contra de los judíos.

Sino que Hashem sabía que Ester tenía las características necesarias para ser la esposa y reina de Persia.

Y gracias a la supervisión de un Tzadik como Mordejai, que tenía astucia y prudencia en el palacio así como la aceptación del rey.

También se lograron combinar de parte de la reina Ester: su belleza, gracia, prudencia, inteligencia y capacidad de resolución.

La espiritualidad de Mordejai y de Ester junto con su carácter y valentía sirvieron para los planes de D’s.

Escuché a un rabino decir que nos preparamos para las fiestas, pero a penas pasan nos olvidamos de ellas.

Las fiestas judías son para recordar todo el año: se aplica su significado y profundidad siempre.

No olvidar que en cualquier momento hay que acordarse e integrarlo a nuestra vida más allá de una sola fecha.

La vida es cíclica y uno de los momentos que vivimos ahora en esta época (muchos siglos después) es la misma amenaza:

Persia -ahora Irán- uno de los mayores enemigos de Israel cada vez están mejor armados, con más aliados, con más odio acumulado y con un sólo objetivo: destruir el Estado de Israel.

Irán no descansará hasta ver aniquilado al pueblo de D’s.

¿Acaso no entendieron la lección?