El diya del voto, asentado en kaza, mi preocupación fue de pensar ken komo va vinir al poder en Israel, visto ke deviamos eskojer un partido político, al kual davamos muestra preferensya. Verso midi pregunti a mi mujer kualo pensava sovre los partidos politicos i a ke oras ivamos al klup del moshav en el kual moramos para votar. Eya me respondyo ke seria mijor de ir verso la tadre i entremientes pensar una dalkavo ves a ken dar muestro voto.

El Kampo de la derecha paresiya muy bien unido entre la derecha relijioza i la extremista en teniendo a su kavesera el Likud ke kon determine purfiava otra vez a obtener la mayoriya en la Kenesset. Por kontra la siedra ke se avia ajuntado en el dalkavo gobernar a siertos partidos de la derecha, paresiya totalmente dezunida i la eksperyensa ke tuvo durane un anio no les avia dado dinguna vision de esperensya sovre sus futuros al seneto. Dunke me demandi kualo azer? Pensi sovre esto i dechidi de demandar sus avisos a 10 personas, mis mas serkanas. Las repostas me konvensyeron ke devia votar por el Likud visto ke 5 de eyas dieron sus preferencias a Binjamin Netantahu (Bibi), 3 a Lapid i 2 a Gantz. Ansi voti por el Likud.

Mi voto fue el 5en en tres anyos i medyo i oy esto kontente de ver ke la derecha kito 64 deputados, lo ke permetera a Bibi de toparse una otra ves en la kavesera del payis por los 4 anyos vinideros. La siedra peryo muncho de sus simpatizantes i mizmo el Meretz desparesyo de la shena politika del payis. La dezunyon de los arabos politikos servyo a la derecha onde los votos ke peryeron se hueron en favor del Likud i ansi muestro chiko payis sovrebivira finalmente sin nesesita de ir por un largo tiempo a votar.

EL prezidente Herzog, ombre vinido de la siedra israeliana malgrado sus konviksyones se topo enfrente de 64 rekomandasyones demandandole a ke Bibi sea nominado primario ministro i sovre la ley en vigor es lo ke izo. Solo una grande parte del elektorado sekular mira esta nominación kon sospecha visto ke el 10 por sien de los eskojidos de la derecha fueron o egziste la probabilita de ser kondanados por la djustisya. No son deltodo kontententes i esto diviza la sosieta israeliana en dos, los relijiozos nationalistos sionistos de una vanda i los non relijiozos progresistos de la otra. La Diaspora americana malgrado ke se topo embabukada en las eleksyones del parlamento amerikano sigio kon atansyon las eleksyones israelianas i demostra ansi sus sospechos enverso de mover koalision onde los relijiozos fondemantalistos okuparan postos de ministeryos importantes. Koza ke Israel será visto komo un payis antidemokratiko i mizmo rasisto.

De mezmo la administración entera no ve kon un buen ojo a ke su aliado Israel kayga en manos de responsables sin kopetensias en el kampo de defensya. Eya mira ken se va azer el ministro de la defensya, kon el kualo no dezea tener entrompesos. La razon es simple. Detrás el primer ministro, el ministro de la defensya es la persona ke tiene lo mas dekontos kon la administración, en soma, sovre los sujetos los mas sensitivos entre los dos payizes. No olvidar ke Israel es el ke resive miliardas de dólares de ayudo tomados sovre las taksas del sivdadino americano, teknoljiya militar ultra avansada i el mas alto nivel de intelijensya. En despartes de esto el ministro de defensya kontrola la administranza de los territorios de Yehuda i Shomron, el dirija los kontos kon la Administration Palestiniana. Nada de nada se aze en estos territorios sin prova de agua. Dunke el personaje para los amerikanos es mas importante. Bibi no pode permetirse de nomar ministro de la defensya sin pensar 2 vezes visto ke el devera tener en tino la reaksion amerikana, sovre todo el ayudo militar i el veto en las Nasyones Unidas. De mi punto de vista penso ke Bibi guadrara el portafolio de este ministerio importante por lo menos 6 mezes a vinir en su seno o dándolo a un miembro del Likud fin ke la Kenesset pasa las leyes ke lo aravya. Una ves esto echo si Gantz achetara, lo mirara de introduizirlo en el gobernador en impulsar la direksión del ministerio de la defensya. Entonses el podera formar ansi un gobierno kon la partipasyon del sentro derecho, lo ke kalmara el negativizmo egsistente oy en dia. Dunke el personaje para los americanos es mas importante.

Por las oras en el muevo goberno partipan solo los partidos de la derecha a saver: El Likud, el Shas, el Zionismo relijiozo, Otzma Yehudit, Djudaizmo de la Tora i Noam. Las pretansyones de los dirijentes de estos partidos son grandes tal el senyor Besalel Smotrich ke demanda a ser ministro de la defensya, Arie Deri del Shas kere ser ministro de la Ekonomiya i mas.

Veremos kon pasensya komo Bibi maestro en política politisyana se va arreglar para tener todos estos partidos relijiozos debasho de kontrol de agua i kontinuar polítika de agua ke konosemos. No, a un estado palestino, integrasion de siertas rejiones de Yehuda i Shomron debasho la lejislasion israeliana, mantenir la tregua kon el Hamas i mirar de defenderse kontra el Iran, sovre todo de impedirlo a ke tenga la bomba atomika. Al interno del pago, mire los controles de la inflasión, amijorar la infraestruktura de transporte i todo en apoyar la alta teknolojía a desvelopar fondos ke ayuden a la povlasión a probar ke puja de anyo en anyo.

Selim Salti

