Oyi munchas vezes i por diversos personas ke la sivilizasion Judeo-Espanyola no egziste mas. Aze partido de la historya! En muestros debatos dizen ke los sefardis fueron assimilados por los payizes ke les dieron azilyo, otros perdyeron sus vidas en la Shoa, i los ke kedaron, azen partido de la populasyon de Israel a lakuala emigraron dospues ke se kriyo el Estado Judyo. Ma estos illustres personajes no dizen nada i se kedan silensyozos sovre los muy nombrozos desendientes ke biven oy en diya en Espanya i ke pensan i se deklaran kristianos, porke ni saven i ni bushkaron kualas son sus raises… . I lo aksepto ke no es koza fasil, mizmo si los rejistros espanyoles fueron muncho mijor guadrados ke lo fueron en Turkiya.

Las komunidades sefardis se repartieron en las diversas rejyones del mundo . Egzistiyan komunidades judias sefaradis en Konstantinopolis, la kapital del Emperyo Bizantino antes ke kaygan delantre de los Turkos. Eran los Romaniotes ke mas tadre fuzyonaron kon los Sefaradis ke se refujyaron al Emperyo Ottomano en tiempo del Sultan Beyazid II . Este aviya embiyado Kemal Reis i su flota a Espanya para transportar los muzulmanos de Endulus, (Anadalusiya) al Norte de Afrika, porke aviyan perdido la guerra delantre de los Kristyanos i aviyan demandado del Sultan Ottomano ke los ayude a salvarsen de aya. De la mizma manera, Kemal Reis aviya resivido ordenes del Sultan para transportar los Judyos de Espanya a Salonika i a Konstantiniye asigun sus dezeyos de refujyarsen en el Emperyo Ottomano. 150,000 Judyos fueron transportados i arresividos en la kapital i otras sivdades ande fueron installados i bien kudyados. Isak Abravanel asegura ke yegaron a Estambol 15,000 Judyos Espanyoles ma se pensa ke son muncho mas porke savemos ke eran mas nombrozos de los de Salonik ke kontavan approksimadamente 70,000 almas en la Segunda Guerra Mundial.

Kon tiempo los Judyos prosperaron i asuvyeron a los mas altos grados del emperyo. Por seguro ke se pasaron evenimientos dezagreavles i mizmo bastante diffisiles de vezes en kuando, ma es un fakto tambien ke dospues de 500 anyos ay dayinda unos vente mil judyos en Estambol ke biven sin dingun mal, repozados kon echo i provecho, kazas i almenaras, mijor de la majoritad de los otros payizes ande se topan, en la diaspora. No kale olvidar ke la Juderiya de Turkiya seya pormodo de la politika del payis seya porke los mallogrados no ayegaron a konkistar la Turkiya tambien, fueron salvados en la Shoa!

Munchos de los sovrebivientes de la Shoah emigraron a Israel o a los Estados Unidos i Kanada, kuando dezaparesyo la grande komunidad de Salonika.

Los Sefardim en la Serbya i los payizes vizinos se estimavan ser 100,000 miembros verso el anyo 1920. Despues ke la komunidad sufrio una eksterminasion de kuaji 70,000 almas, igual al kavzo de Salonika, los sovrebivientes emigraron tambien a Israel o a los otros payizes de Amerika. Las komunidades establesidas en Bulgaria o Rumania sufrieron las mizmas kozas.

La diminusion de la povlasion desplasada del Norte de Afrika no se devio orozamente a la persekusion i a la eksterminasion de la parte de los nazis. En el anyo 1950 se kontavan 300.000 Judyos habitantes en el Marroko. Kedaron solo 20.000 en 1975, dospues de la Independensya del Marroko i la grande emigrasyon marokana a los Estados Unidos, a Fransia, i a Israel.

Lo mas lamentable, yo penso, es ke las personas no se akodran muncho de sus linguas maternas, la dulse lingua Judeo-Espanyol ke era la lingua de los nonos, de los paryentes i de los amigos del kortijo.

La povlasion Sefardi en Amerika Latina se organiza en un mozaiko de grupos eterojenos, kon tradisiones kulturales diferentes dependiendo de los paises de loskualos emigraron.

Se deve de entender, ademas, ke la politika, la mentalitad i la vida sosyal en los payizes Ibero-Amerikanos son diferentes de los payizes de emigrasion de los Sefaradis. El nivel de adaptasyon a una mueva vida i a una mueva kultura bien enrasinada, es diferente entre los grupos ke yegaron de los payizes del Oueste o del Este de la Europa. En fakto, todos los Judyos de esta partida del mundo sufriyeron de las terrivles aksyones i sus konsekuensyas del treser Reich (Yemahshemo) i se ve, malhorozamente, ke a parte de la Inglaterra i la Italia ke guadran kehilas importantes, la poblasion Judiya aminguo de manera dramatika en los otros payizes de Europa.