Les Chiffres de L’antisémitisme en France en 2022

En 2022, le Ministère de l’Intérieur et le Service de protection de la communauté juive (SPCJ) ont recensé 436 actes antisémites en France. Retrouvez l’essentiel du rapport en 5 chiffres clés. Dans son rapport, le SPCJ rappelle que la publication de cette étude annuelle a “pour vocation, d’une part, d’aider à la compréhension du phénomène, et d’autre part, d’orienter les mesures et les plans d’actions de lutte contre l’antisémitisme afin de réussir à endiguer ce fléau en France”.

Face aux chiffres du rapport annuel sur l’antisémitisme en France , le Président du Crif, Yonathan Arfi, a rappelé que « Nous avons la responsabilité d’identifier et de combattre les formes traditionnelles de l’antisémitisme comme ses formes contemporaines ».

436, c’est le nombre d’actes antisémites qui ont été recensés en France en 2022. Comme l’a rappelé ce matin Yonathan Arfi dans l’émission Télématin , cela représente « plus d’un acte antisémite par jour. C’est un chiffre qui est dans la moyenne des vingt dernières année ». Si le chiffre a baissé par rapport à 2021, il est important de rappeler que depuis les années 2 000, on est sur une tendance extrêmement élevée avec plusieurs centaines d’actes antisémites par an. Il faut également relevé que ces chiffres sont basés sur les dépôts de plainte en commissariat.

Les actes antisémites sur Internet et les réseaux sociaux ne sont pas non plus pris en compte dans ces chiffres.

61 % des actes anti-religieux portant atteinte aux personnes sont dirigés contre des juifs. Comme l’a indiqué le Président du Crif dans le communiqué de presse du Crif du 25 janvier 2023 , « Bien que les Français juifs représentent moins de 1 % de la population, ils sont la cible de 61 % des atteintes aux personnes à caractère anti-religieux ».

Comme l’a rappelé le Président du Crif, « L’antisémitisme c’est plus d’agression et moins de discriminations par rapport à d’autres types de haine ». 53 % des actes antisémites portent atteinte à des personnes.

Un chiffre essentiel : 10 % des actes antisémites sont des agressions physiques violentes. En 2022, pour la 13ème fois, depuis le début des années 2000, un nouvel homicide qualifié d’antisémite a eu lieu.

Enfin, un chiffre important pour conclure : 63 % des affaires d’agressions antisémites ont été classées sans suite.





Ces chiffres montrent combien l’antisémitisme est encore présent et important en France. Il est important de rappeler notamment la détérioration des biens publics et privés, à l’image des tags antisémites retrouvés la semaine dernière sur les murs et commerces du 17e arrondissement de Paris qui démontre une forme de « banalisation des actes et de la parole antisémite ».