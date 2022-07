this week’s proverbs

פאַרטרײַבּ נישט די פליג פון דײַן פרײַנדס שטערן מיט אַ האַק

transliterated

fartrayb nit di flig fun dayn fraynd’s shtern mit a hak

in English

do not remove a fly from your friend’s forehead with an ax

in Hebrew

אל תסיר זבוב ממצח חברך בגרזן

or this

אַז מ ‘ שיסט מיט אַ האַרמאַט אויף אַ פליג , דאַן ווען מען דאַרף וועט אויספעלן

transliterated

az m’shist mit a harmat af a flig, dan ven men darf vet oysfeln

in English

if you shoot a fly with a cannon, you won’t have when you need it

in Hebrew

אם יורים זבוב עם תותח , כשתצטרך , זה יהיה חסר