Verter fun der Vokh

Diario Judío México - conference call: דער בציבור־⁠קלונג, ־⁠ען

[DER BETSÍBER-KLUNG, -EN]

join a meeting: צו֜שטיין צו אַ זי֜צונג; אַרײַ֜נטרעטן אין אַ זי֜צונג

[TSÚShTEYN TSU A ZÍTSUNG; ARÁYNTRETN IN A ZÍTSUNG]

meeting ID: די זי֜צונג־אידע֜נטיפֿיקאַ֜ציע

[DI ZÍTSUNG-IDENTIFIKÁTSYE]

meeting host: דער זי֜צונג־פּלאַני֜רער, ־ס

[DER ZÍTSUNG-PLANÍRER, -S]

mute button: דאָס פֿאַרשטו֜ם־קנעפּל

[DOS FARShTÚM-KNEPL]

mute oneself: (פֿאַרשטו֜מען זיך (אַליי֜ן

[FARShTÚMEN ZIKh (ALÉYN)]

screen sharing: דאָס עקראַ֜ן־שותּפֿות

[DOS EKRÁN-ShÚTFES]

talk on Skype: רעדן ‹שמו֜עסן› סקײַ֜פּיש; רעדן ‹שמו֜עסן› דורך סקײַפּ

[REDN <ShMÚESN> SKÁYPISh; REDN <ShMÚESN> DURKh SKAYP]

talk on Zoom: רעדן ‹שמו֜עסן› זו֜מיש; רעדן ‹שמו֜עסן› דורך זום

[REDN <ShMÚESN> ZÚMISh; REDN <ShMÚESN> DURKh ZUM]

turn on your camera: אָ֜נשטעלן די קאַ֜מערע

[ÓNShTELN DI KÁMERE]

type in the chat box: טיפּי֜רן <אַרײַ֜נוואָרטירן> אי֜נעם שמו֜עס־קע֜סטעלע

[TIPÍRN <ARÁYNVORTIRN> ÍNEM ShMÚES-KÉSTELE]

share one’s screen: טיילן זיך מיטן עקראַ֜ן

[TEYLN ZIKh MITN EKRÁN]

unmute oneself: אָ֜פּשאַפֿן די פֿאַרשטו֜מונג

[ÓPShAFN DI FARShTÚMUNG]

URL: דער או־⁠ער־⁠ע֜ל <יו־⁠אַר־⁠ע֜ל>, ־ן; דער אײ֜נהײטלעכער װע֜בװײַזער, ־⁠ס

[DER U-ER-ÉL <YU-AR-ÉL>, -N; DER ÉYNHEYTLEKhER VÉBVAYZER, -S]

username: דער ני֜צער־⁠נאָ֜מען, ־⁠נע֜מען

[DER NÍTSER-NÓMEN, -NÉMEN]

videoconferencing: די װי֜דעאָ־⁠זי֜צונג

[DI VÍDEO-ZÍTSUNG]

virtual: ווירטוע֜ל

[VIRTUÉL]

webinar: דער וועבינאַ֜ר, ־ן

[DER VEBINÁR, -N]

Since her grandchildren live far away, they frequently talk on Zoom.

אַזוי֜ ווי די איי֜ניקלעך וווי֜נען ווײַט, שמו֜עסן זיי אָפֿט זו֜מיש

[AZÓY VI DI ÉYNIKLEKh VÓYNEN VAYT, ShMÚESN ZEY OFT ZÚMISh.]

It’s frustrating when people forget to mute themselves while videoconferencing.

ס׳איז אַזאַ֜ פֿרוסטרי֜רונג ווען בשעת אַ ווי֜דעאָ־זי֜צונג פֿאַרגע֜סט מען זיך (אַליי֜ן) צו פֿאַרשטו֜מען.

[S’IZ AZÁ FRUSTRÍRUNG VEN BEShÁS A VÍDEO-ZÍTSUNG FARGÉST MEN ZIKh (ALÉYN) TSU FARShTÚMEN.]

These days we’re getting more used to developing virtual relationships with each other.

די֜ טעג געוווי֜נען מיר זיך אַלץ מע֜ר צו֜ צום אַנטווי֜קלען ווירטוע֜לע באַציִ֜ונגען איינס מיטן אַ֜נדערן.

[DÍ TEG GEVÓYNEN MIR ZIKh ALTS MÉR TSÚ TSUM ANTVÍKLEN VIRTUÉLE BATSÍUNGEN EYNS MITN ÁNDERN.]

If she couldn’t Skype with her sister, she would go stir-crazy.

ווען זי קען נישט רעדן סקײַ֜פּיש מיט דער שווע֜סטער וואָלט זי אַזש אַראָ֜פּ פֿון זי֜נען.

[VEN ZI KEN NIShT REDN SKÁYPISh MIT DER ShVÉSTER VOLT ZI AZh ARÓP FUN ZÍNEN.]