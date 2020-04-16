Verter fun der Vokh
Diario Judío México - conference call: דער בציבור־קלונג, ־ען
[DER BETSÍBER-KLUNG, -EN]
join a meeting: צו֜שטיין צו אַ זי֜צונג; אַרײַ֜נטרעטן אין אַ זי֜צונג
[TSÚShTEYN TSU A ZÍTSUNG; ARÁYNTRETN IN A ZÍTSUNG]
meeting ID: די זי֜צונג־אידע֜נטיפֿיקאַ֜ציע
[DI ZÍTSUNG-IDENTIFIKÁTSYE]
meeting host: דער זי֜צונג־פּלאַני֜רער, ־ס
[DER ZÍTSUNG-PLANÍRER, -S]
mute button: דאָס פֿאַרשטו֜ם־קנעפּל
[DOS FARShTÚM-KNEPL]
mute oneself: (פֿאַרשטו֜מען זיך (אַליי֜ן
[FARShTÚMEN ZIKh (ALÉYN)]
screen sharing: דאָס עקראַ֜ן־שותּפֿות
[DOS EKRÁN-ShÚTFES]
talk on Skype: רעדן ‹שמו֜עסן› סקײַ֜פּיש; רעדן ‹שמו֜עסן› דורך סקײַפּ
[REDN <ShMÚESN> SKÁYPISh; REDN <ShMÚESN> DURKh SKAYP]
talk on Zoom: רעדן ‹שמו֜עסן› זו֜מיש; רעדן ‹שמו֜עסן› דורך זום
[REDN <ShMÚESN> ZÚMISh; REDN <ShMÚESN> DURKh ZUM]
turn on your camera: אָ֜נשטעלן די קאַ֜מערע
[ÓNShTELN DI KÁMERE]
type in the chat box: טיפּי֜רן <אַרײַ֜נוואָרטירן> אי֜נעם שמו֜עס־קע֜סטעלע
[TIPÍRN <ARÁYNVORTIRN> ÍNEM ShMÚES-KÉSTELE]
share one’s screen: טיילן זיך מיטן עקראַ֜ן
[TEYLN ZIKh MITN EKRÁN]
unmute oneself: אָ֜פּשאַפֿן די פֿאַרשטו֜מונג
[ÓPShAFN DI FARShTÚMUNG]
URL: דער או־ער־ע֜ל <יו־אַר־ע֜ל>, ־ן; דער אײ֜נהײטלעכער װע֜בװײַזער, ־ס
[DER U-ER-ÉL <YU-AR-ÉL>, -N; DER ÉYNHEYTLEKhER VÉBVAYZER, -S]
username: דער ני֜צער־נאָ֜מען, ־נע֜מען
[DER NÍTSER-NÓMEN, -NÉMEN]
videoconferencing: די װי֜דעאָ־זי֜צונג
[DI VÍDEO-ZÍTSUNG]
virtual: ווירטוע֜ל
[VIRTUÉL]
webinar: דער וועבינאַ֜ר, ־ן
[DER VEBINÁR, -N]
Since her grandchildren live far away, they frequently talk on Zoom.
אַזוי֜ ווי די איי֜ניקלעך וווי֜נען ווײַט, שמו֜עסן זיי אָפֿט זו֜מיש
[AZÓY VI DI ÉYNIKLEKh VÓYNEN VAYT, ShMÚESN ZEY OFT ZÚMISh.]
It’s frustrating when people forget to mute themselves while videoconferencing.
ס׳איז אַזאַ֜ פֿרוסטרי֜רונג ווען בשעת אַ ווי֜דעאָ־זי֜צונג פֿאַרגע֜סט מען זיך (אַליי֜ן) צו פֿאַרשטו֜מען.
[S’IZ AZÁ FRUSTRÍRUNG VEN BEShÁS A VÍDEO-ZÍTSUNG FARGÉST MEN ZIKh (ALÉYN) TSU FARShTÚMEN.]
These days we’re getting more used to developing virtual relationships with each other.
די֜ טעג געוווי֜נען מיר זיך אַלץ מע֜ר צו֜ צום אַנטווי֜קלען ווירטוע֜לע באַציִ֜ונגען איינס מיטן אַ֜נדערן.
[DÍ TEG GEVÓYNEN MIR ZIKh ALTS MÉR TSÚ TSUM ANTVÍKLEN VIRTUÉLE BATSÍUNGEN EYNS MITN ÁNDERN.]
If she couldn’t Skype with her sister, she would go stir-crazy.
ווען זי קען נישט רעדן סקײַ֜פּיש מיט דער שווע֜סטער וואָלט זי אַזש אַראָ֜פּ פֿון זי֜נען.
[VEN ZI KEN NIShT REDN SKÁYPISh MIT DER ShVÉSTER VOLT ZI AZh ARÓP FUN ZÍNEN.]