Verter fun der Vokh

Diario Judío México - conference call: דער בציבור־⁠קלונג, ־⁠ען
[DER BETSÍBER-KLUNG, -EN]

join a meeting: צו֜שטיין צו אַ זי֜צונג; אַרײַ֜נטרעטן אין אַ זי֜צונג
[TSÚShTEYN TSU A ZÍTSUNG; ARÁYNTRETN IN A ZÍTSUNG]

meeting ID: די זי֜צונג־אידע֜נטיפֿיקאַ֜ציע
[DI ZÍTSUNG-IDENTIFIKÁTSYE]

meeting host: דער זי֜צונג־פּלאַני֜רער, ־ס
[DER ZÍTSUNG-PLANÍRER, -S]

mute button: דאָס פֿאַרשטו֜ם־קנעפּל
[DOS FARShTÚM-KNEPL]

mute oneself: (פֿאַרשטו֜מען זיך (אַליי֜ן
[FARShTÚMEN ZIKh (ALÉYN)]

screen sharing: דאָס עקראַ֜ן־שותּפֿות
[DOS EKRÁN-ShÚTFES]

talk on Skype: רעדן ‹שמו֜עסן› סקײַ֜פּיש; רעדן ‹שמו֜עסן› דורך סקײַפּ
[REDN <ShMÚESN> SKÁYPISh; REDN <ShMÚESN> DURKh SKAYP]

talk on Zoom: רעדן ‹שמו֜עסן› זו֜מיש; רעדן ‹שמו֜עסן› דורך זום
[REDN <ShMÚESN> ZÚMISh; REDN <ShMÚESN> DURKh ZUM]

turn on your camera: אָ֜נשטעלן די קאַ֜מערע
[ÓNShTELN DI KÁMERE]

type in the chat box: טיפּי֜רן <אַרײַ֜נוואָרטירן> אי֜נעם שמו֜עס־קע֜סטעלע
[TIPÍRN <ARÁYNVORTIRN> ÍNEM ShMÚES-KÉSTELE]

share one’s screen: טיילן זיך מיטן עקראַ֜ן
[TEYLN ZIKh MITN EKRÁN]

unmute oneself: אָ֜פּשאַפֿן די פֿאַרשטו֜מונג
[ÓPShAFN DI FARShTÚMUNG]

URL: דער או־⁠ער־⁠ע֜ל <יו־⁠אַר־⁠ע֜ל>, ־ן; דער אײ֜נהײטלעכער װע֜בװײַזער, ־⁠ס
[DER U-ER-ÉL <YU-AR-ÉL>, -N; DER ÉYNHEYTLEKhER VÉBVAYZER, -S]

username: דער ני֜צער־⁠נאָ֜מען, ־⁠נע֜מען
[DER NÍTSER-NÓMEN, -NÉMEN]

videoconferencing: די װי֜דעאָ־⁠זי֜צונג
[DI VÍDEO-ZÍTSUNG]

virtual: ווירטוע֜ל
[VIRTUÉL]

webinar: דער וועבינאַ֜ר, ־ן
[DER VEBINÁR, -N]

Since her grandchildren live far away, they frequently talk on Zoom.
אַזוי֜ ווי די איי֜ניקלעך וווי֜נען ווײַט, שמו֜עסן זיי אָפֿט זו֜מיש
[AZÓY VI DI ÉYNIKLEKh VÓYNEN VAYT, ShMÚESN ZEY OFT ZÚMISh.]

It’s frustrating when people forget to mute themselves while videoconferencing.
ס׳איז אַזאַ֜ פֿרוסטרי֜רונג ווען בשעת אַ ווי֜דעאָ־זי֜צונג פֿאַרגע֜סט מען זיך (אַליי֜ן) צו פֿאַרשטו֜מען.
[S’IZ AZÁ FRUSTRÍRUNG VEN BEShÁS A VÍDEO-ZÍTSUNG FARGÉST MEN ZIKh (ALÉYN) TSU FARShTÚMEN.]

These days we’re getting more used to developing virtual relationships with each other.
די֜ טעג געוווי֜נען מיר זיך אַלץ מע֜ר צו֜ צום אַנטווי֜קלען ווירטוע֜לע באַציִ֜ונגען איינס מיטן אַ֜נדערן.
[DÍ TEG GEVÓYNEN MIR ZIKh ALTS MÉR TSÚ TSUM ANTVÍKLEN VIRTUÉLE BATSÍUNGEN EYNS MITN ÁNDERN.]

If she couldn’t Skype with her sister, she would go stir-crazy.
ווען זי קען נישט רעדן סקײַ֜פּיש מיט דער שווע֜סטער וואָלט זי אַזש אַראָ֜פּ פֿון זי֜נען.
[VEN ZI KEN NIShT REDN SKÁYPISh MIT DER ShVÉSTER VOLT ZI AZh ARÓP FUN ZÍNEN.]

FuenteLeague for Yiddish
Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.

SIN COMENTARIOS

Deja tu Comentario

Artículo anteriorAl menos ocho muertos en una operación antiterrorista en El Cairo

Artículos relacionadosMás del autor