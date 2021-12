Computer Science Week takes place annually in the US during the first full week of December. The week aims to inspire K-12 students to study computer science, advocate for equity in access to such an education, and learn about the latest contributions to this very important field.

/ די וואָך פֿון קאָמפּיוטער־וויסנשאַפֿט

די וואָך פֿון קאָמפּיוטער־וויסנשאַפֿט קומט פֿאָר יעדעס יאָר אין די פֿאַראייניקטע שטאַטן בשעת דער ערשטער פֿולער וואָך אין דעצעמבער. די וואָך האָט פֿאַר אירע צילן דאָס אינספּירירן תּלמידים פֿון קינדער־גאָרטן ביזן צוועלעפֿטן קלאַס, זיי זאָלן זיך לערנען קאָמפּיוטער־וויסנשאַפֿט, דאָס שטיצן אַ יושרדיקן צוטריט צו אַזאַ דערציִונג, און דאָס דערוויסן זיך וועגן די נײַסטע צושטײַערס אין דעם גאָר וויכטיקן פֿעלד.

[DI VOKh FUN KOMPYÚTER-VÍSNShAFT KUMT FOR YÉDES YOR IN DI FARÉYNIKTE ShTATN BEShÁS DER ÉRShTER FÚLER VOKh IN DETSÉMBER. DI VOKh HOT FAR ÍRE TSILN DOS INSPIRÍRN TALMÍDIM FUN KÍNDER-GORTN BIZN TSVÉLEFTN KLAS, ZEY ZOLN ZIKh LÉRNEN KOMPYÚTER-VÍSNShAFT, DOS ShTITSN A YÓYShERDIKN TSÚTRIT TSU AZÁ DERTSÍUNG, UN DOS DERVÍSN ZIKh VEGN DI NÁYSTE TSUShTÁYERS IN DEM GOR VÍKhTIKN FELD.]

