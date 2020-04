Diario Judío México - Amo la vida i kero bivir mas i mas….

La vida no perdona los ke kedan tadre… Es un largo kamino i todo modo de situasyones ke eksperimentamos , lo mas sin kererlos o kuando mos asperamos lo manko, mos kayen a la kavesa kuando estamos okupados a azer otros planos !… Estamos okupados a seguir bivyendo asigun lo ke pensamos o lo ke keremos.

Ser feliz mos ata a la vida i kada uno siente la felisitad asigun sus dezeos.

Algunos diran la independensya i la libertad, otros diran el amor, unos sintiran ke es la kreensya en D.io i sus rituales asigun la relijyon, avra por seguro siertos ke pensaran ke la rikeza i el poder es lo mas importante para gozar de la vida i avra unos ke sus felisitad dependen de la kayntor de sus famiya, sus espozos/espozas, las kreaturas i los paryentes …. En los kavzos ekstremos, diremos ke las aventuras, sintir la adrenalin, el peligro ets. los animara i se van a sintir feliz solo kuando sienten la muerte en la boka !

D.io mos izo todos diferente los unos de los otros para salir de la monotoniya, provarmos a mozotros mizmos i a los otros muestra kapasitad en una kompetisyon i kon una ambisyon ke a penas se puede eskonder !

Yo penso ke produizir, i no importa kualo, i kompartir kon la gente es lo ke kavza el mas grande keyf a la persona…

No se de ande me okuryo de ser filozofa barata esta demanyana ! Vos kije

avlar de mis sentimientos kuando estuve hazina…. I esto afita a vezes en la vida i mos sintimos flaaaaakoooooos !

Yo amo la vida! La amo de todas sus lados, kon sus partes pozitivas i negativas. Si no teniyamos las sirkunstensyas muy difisiles de suportar, no ivamos apresyar todos los plazeres, las alegriyas, la salud i las ermozuras.

Los mansevos nunka pensan a la vejes i a lo ke puede asemejar de tener 70 anyos i mas… Ni mismo 60… Ni mismo 50.. Ni mismo 40…. Para eyos estas edades no egzisten i es eyos mizmos ke disheron “bive fuerte, goza siempre i mansevo muerete !” No se si delantre de la muerte pueden repetir estos biervos… Me sorprenderiya muncho… Es bueno para la fantaziya. Attraktivo para la edad ke tienen. Yo era una de estos i puedeser vozotros de mizmo….

Esta hazinura ke kayo de los Sielos i ke dayinda no se save al sien por sien el nombre de su padre i de su madre, va areyevar muncha agua, i no es amanyana ke me vo murir ! Unos, (mi ijo inkluzo i tengo muncha konfiensya en el) dizen no es un kanser. Otros dizen ” no tenemos todas las respuestas, keremos otros testos i otros testos, genetikos, manyetikos, pedasos, mas pedasos i otros pedasos para saverlo !” Unos dizen operar… Mi ijo les sale en frente i les dize ke si no es un kanser no lo va akseptar i

tomar riskos debaldes ! Un otro disho “EKO ” !!!! Veremos el korason i no seya ke “un clot” embiyado por el korason serro la vena de mi tripika !

Una salata ke barminnam no ay salir de aryento !

Yo ? Kon mi es ? Nada nadika ! Komo si se avlava de una otra persona… No me aze ni friyo ni kalor ! Va ser lo ke va ser… Ke me vo partir la kavesa por kozas ke no tengo remedyo por eyas ? Yo, no so profesora sharonfonfon, ni doktor de mata sanos ! SE KE NO ESTO PARA MURIR i bivire mas i mas fina ande es la linya de mi destino. Sana o manko sana, Kon problemas o sin problemas ansi o ansi vo siguir a gozar de mi tiempo en este mundo !

(Agora esto sana i rezya i me siento komo el fierro de mi balkon !)

UNA MANERA DE VER LAS KOZAS :

PENSO KE la Eternitad, ande todos mos vamos a topar a la fin, no es de dinguna manera mas negro ke la vida en este mundo. Al kontraryo vinimos al mundo para rafinar i enalteser muestra alma i es un kastigo ke mozotros mizmos kijimos eksperiyensar para un statu diferente en la Eternitad. Mijor sierto ! Muestra alma se rafina kon las mitsvot ke azemos, el hesed, lo ke kontribuamos de muestro pueder, muestros medyos, las sufriensyas ke son testos a pasar, difikultades de todo modo, ande sembramos muestro saver, muestro amor a la humanitad i a Su

kriansya, a muestra fe en el Todo Poderozo, Bendicho El i bendicho Su Nombre Santo…

POR ESTO…. No deve de ser un dolyo kuando partimos ma al kontraryo una grande fiesta del ritorno a ande apartenesemos. Aki estamos en vijita solo ! Por esto no tiene dinguna importansya si se bive un mez solo o

mas de noventa anyos ! Es la misma koza…. Los ke biven mas muncho tienen el tiempo de tratar de perfeksyonar sus almas mas…. Ma ken pensa a esto ?! No azer nada es una piedrita i mas nada…El tiempo es relativo ! Komo lo disho mi kerido Albertiko Einstein Z”l la vida es un grande regalo de Su parte, una muy grande koinsidensya. Tenemos el dover de reingrasyarLo diya i diya por esta vida i lo bueno ke mos da… Mismo en las mas negras kondisyones, porke es un muy grande mazal de ganar el Ganeden i estar kon los Enaltesidos. Para ken lo kere intentar por seguro. EL mos dyo las opsyones de desidir de lo ke keremos ! Somos echos a Su asemejensa i somos libres de tomar el kamino derecho o tugerto, el ke mos yeva a la Luz o a la Oskuritad. Libres de uzar este kastigo de la vinida al mundo, aprezados en un puerpo ke sufre i eksperiyensar la muerte de una manera o de otra, para aserkarmos de la Luz o kedar en el mizmo estado,

dunke gastar muestra vinida al mundo, o abashar mizmo de grado en siendo degrasyadamente debasho de la influensya de la negrigura de muestro deredor ! Grande pekado !

LA ALEGRIYA DEL RITORNO A LA EGZISTENSYA ESPIRITUAL

Kuando se ama a una persona de vedra, no kale ser triste de su ida a la Eternitad. Es muestro dover de entender ke somos tierra i retornaremos a la tierra madre porke lo ke apartenese a este mundo deve kedar aki… Muestra alma ke apartenese a la Eternitad i a El va siguir su siklo en

la egzistensya espiritual a la kuala apartenese. Se va liberar de su puerpo ke solo la torturo, tenyendo ambre i sed i hazinuras i firridas i dezeos i friyo i kayinte… Esta karne ke solo la izo sufrir kuando se kanso en la vejes i peryo toda su atraktivitad i su fuersa, no dando mano a la alma de azer lo ke dezeya porke eya keda siempre manseva i yenna de enerjiya. Este puerpo ke travamos komo una pierna ke no kamina mas… Ke no funksyona, enjida i puedeser el kavzo de muy grandes sufriensyas i dolores fina ke el korason se keda de batir . Es a este momento ke empesa la felisitad de la alma ke por fin esta liberada… Esta libre i tiene ke de saver si le servyo la eksperiensya de bivir a yegar a un mijor nivel en su kualitad/rafinamiento.

Es por esto ke le dishe a mi ijo i a mis ijos ke engrandesi ke de dinguna manera NO DEVEN SER TRISTES i yorar kuando me ire a la Eternitad porke esto solo dariya pezgo a mi alma. Kero BUKETOS de flores i no KORONAS ! Muzika pop, rizas i alegriyas ! Dingun barvudo vistido de preto ke va meldar de un livro para ganar su pan de un KLIENTE ! Dingun siyete i dizisyete o ventisiyete ! Tonteriyas ! Una soriza kuando se rekuerdan de mi sin dinguna tristesa i no ziyara miyara ! Porke no esto en este kanton de tierra ! Estare okupada a azer riyir los anjelitos i peleyandome kon mi mamita por aver desharme kuando la teniya menester mas en el mundo ! Esto es !

Kale dizirse ke la vida esta kontinuando i solo la Eternitad es lo ke es sierto… Nada mas ! La separasyon es por un tiempo i de emprano o tadre todos tornaremos a ser parte de la LUZ en muestro Kamino espiritual. El Di-o nunka da un mal ke no se puede suportar. Kuantas madres piedreron sus ijos en las guerras. Siguen bivyendo i partisipando a kada faza de la vida. Porke El mos dyo la hazinura i la kura, la tristesa i la alegriya, la muerte i la pasensya… Kale tener la VOLUNTAD i la FUERZA de stopar la pena ke kavza la muerte de una persona serka porke esto es vinir kontra SU Voluntad i tenemos ke evitar TODO lo ke mos kavza negro o pena. Es en muestras manos ! Lo devemos a muestro bien estar i a muestra mission en vida.

La muerte no tiene dinguna importansya … Es natural komo la vinida al mundo. Sin diferensya del todo. Lo ke mos espanta es la sufriensya i oy kon las kuras de todo tipo, todo esta mas kalmo i manko espantozo.

Deskuvri ke entender las kozas i ser “AMIGOS” kon el destino mos kita la “sar” porke es “lo ke no es konosido” ke da sar..

I….. UNA LETRA KE ESKRIVI A MI PRESYOZA KIM KUANDO ESTAVA HAZINA EN LONDRES…..

Mikimika kerida,

Ay siempre alternativas para topar la felisitad, la alegriya ke tenemos de menester para sigir de bivir komo lo devemos. La vida es una “source” /manantial/pinar/spring ke nunka keda de darmos la enerjiya i la voluntad de ir detras de lo ke mos alegra, mos da plazer, bien-estar, kalmo…. I ay de arrekojer estas kozas en kualker lugar ke las enkuentramos. Kale gozar lo mas, i azer gozar lo mas en muestra kurta vijita en este mundo ande todo es efemero i pasajero ! Nada vale la pena de una solo lagrima de

tristesa…. NUNKA !

No yoramos kuando aze luvya o kuando una flor muere…. No tenemos pena kuando oyimos en la radio ke 3 soldados se muryeron o vemos en la televizyon ke kuatrosientosmil personas se muryeron en un tsunami…. O muy poko… Mas espanto, sorpreza, un asombramiento, Ma dinguna DOLOR, dingun dolyo, yoro ets… Porke la muerte es normal komo

la vida.

EStos diyas van a pasar. LO SE. Vo tornar a mi kaza a la otra semana dospues de los egzamenes i testos de entre la semana ! Martes, Mierkoles i jugeves. Kero mi kama i mis jugetikos i mi balkoniko i mis kantonikos i las personas a las kualas so auzada…. Puedeser ke vo tornar en un mez o en manko tiempo si me keren aki !!! Ni se para kualo i no me interesa ! Ya merki el “te” – Spice Imperial – ke egziste solo aki en Whittard of Chelsea i ke me auzi de bever ay mas de diez anyos ! Me agrada bever lo kon likor de naranja o de frambuesa… Tiene una savor divina ! Un diya lo beveremos enjuntos ! I el vino dulse de Granada… Un diya mos asentaremos a avlar de aki de aya de mil maraviyas i te va dar mi mano para ke sientas mi kalor i ke sienta yo tu kalor, la kalor de la amistad i del karinyo. Mos vamos a asentar en frente de las flores, ande ke seya i mos vamos a kontar konsejikas, vamos a kitar el rey i meter el vezir ! Iremos en un restorante para gostar kozas muevas para ti i para mi ! No se yo, un dulse de spinaka o una salata de pan kon almendras ! Un diya vamos a gozar de muestras rizas de felisitad i ni vamos kerer akodrarmos de este tiempo grizo de la Inglaterra, solo pormodo de mis diyas agora, todo en estando muy felis kon mi ijiko i el vedre maraviyozo ke me entorna.

Te abraso kon karinyo Mikmika

Sharope blanco